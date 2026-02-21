Historias de los mundiales: Jamaica y el paseo parisino que incluyó a Argentina en 1998

El plantel de Jamaica se tomó una fotografía con la nómina de Argentina tras ser derrotados - crédito AFP

Desde que comenzó a disputarse en 1930, la Copa del Mundo se ha convertido en el evento deportivo más importante del mundo, llegando a superar en audiencia a otros acontecimientos de la misma índole, como los Juegos Olímpicos.

La magnitud del torneo ha hecho que las naciones consideradas pequeñas en el contexto futbolístico sueñen con disputar un mundial, siendo un logro que solo han alcanzado 80 países afiliados a la FIFA.

Precisamente, Jamaica, nación del Caribe, solo disputó en una ocasión la Copa del Mundo, por lo que en el repechaje de la FIFA que se jugará en marzo de 2026, en el que enfrentará a Nueva Caledonia y probablemente a la República Democrática del Congo, tendrá la oportunidad de volver a la fiesta más importante del deporte más popular en la actualidad.

Así le fue a Jamaica en Francia 1998

La selección de Jamaica logró en 1997 la clasificación a su primer mundial absoluto de fútbol, el de Francia 1998, tras completar un proceso de eliminatorias que llevó al país caribeño a ocupar un lugar inédito en el panorama internacional. El equipo, dirigido por René Simões, superó varias rondas en la Concacaf, consolidándose como una de las sorpresas del continente y convirtiéndose en la tercera nación anglófona del Caribe en alcanzar una Copa del Mundo.

El camino rumbo a Francia comenzó en 1996, cuando Jamaica debió atravesar las primeras fases eliminatorias de la Concacaf. En la ronda inicial, el conjunto caribeño enfrentó a Surinam y avanzó con facilidad, imponiéndose por un marcador global contundente.

Durante la ronda semifinal de la confederación, Jamaica integró un grupo junto a México, Honduras y San Vicente y las Granadinas. El equipo sumó puntos clave como local y, pese a no derrotar a México, acumuló los resultados necesarios para acceder por primera vez al hexagonal final de la zona, etapa decisiva para la clasificación a Francia 1998.

En el hexagonal final, la selección caribeña compitió contra México, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y Canadá. El formato, todos contra todos a ida y vuelta, otorgaba tres cupos directos a la Copa del Mundo. Jamaica cimentó su campaña en la fortaleza de su estadio, el National Stadium de Kingston, donde permaneció invicta durante toda la fase, logrando triunfos frente a El Salvador y Canadá y empates valiosos ante Estados Unidos y México.

La clasificación matemática se selló el 16 de noviembre de 1997, luego de un empate frente a México en Kingston. La afición local colmó el estadio y las calles de la capital para celebrar el pase, mientras la prensa internacional resaltó el hito histórico para la nación caribeña. Jamaica finalizó la eliminatoria en el tercer puesto del hexagonal, solo por detrás de México y Estados Unidos, superando a selecciones con mayor tradición futbolística en la región.

En la etapa de preparación para el mundial, Jamaica disputó varios partidos amistosos. Uno de los encuentros más recordados se celebró en México, en el estadio Azteca, en marzo de 1998. El partido sirvió como prueba ante un rival de alto nivel y se desarrolló bajo un ambiente festivo y de respeto por parte del público mexicano. El resultado final favoreció al equipo local por 6-0, lo que llevó al cuerpo técnico jamaiquino a ajustar estrategias de cara al debut en Francia.

Ya en la Copa del Mundo, Jamaica quedó encuadrada en el grupo H junto a Argentina, Croacia y Japón. El debut se registró en París frente a Croacia, con derrota por 3-1. El único gol jamaiquino en ese encuentro fue obra de Robbie Earle, que marcó el primer tanto de la historia de su país en un Mundial.

El segundo compromiso ante Argentina se disputó en París, con triunfo sudamericano por 5-0. Jamaica cerró su participación enfrentando a Japón en Lyon, donde consiguió su primer triunfo mundialista, al imponerse 2-1 con dos goles de Theodore Whitmore. Durante la participación se registró una fotografía histórica, en la que los jugadores jamaicanos posaron junto al plantel argentino, que tenía a figuras como Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón o Diego Simeone.

El balance final del equipo dirigido por René Simões fue de una victoria y dos derrotas, con tres goles a favor y nueve en contra. La actuación fue celebrada en la isla, donde el fútbol experimentó un crecimiento sostenido tras la experiencia de 1998. Desde entonces se conoce como los Reggae Boyz al plantel que puso a Jamaica en el mapa del fútbol por primera vez.

