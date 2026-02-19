Deportes

Este sería el jugador con el que Millonarios terminaría de completar su nómina para 2026: sorpresa entre los hinchas

El técnico Fabián Bustos tendría decidida la persona para llenar el último cupo en la plantilla, además de que los azules sufrirían dos nuevas salidas

Guardar
Millonarios por fin tendría completa
Millonarios por fin tendría completa su plantilla para el primer semestre de 2026, luego de contratar a ocho jugadores y el técnico Fabián Bustos - crédito Millonarios FC

Millonarios pasa por un proceso de mejora en la plantilla para el primer semestre de 2026, desde la llegada del técnico Fabián Bustos que logró un equilibrio en el esquema táctico y que pasara de no sumar puntos a obtener ocho unidades en los últimos cuatro juegos, quedando a solo dos del octavo lugar.

Los azules tendrían listo al jugador con el que completarán la nómina, debido a que la restricción de 25 futbolistas mayores de 20 años limitó todo el trabajo en el mercado de fichajes, pues el club se enfocó mucho en la desvinculación de hombres para darle espacio a las ocho contrataciones de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, el conjunto Embajador también sufriría tres nuevas bajas en la temporada, son jugadores que encontraron nuevo equipo para seguir sus carreras, uno de ellos pasará a la segunda división y los otros tendrán una oportunidad especial en el exterior durante el semestre.

El nuevo jugador inscrito en Millonarios

Los embajadores han buscado por todos lados llenar ese espacio en la plantilla, que pese a que el equipo actualmente responde de la mejor manera con el nuevo entrenador, siempre se necesita otra variante en alguna de las posiciones para lo que queda del semestre.

Es por eso que Millonarios inscribiría a Brayan Campaz, atacante que volvió al club después de casi un año en Estados Unidos y esperaba la oportunidad en el Ballet Azul, pues estaba practicando por aparte mientras el cuerpo técnico definía si lo metía en plantilla.

Brayan Campaz sería el jugador
Brayan Campaz sería el jugador 25 en la nómina de Millonarios para el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Con 21 años, el extremo jugó a préstamo en Real Monarchs, equipo de la categoría juvenil de la MLS llamada Next Pro, disputó 17 encuentros y marcó tres goles, sumó experiencia y, a su regreso, se encontraba mirando opciones en el país si no era tenido en cuenta.

Durante una entrevista con La FM, el técnico Fabián Bustos afirmó que le apunta a la inscripción de Campaz, pero prioriza una nueva contratación, bajo las limitaciones de que debe ser un jugador colombiano, que no fuera tenido en cuenta en la Liga BetPlay y con buenas condiciones.

El técnico Fabián Bustos elegiría
El técnico Fabián Bustos elegiría a Brayan Campaz o buscaría otro jugador para Millonarios - crédito Catalina Olaya / Colprensa

“Bryan Campaz en este momento le saca una ventaja a Rodallega para ser el jugador 25 de la lista de inscritos en Millonarios, sin embargo estamos esperando que la dirigencia pueda encontrar una oportunidad de algún jugador nuevo”, fueron las palabras del timonel argentino.

Tres salidas más en la nómina

Desde la llegada del director deportivo Ariel Michaloutsos, los azules empezaron una limpieza profunda en la plantilla profesional, que tenía varios jugadores a préstamo y otros que en 2025 no tuvieron mucho éxito, como se vio en el segundo semestre.

Hasta el momento, se conoce de 19 futbolistas que Millonarios dejó partir en 2026, de los cuales, 17 terminaron contrato por no renovación, rescisión o traspaso a otra escuadra en Colombia o el extranjero, el resto fueron cedidos por un año y con otros más aún en préstamo desde el año anterior.

Millonarios dejaría partir a Brayan
Millonarios dejaría partir a Brayan Cuero para que integre al Bogotá FC, de la segunda división en Colombia - crédito @guilloarango/X

Brayan Cuero, Sander Navarro y Samuel Asprilla son las nuevas bajas en Millonarios, luego de confirmarse que los dos defensores se irán a Club Sportivo San Lorenzo de Paraguay, en el caso de Asprilla, mientras que Navarro partirá al Central Español de Uruguay.

En el caso de Cuero, tendría una opción cercana para jugar con el Bogotá FC, en el Torneo BetPlay, para buscar el ascenso con el cuadro capitalino y mantenerse en la ciudad, en una salida definitiva y, según Guillermo Arango, Millonarios conservaría un porcentaje en caso de una posible venta de dicha escuadra en el futuro.

Temas Relacionados

MillonariosBrayan CampazMillonarios nóminaBrayan Campaz MillonariosFabián BustosLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Davinson Sánchez es protagonista con Galatasaray al ser incluido en el equipo ideal de la Champions League

El defensor colombiano selló una gran actuación en la victoria del club turco sobre Juventus, aportando un gol clave en la remontada

Davinson Sánchez es protagonista con

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Modificación en la programación de la Liga BetPlay: así quedaron las nuevas fechas según la Dimayor

La organización del fútbol colombiano realizó ajustes en el calendario oficial del campeonato, impactando la logística y la planificación de varios clubes

Modificación en la programación de

Costa de Marfil ya eligió la ciudad que será su base de entrenamientos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección africana integra el grupo del campeonato de selecciones más importantes del mundo junto a Ecuador, Curazao y Alemania

Costa de Marfil ya eligió

Dos partidos de Escocia en Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial 2026 podrían ser cancelados: la ciudad de Boston anunció que no se hará cargo de los costos de seguridad

Inglaterra, Francia y Marruecos son otras de la selecciones convocantes de altas cantidades de público que tendrán partidos de la Copa del Mundo en el estadio de Foxborough

Dos partidos de Escocia en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experto descartó que el Clan

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Venesti, el “rey del afro-pop”, habló de su carrera, Mike Bahía y del presente del afrobeats: “Se metió en Latinoamérica para quedarse”

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera protagonizaron video viral que ‘enloqueció’ a sus fans: “Te quiero volver a ver”

Yina Calderón le habría lanzado duro dardo a Laura Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Debería estar en el geriátrico”

El ‘influencer’ Yeferson Cossio anunció que regalará becas a sus seguidores, serán del 90%

Deportes

Davinson Sánchez es protagonista con

Davinson Sánchez es protagonista con Galatasaray al ser incluido en el equipo ideal de la Champions League

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Modificación en la programación de la Liga BetPlay: así quedaron las nuevas fechas según la Dimayor

Costa de Marfil ya eligió la ciudad que será su base de entrenamientos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Dos partidos de Escocia en Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial 2026 podrían ser cancelados: la ciudad de Boston anunció que no se hará cargo de los costos de seguridad