Así se ubica Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: se prenden las alarmas en el hexagonal

Las cafeteras vienen de perder contra Brasil y se alejan de la opción de pelear el título de la Conmebol, además de comprometer el cupo al mundial de Polonia

Bajo la lluvia, Colombia volvió
Bajo la lluvia, Colombia volvió a perder en la fase final del Sudamericano Femenino Sub-20 y es última del grupo - crédito Conmebol

El Sudamericano Femenino Sub-20 realizó su segunda jornada del hexagonal final el jueves 19 de febrero, con tres partidos llenos de goles, emociones, mucha expectativa, que dejaron a algunos equipos sufriendo por la falta de resultados y dos escuadras que destacan en el camino al mundial.

Con respecto a la selección Colombia femenina sub-20, sufre en la tabla de posiciones del torneo, pues la derrota contra Brasil la dejó mal parada con respecto a sus rivales y para los próximos tres compromisos, en los que debe ganar como sea y esperar lo que pasa con los demás encuentros, para quedar entre las cuatro primeras.

La próxima fecha de la fase final se jugará el domingo 22 de febrero, llegando a la mitad de camino en la ronda y promete ser apasionante porque se empezarían a definir los primeros conjuntos que lleguen a la Copa del Mundo, así como los que tengan oportunidad de quedarse con el trofeo del Sudamericano.

Posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20

Antes de que se disputara el primer encuentro de la segunda fecha de la fase final, se espera que el equipo del técnico Carlos Paniagua reaccione tras perder en el debut contra Ecuador, más allá de que el rival era la poderosa Brasil y a la que solo le ganó una vez en la categoría, que fue en 2024 por 2-1.

Por desgracia, la derrota dejó a Colombia en el último puesto del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20, sin puntos y con dos goles en contra, ninguno anotado y una diferencia de -2, cifras alarmantes para un conjunto que venía de ser líder en la ronda anterior.

Argentina y Ecuador cerraron la
Argentina y Ecuador cerraron la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

Una de las debilidades de las cafeteras es el ataque, pues solo tuvo un disparo directo contra Ecuador y ninguno ante Brasil, lo que refleja el mal momento de su goleadora Maithé López y la falta de variantes en esa posición, además de los problemas para crear acciones ofensivas.

De otro lado, Brasil comparte el liderato con Ecuador con seis puntos, sorprendiendo principalmente el nivel del Tri porque llegó al hexagonal en la última jornada y ahora venció a las que fueron las punteras de la fase de grupos, Colombia y Argentina, por la mínima diferencia.

Paraguay le dio el golpe
Paraguay le dio el golpe a Venezuela en el hexagonal final y la venció 2-0, por el Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

Finalmente, Paraguay sumó sus primeros tres puntos y se ubica tercera en la tabla, después de ganarle a Venezuela por 3-0 en el primer duelo del día, dejando a la Vinotinto en la cuarta casilla con una unidad y ganándole el puesto a las argentinas por la diferencia de gol.

Tabla de posiciones

  1. Brasil: 6 puntos (+3)
  2. Ecuador: 6 puntos (+2)
  3. Paraguay: 3 puntos (0)
  4. Argentina: 1 punto (-1)
  5. Venezuela: 1 punto (-2)
  6. Colombia: 0 puntos (-2)

Así fue la caída ante Brasil

La selección femenina de Colombia cayó 1-0 ante Brasil en el Hexagonal final, un resultado determinado por el gol de Vitorinha a los 55 minutos. El partido, disputado bajo lluvia intensa en la segunda mitad, se definió tras un error de Luisa Agudelo, que permitió el tanto brasileño y puso fin a la reacción inicial de las cafeteras.

Durante los primeros minutos, las dirigidas por Carlos Paniagua generaron peligro con opciones de Maithe López y María Fernanda Viáfara, pero no lograron concretar. Brasil aprovechó los espacios a partir de la segunda mitad, elevando la intensidad y complicando la defensa rival, mientras que la tensión se incrementó con festejos provocadores de las brasileñas al final del partido.

Brasil superó a Colombia por
Brasil superó a Colombia por 1-0 en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

Pese a buscar el empate hasta el último tramo del encuentro, Colombia vio frustrados sus intentos más claros. El marcador se mantuvo inalterado a pesar de que las brasileñas jugaron los minutos finales bajo gran presión defensiva, después de que el VAR señaló una expulsión a Gisele por un codazo a Lina Arboleda.

Ahora, la selección de Colombia deberá enfocar sus esfuerzos en el siguiente compromiso ante Paraguay, con la esperanza de mantener sus posibilidades de clasificar al Mundial intactas.

