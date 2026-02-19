Deportes

Davinson Sánchez es protagonista con Galatasaray al ser incluido en el equipo ideal de la Champions League

El defensor colombiano selló una gran actuación en la victoria del club turco sobre Juventus, aportando un gol clave en la remontada

Davinson fue el encargado de
Davinson fue el encargado de anotar el tercero en la victoria ante Juventus en condición de local - crédito Murad Sezer/REUTERS

Davinson Sánchez fue una de las grandes figuras en el partido de ida de los playoffs de la Champions League entre Galatasaray y Juventus, donde el equipo turco se impuso 5-2 en el estadio Rams Park.

El duelo estuvo cargado de emociones y momentos vibrantes, con alternancia en el marcador, intensidad en cada disputa y un desenlace que dejó a la afición local celebrando una remontada memorable.

Galatasaray arrancó mejor y se fue en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo, pero la alegría fue efímera: solo un minuto después, Teun Koopmeiners igualó el compromiso y, a los 32’, puso arriba al equipo italiano, cerrando la primera parte con ventaja para la Vecchia Signora. La charla técnica en el entretiempo resultó clave, y el grupo dirigido por Okan Buruk mostró otra cara en el complemento.

El liderazgo de Davinson y una remontada con sello colombiano

El colombiano estuvo sólido en
El colombiano estuvo sólido en la defensa, a pesar de haberse ido abajo en el primer tiempo - crédito Umit Bektas/REUTERS

La reacción del Galatasaray en la segunda parte tuvo como protagonista al zaguero colombiano. Davinson Sánchez, con experiencia y madurez, aportó solidez defensiva y peso ofensivo: a los 60 minutos, el defensor se sumó al ataque y marcó el tercer gol de su equipo tras un preciso cobro de tiro libre ejecutado por Gabriel Sara. El tanto sirvió para encaminar la remontada y consolidar una ventaja significativa de cara al partido de vuelta.

Su actuación le valió el reconocimiento internacional: la cuenta oficial de la Champions League a través de X lo incluyó en el once ideal de la fase de ida de los playoffs, compartiendo equipo con Sara y otros nombres destacados del fútbol europeo.

El equipo de la semana en la Champions League

Davinson y Sara fueron los
Davinson y Sara fueron los artífices del tercer gol a la Juventus - crédito Murad Sezer/REUTERS

Arquero: Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Defensores: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Dan Burn (Newcastle), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Mediocampistas: Gabriel Sara (Galatasaray), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Delanteros: Désiré Doué (PSG), Christos Tzolis (Club Brugge), Kasper Høgh (Bodø/Glimt), Anthony Gordon (Newcastle)

El propio Davinson valoró lo realizado y la actuación colectiva: “El resultado habla por sí solo; este es el tipo de partido que queríamos jugar. Recibimos algunos goles inesperados, pero somos un equipo capaz de revertir este tipo de contratiempos. Hemos obtenido una ventaja significativa. Intentaremos hacerlo aún mejor en Italia”, anticipando el compromiso de vuelta en Turín el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 3:00 p. m. (hora colombiana).

El análisis del técnico Okan Buruk tras la noche europea

Okan Buruk piensa en lo
Okan Buruk piensa en lo que será el duelo por la liga turca y el compromiso de vuelta ante Juventus en Turín - crédito Murad Sezer/REUTERS

El entrenador de Galatasaray, Okan Buruk, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo y la importancia de la victoria: “Estamos increíblemente felices, pero debemos mantenernos firmes. Logramos una victoria importante. Hicimos un esfuerzo considerable, y no solo nosotros sino también nuestra afición. Creamos una noche maravillosa. Es una noche muy importante para los jugadores, para mí y para Galatasaray. Pero necesitamos jugar de la misma manera en el segundo partido”, dejando claro que la clasificación aún no está asegurada.

Rotaciones y planificación antes del segundo partido en Italia

De cara al crucial partido en Turín, el cuerpo técnico ha decidido gestionar esfuerzos. Galatasaray enfrentará a Konyaspor el 21 de febrero por la jornada 23 de la Superliga de Turquía, a las 12:00 p. m. (hora colombiana). Buruk confirmó que Davinson Sánchez y otros titulares como Roland Sallai, Ismail Jakobs y Noa Lang estarán en el banquillo para ese compromiso, con el objetivo de recuperarlos físicamente y tenerlos en plenitud para el duelo ante Juventus.

Un colombiano en lo más alto del fútbol europeo

El gol, el liderazgo y la presencia de Davinson Sánchez en el once ideal de la Champions League ratifican su gran momento en el fútbol europeo. El defensor se consolida como un referente en Galatasaray y mantiene su nivel de selección, con la mirada puesta en la clasificación a los octavos de final y en seguir dejando buenas impresiones en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo pensando en la nómina que llevará a la Copa del Mundo 2026.

