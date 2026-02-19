Modificación en la programación de la Liga BetPlay: así quedaron las nuevas fechas según la Dimayor

Millonarios enfrentará al Deportivo Pereira el jueves 26 de febrero - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Liga BetPlay avanza a paso firme y se acerca a la mitad tras cumplirse la mayoría de los partidos de la fecha 7 -con la excepción del encuentro entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga, aplazado por un evento musical en el estadio-.

Con el Mundial FIFA 2026 en el horizonte, el torneo colombiano presenta un formato especial: este año no habrá cuadrangulares, sino que los equipos deberán asegurar su lugar en los playoffs a través de la fase todos contra todos. Cada punto ganado cobra mayor valor en una campaña comprimida y cargada de modificaciones.

A pesar de que, a comienzos de enero, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) compartió el calendario oficial con clubes, medios y aficionados, una serie de factores externos ha obligado a la organización a realizar ajustes en la programación de varias jornadas.

El 18 de febrero, la entidad publicó un nuevo comunicado detallando los cambios en el fixture para las fechas 9, 14 y 16, lo que implica un reto logístico y deportivo para varios equipos.

Los equipos y partidos afectados por los cambios en el calendario

Dimayor programó nuevamente las fechas 9, 14 y 16 de la Liga BetPlay 2026-1 - crédito Dimayor

La Dimayor informó que la gerencia deportiva de la organización estableció la “modificación en la programación de los siguientes partidos correspondientes a las fechas 9, 14 y 16 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026″. Los clubes que deberán ajustar su cronograma y logística son Millonarios, Deportivo Pereira, Junior, Jaguares, Llaneros, Deportivo Cali y Fortaleza.

Uno de los casos más comentados fue el de Millonarios, que había solicitado el cambio de fecha para su compromiso ante Deportivo Pereira. El partido, originalmente pactado para el martes 24 de febrero en el estadio El Campín, enfrentó dificultades debido a la programación del concierto “Festival pa’ Gozar y Cantar 2.0”, que fue movido del 28 de febrero al 28 de marzo para proteger la grama híbrida del estadio.

Aunque el club bogotano esperaba jugar el fin de semana, la Dimayor decidió finalmente que el duelo se dispute el jueves 26 de febrero a las 7:30 p. m. en el Coloso de la 57.

Así quedaron los partidos programados para la fecha 9 de la Liga BetPlay

La Dimayor realizó modificaciones al calendario de algunas fechas de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Jueves 26 de febrero

Millonarios vs. Deportivo Pereira

7:30 p. m.

Estadio El Campín

Sábado 28 de febrero

Jaguares vs. Junior de Barranquilla

6:20 p. m.

Estadio Jaraguay

El compromiso entre Deportivo Cali y Llaneros de Villavicencio quedó reprogramado para el domingo 12 de abril en Palmaseca a las 4:10 p. m.

Cambios en la fecha 14: partidos adelantados y ajustes en la Liga BetPlay

Lunes 30 de marzo

Millonarios vs. Fortaleza

8:20 p. m.

Estadio El Campín

Domingo 1 de marzo (adelantado)

Deportivo Cali vs. Fortaleza

6:10 p. m.

Estadio Palmaseca

Lunes 9 de marzo (adelantado)

Llaneros vs. Jaguares

6:00 p. m.

Estadio Bello Horizonte

Las razones detrás de las modificaciones

La grama del estadio El Campín ha sido fuertemente cuestionada por el uso de los conciertos, lo que ha permitido su deterioro a principio de febrero - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Estos cambios responden tanto a la protección de la infraestructura deportiva -especialmente la grama híbrida de El Campín- como a la necesidad de acomodar eventos masivos en los escenarios deportivos, así como a la intención de evitar coincidencias con fechas internacionales y mantener la integridad de la competencia. Para los clubes afectados, el reto será ajustar sus planificaciones y mantener la regularidad en una temporada que exige mayor flexibilidad y capacidad de reacción.

Una Liga BetPlay comprimida y sin margen para el error

Con la ausencia de cuadrangulares y el calendario cada vez más apretado, cada partido puede ser decisivo para la clasificación a los playoffs. Los equipos deberán adaptarse a los cambios y aprovechar cada oportunidad para sumar puntos, en un torneo donde la gestión del calendario puede marcar la diferencia entre el éxito y la decepción para las 20 escuadras que disputan por la estrella de mitad de año de la primera división del balompié colombiano.