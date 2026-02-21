Fuerte denuncia del Deportivo Pereira en contra de Jonathan Risueño: “Escupir a otra persona es una falta de respeto”

El técnico español Jonathan Risueño se vio envuelto en una fuerte polémica tras el empate ante Deportivo Pereira-crédito Leonardo Castro/Colprensa

El comienzo de la fecha 8 de la Liga BetPlay estuvo cargada por fuertes polémicas en su cierre de viernes, tras el empate entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto en el estadio Centenario de Armenia.

Pese a los goles de Walmer Pacheco y de Yuber Quiñones para el cuadro “Matecaña” y el doblete de Santiago Córdoba para los “Volcánicos”, al final se presentó una fuerte pelea entre Jonathan Risueño, técnico del Pasto y Arturo Reyes, entrenador del Pereira tuvieron un fuerte cruce, provocando su expulsión por parte del árbitro Álvaro Meléndez al finalizar el partido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El momento cuando el analista arbitral explica lo ocurrido al final del empate entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto-crédito @Borda_analista/X

Con el contexto descrito, el 20 de febrero de 2026 el analista arbitral José Borda explicó que la expulsión de ambos entrenadores, de la siguiente forma:

“ROJA A LOS TÉCNICOS: Terminado el partido Pereira (2) vs Pasto (2) el árbitro Meléndez en un arrebato de autoridad expulsó al técnico Risueño del volcánico y a Arturo Reyes del Matecaña, uno por provocar a los aficionados en la tribuna y el otro por pelear con su colega“.

Deportivo Pereira habló tras lo ocurrido

En medio de lo que fue la pelea entre Jonathan Risueño y Arturo Reyes tras lo ocurrido-crédito Dimayor/YouTube

Desde la delegación del Deportivo Pereira se acusó al técnico visitante, Jonathan Risueño, de escupir deliberadamente a un aficionado pereirano, según relataron miembros del cuerpo técnico anfitrión durante la rueda de prensa.

“El profe Arturo sale a reclamarle al entrenador del equipo rival por esa grosería que hizo, eso no se debe hacer, escupir a otra persona y mucho menos a alguien de nuestra hinchada, es una falta de respeto grande, que no se puede quedar así”.

Tras los hechos, el cuerpo técnico de Pereira instó a las autoridades deportivas a sancionar los actos de indisciplina, subrayando que la supuesta agresión a un hincha constituye un hecho grave que no debe pasar inadvertido. Desde la perspectiva arbitral, lo ocurrido ameritó una respuesta firme, como lo expresó el analista José Borda, quien describió al árbitro Meléndez como actuando “en un arrebato de autoridad”.

La expulsión de los entrenadores no fue la única determinación disciplinaria que alteró los ánimos al finalizar el encuentro.

El lateral Walmer Pacheco también fue expulsado en el minuto 90, sumando tensión y desconcierto sobre el terreno de juego. Esta serie de decisiones arbitrales refleja el ambiente de alta intensidad en el estadio Hernán Ramírez Villegas, donde la disputa futbolística se vio superada por los incidentes periféricos.

Muerte de hincha del Deportivo Pereira en Armenia

El "Grande Matecaña" se pronunció tras lo ocurrido en Armenia, y rechazó las acciones de Jonathan Risueño-crédito Jefatura de Prensa del Deportivo Pereira

Por otra parte, tras el empate entre Pasto y Pereira, el cuadro “Matecaña” informó el 21 de febrero de 2026 la muerte de Kevin Andrés Osorio Salazar, hincha del cuadro pereirano.

“Lamentamos profundamente la muerte de Kevin Salazar, hincha fiel de nuestra institución, y expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos”.

Qué viene para el Deportivo Pasto y Deportivo Pereira

El cuadro Matecaña quiere salir de la crisis de resultados en la que se encuentra- crédito Deportivo Pereira

Deportivo Pereira ahora deberá jugar ante Millonarios en el estadio El Campín por la fecha 9 de la Liga BetPlay, el 26 de febrero de 2026 a partir de las 7:30 p. m.

A continuación, estos son los partidos que tendrá el Pereira:

26 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Deportivo Pereira

Por definir- Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

15 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas

18 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Inter de Bogotá vs. Deportivo Pereira

22 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo

28 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

En el Pasto, tendrá que recibir en el estadio Departamental La Libertad, el 1 de marzo de 2026 al Cúcuta Deportivo, desde las 2:00 p. m.

A continuación, este es el calendario del cuadro “Volcánico”:

1 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Cúcuta Deportivo

9 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. América de Cali

13 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Deportivo Pasto

18 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó

24 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza vs. Deportivo Pasto

29 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional