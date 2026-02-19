Este sería el jugador con el que Millonarios terminaría de completar su nómina para 2026: sorpresa entre los hinchas

Millonarios por fin tendría completa su plantilla para el primer semestre de 2026, luego de contratar a ocho jugadores y el técnico Fabián Bustos - crédito Millonarios FC

Millonarios pasa por un proceso de mejora en la plantilla para el primer semestre de 2026, desde la llegada del técnico Fabián Bustos que logró un equilibrio en el esquema táctico y que pasara de no sumar puntos a obtener ocho unidades en los últimos cuatro juegos, quedando a solo dos del octavo lugar.

Los azules tendrían listo al jugador con el que completarán la nómina, debido a que la restricción de 25 futbolistas mayores de 20 años limitó todo el trabajo en el mercado de fichajes, pues el club se enfocó mucho en la desvinculación de hombres para darle espacio a las ocho contrataciones de 2026.

De otro lado, el conjunto Embajador también sufriría tres nuevas bajas en la temporada, son jugadores que encontraron nuevo equipo para seguir sus carreras, uno de ellos pasará a la segunda división y los otros tendrán una oportunidad especial en el exterior durante el semestre.

El nuevo jugador inscrito en Millonarios

Los embajadores han buscado por todos lados llenar ese espacio en la plantilla, que pese a que el equipo actualmente responde de la mejor manera con el nuevo entrenador, siempre se necesita otra variante en alguna de las posiciones para lo que queda del semestre.

Es por eso que Millonarios inscribiría a Brayan Campaz, atacante que volvió al club después de casi un año en Estados Unidos y esperaba la oportunidad en el Ballet Azul, pues estaba practicando por aparte mientras el cuerpo técnico definía si lo metía en plantilla.

Brayan Campaz sería el jugador 25 en la nómina de Millonarios para el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Con 21 años, el extremo jugó a préstamo en Real Monarchs, equipo de la categoría juvenil de la MLS llamada Next Pro, disputó 17 encuentros y marcó tres goles, sumó experiencia y, a su regreso, se encontraba mirando opciones en el país si no era tenido en cuenta.

Durante una entrevista con La FM, el técnico Fabián Bustos afirmó que le apunta a la inscripción de Campaz, pero prioriza una nueva contratación, bajo las limitaciones de que debe ser un jugador colombiano, que no fuera tenido en cuenta en la Liga BetPlay y con buenas condiciones.

El técnico Fabián Bustos elegiría a Brayan Campaz o buscaría otro jugador para Millonarios - crédito Catalina Olaya / Colprensa

“Bryan Campaz en este momento le saca una ventaja a Rodallega para ser el jugador 25 de la lista de inscritos en Millonarios, sin embargo estamos esperando que la dirigencia pueda encontrar una oportunidad de algún jugador nuevo”, fueron las palabras del timonel argentino.

Tres salidas más en la nómina

Desde la llegada del director deportivo Ariel Michaloutsos, los azules empezaron una limpieza profunda en la plantilla profesional, que tenía varios jugadores a préstamo y otros que en 2025 no tuvieron mucho éxito, como se vio en el segundo semestre.

Hasta el momento, se conoce de 19 futbolistas que Millonarios dejó partir en 2026, de los cuales, 17 terminaron contrato por no renovación, rescisión o traspaso a otra escuadra en Colombia o el extranjero, el resto fueron cedidos por un año y con otros más aún en préstamo desde el año anterior.

Millonarios dejaría partir a Brayan Cuero para que integre al Bogotá FC, de la segunda división en Colombia - crédito @guilloarango/X

Brayan Cuero, Sander Navarro y Samuel Asprilla son las nuevas bajas en Millonarios, luego de confirmarse que los dos defensores se irán a Club Sportivo San Lorenzo de Paraguay, en el caso de Asprilla, mientras que Navarro partirá al Central Español de Uruguay.

En el caso de Cuero, tendría una opción cercana para jugar con el Bogotá FC, en el Torneo BetPlay, para buscar el ascenso con el cuadro capitalino y mantenerse en la ciudad, en una salida definitiva y, según Guillermo Arango, Millonarios conservaría un porcentaje en caso de una posible venta de dicha escuadra en el futuro.