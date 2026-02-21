Deportes

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Los brasileños perdieron la ida de la serie en Argentina, el volante colombiano no aportó lo suficiente y el técnico aseguró que afectó la confianza de sus compañeros

Jorge Carrascal no le fue bien en el partido de Flamengo ante Lanús, en la ida de la Recopa Sudamericana - crédito AFP

El Flamengo sufrió una derrota por 1-0 frente a Lanús en el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, disputado en el estadio Ciudad de Lanús. Este resultado dejó al conjunto brasileño en una situación compleja, obligado a remontar en el partido de vuelta en el Maracaná para mantener sus aspiraciones a un título internacional, tras haber perdido recientemente la Supercopa de Brasil.

Jorge Carrascal fue uno de los jugadores con bajo rendimiento en el partido, al punto de que el técnico Filipe Luís criticó su poco aporte en el compromiso, la falta de mayor nivel para vencer a los argentinos y también la incomodidad durante la ida de la serie por el título de la Conmebol.

Para el encuentro de vuelta, se espera una mejoría del colombiano en Río de Janeiro, en especial porque se juega su cupo en la convocatoria de la selección nacional para los próximos amistosos y en el mundial de la FIFA, así que cada encuentro tiene mucha importancia.

Mala presentación de Jorge Carrascal

En un contexto de alta presión, Lanús demostró mayor solidez y efectividad ofensiva. El equipo argentino controló el partido y consiguió la ventaja definitiva con un gol de Rodrigo Castillo en el minuto 77. El delantero resumió tras el encuentro: “Más allá de errores y aciertos, lo jugamos como una final, lo fuimos a buscar”.

Por su parte, Flamengo enfrentó dificultades en la generación de juego ofensivo, ya que no contó con un delantero centro nominal. El entrenador Filipe Luís realizó ajustes tácticos e introdujo variantes en la segunda mitad, pero la escuadra brasileña solo creó oportunidades aisladas y no logró inquietar en forma sostenida a la defensa rival.

Jorge Carrascal fue señalado de no ayudar en el mediocampo para recuperar la pelota y crear más juego para Flamengo - crédito AFP

En el plano individual, Jorge Carrascal fue titular y disputó los 90 minutos en el mediocampo de Flamengo, recibiendo además una amonestación. Su función era aportar control y circulación al equipo, pero la propuesta no tuvo impacto en el desarrollo del juego. La falta de profundidad y las constantes pérdidas de posesión evidenciaron la desconexión en la zona media.

La crítica de Filipe Luís no tardó en llegar. El técnico fue tajante respecto al desempeño colectivo, con énfasis en la línea de centrocampistas y la actuación de Carrascal. “No estuvimos en nuestro mejor nivel con el balón. El campo estaba seco, con viento y los jugadores no se sentían cómodos. Nuestras jugadas de ataque no funcionaron porque siempre nos sentíamos incómodos. Además, a nuestro equipo le faltó profundidad, lo que nos llevó a perder la posesión con más frecuencia”, expresó en conferencia.

El entrenador profundizó: “Incluso con un jugador más en el mediocampo, que fue Jorge Carrascal, no pudimos crear esa superioridad. Los jugadores perdieron confianza a medida que avanzó el partido, lo que provocó sufrimiento”.

Lanús aprovechó las opciones para quitarle el balón a Flamengo y quedarse con el triunfo por 1-0 - crédito AFP

“No es fácil jugar contra esta clase de equipos”

A la espera del partido de vuelta, el ambiente en Flamengo está marcado por la urgencia y una fuerte presión. Aunque la ventaja de Lanús es mínima, la serie sigue abierta. El Estadio Maracaná será el escenario donde los dirigidos por Filipe Luís buscarán revertir la situación y responder a las exigencias de la afición.

Pese al desafío, el técnico reconoció que los partidos en Argentina siempre requieren un esfuerzo extra y aceptó la autocrítica señalada por la afición, que reclama un mayor nivel de rendimiento del equipo brasileño.

Rodrigo Castillo, de Lanús, festeja con sus compañeros tras marcar ante Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana - crédito Gustavo Garello/AP

“A Lanús lo conozco bien, sabemos de los buenos jugadores que tiene y que puede complicar a cualquier rival. No es fácil jugar contra esta clase de equipos. No tengo dudas de que va a ser complicada la revancha, pero estoy totalmente convencido de que podemos darlo vuelta", señaló.

