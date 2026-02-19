Deportes

Tulio Gómez estalla contra el árbitro tras la caída del América: “Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano”

La derrota 2-1 ante Junior dejó un fuerte debate arbitral, con cuestionamientos por decisiones revisadas por el VAR, el manejo del tiempo de reposición y reacciones desde la dirigencia y el cuerpo técnico escarlata

El duelo en el Romelio
El duelo en el Romelio Martínez terminó en polémica, con fuertes cuestionamientos desde la dirigencia del América tras el penal decisivo en reposición.

El partido que cerró la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026 dejó algo más que tres puntos en disputa. La derrota 2-1 del América de Cali frente al Junior de Barranquilla, este miércoles 18 de febrero en el estadio Romelio Martínez, estuvo marcada por decisiones arbitrales que desataron fuertes reclamos del conjunto escarlata.

El juez central, Ferney Trujillo, adicionó siete minutos al tiempo reglamentario. Sin embargo, el penal que definió el compromiso fue sancionado al minuto 90+9 y ejecutado al 90+12 por Teófilo Gutiérrez, quien selló la victoria del equipo barranquillero.

La situación generó una ola de críticas por parte del cuerpo técnico y directivos del América, quienes cuestionaron tanto la sanción del penal como el tiempo adicional jugado más allá de lo anunciado.

El máximo accionista del América, Tulio Gómez, reaccionó a través de sus redes sociales de manera directa, manifestando su inconformidad frente al manejo arbitral.

“Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido... tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, qué grosería de arbitraje”, escribió el dirigente.

Gómez también cuestionó una acción previa en la que, según su versión, el juez de línea habría señalado penal de manera apresurada:

“En la falta que no fue penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”, añadió.

El máximo accionista del América
El máximo accionista del América publicó un mensaje cuestionando el manejo arbitral del compromiso.

Las jugadas polémicas que marcaron el partido

El encuentro estuvo rodeado de decisiones controvertidas desde los primeros minutos, empezando con el penal temprano por mano de Ómar Bertel.

En el arranque del compromiso, Trujillo sancionó penal a favor del Junior por una mano de Ómar Bertel dentro del área. La polémica radicó en que el balón golpeó primero la pierna del defensor antes de impactar en su mano, lo que para algunos invalida la infracción.

El VAR, encabezado por Never Manjarrés, llamó al central para revisar la acción. Tras observarla, Trujillo ratificó su decisión, que terminó convirtiéndose en el primer gol del equipo local.

El empate del América y revisión del VAR fue la segunda controversia, el 1-1 del América nació de una falta de Marlon Torres en la mitad de la cancha. Aunque también fue revisada por el VAR, la acción fue validada y permitió el empate parcial del conjunto caleño.

Una jugada también sonada durante el partido fue el penal anulado en el segundo tiempo, donde en la etapa complementaria, el árbitro sancionó un nuevo penal por un tropezón de Andrés Mosquera sobre Guillermo Paiva. Sin embargo, tras la revisión en el monitor, se determinó que la falta había ocurrido fuera del área, por lo que la decisión inicial fue corregida.

La acción que desató la mayor controversia llegó en el cierre con el penal definitivo en el tiempo de reposición. Trujillo sancionó penal por una entrada de Andrés Mosquera sobre Paiva en el área. Desde el América sostienen que la jugada ocurrió después del tiempo adicional anunciado, lo que incrementó el malestar.

Teófilo Gutiérrez convirtió desde los doce pasos al minuto 90+12, decretando el 2-1 final.

El técnico escarlata expresó su
El técnico escarlata expresó su inconformidad por la reposición y las decisiones arbitrales que influyeron en el resultado.

David González también cuestionó la reposición

El técnico del América, David González, fue otro de los protagonistas en las críticas posteriores al encuentro. El entrenador manifestó en rueda de prensa su desconcierto por la falta de claridad en el manejo del tiempo de reposición.

“Hay demasiadas cosas para hablar con el tema de la reposición, de cuándo se sacó el tablero, de cuántos minutos se dijo, porque me dijeron tres cosas distintas”, afirmó.

González explicó que recibió información diferente del cuarto árbitro, del juez central y del asistente, lo que, según él, generó incertidumbre en el banco escarlata.

“Uno dice: venga, ¿qué pasa acá? Les dije que al menos se pusieran de acuerdo entre ellos”, agregó.

También cuestionó la interpretación de la mano de Bertel y la reposición adicional tras una acción en la que Kevin Angulo cayó al piso por unos segundos.

“Esas incongruencias son las que terminan haciendo ganar partidos a unos y haciendo perder partidos a otros”, concluyó el estratega.

Junior se impuso 2-1 ante
Junior se impuso 2-1 ante América en un cierre marcado por la revisión del VAR y un penal en los minutos finales.

América sigue en el grupo de los ocho

Más allá de la controversia, el resultado deja al América en la séptima posición de la tabla con diez puntos, todavía dentro del grupo de los ocho clasificados, y con un partido pendiente frente a Fortaleza.

