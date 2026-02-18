Deportes

La selección de Escocia escogió su ciudad base para el Mundial de 2026: así es la sede

El “Ejército de Tartán” buscará dar la sorpresa en un grupo complicado que lo completan Brasil, Marruecos y Haití

Guardar
Escocia buscará dar la sorpresa
Escocia buscará dar la sorpresa en un grupo complicado - crédito Lee Smith / REUTERS

A 113 días de lo que será el comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las selecciones comienzan a trabajar para lo que será su preparación en la fase de grupos.

En este contexto, el equipo dirigido por Steve Clarke buscará dar la sorpresa en un grupo complicado junto a Brasil (más veces campeona del mundo), y Marruecos (semifinalista de la edición de Qatar 2022).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro dirigido por Steven Clarke escogió la sede del Charlotte FC como su lugar durante el Mundial de 2026 - crédito Scotland National Team - Charlotte FC / YouTube

Es por este motivo que, el 16 de febrero de 2026, la Asociación Escocesa de Fútbol anunció la base que tendrá para su participación al menos hasta la fase de grupos en la cita orbital. Será en Charlotte, justamente en la sede deportiva del equipo de la ciudad, y que compite en la MLS (Major League Soccer de Estados Unidos), y será el Atrium Health Performance Park, ubicado a las afueras del centro urbano y que está a menos de 20 minutos en carro.

En las declaraciones que recogió la Asociación del técnico Steve Clarke se mostró complacido por la noticia.

“Estamos encantados de confirmar a Charlotte como nuestra base de entrenamiento. Analizamos las opciones propuestas por la FIFA, en función de nuestros propios criterios predeterminados, y Charlotte FC tiene una instalación de entrenamiento de primer nivel en la MLS, con todo lo que necesitamos para preparar nuestros partidos", djio a la página oficial de la Asociación de Fútbol de Escocia.

Así es la sede de Charlotte FC, la nueva casa de Portugal

La sede cuenta con 4.800
La sede cuenta con 4.800 metros cuadrados y varios espacios de - crédito Charlotte FC

El complejo Atrium Health Performance Park, inaugurado como sede oficial del Charlotte FC, marca un punto de inflexión tanto para el rendimiento competitivo del club como para su integración con la comunidad de East Charlotte.

Con una superficie de 4.830 metros cuadrados (52.000 pies cuadrados) y capacidad para reunir a unos 200 empleados, entrenadores y jugadores bajo un mismo techo, la infraestructura fue concebida no solo como centro deportivo, sino como símbolo del deseo del club de consolidar su liderazgo dentro de Major League Soccer y ofrecer un espacio de referencia para la región.

Durante los primeros meses desde su apertura, el centro ha recibido a visitantes internacionales y ejecutivos globales, quienes han destacado el valor que aporta el complejo a la identidad y la proyección institucional de Charlotte FC. Según el propietario del club, David Tepper (inversor norteamericano y dueño del club) entregar una sede con dichas condiciones es clave para su gestión deportiva

“Entregar un centro de entrenamiento y sede de primera clase fue uno de los objetivos clave de nuestra organización este año y estamos orgullosos de presentar Atrium Health Performance Park públicamente por primera vez. La visión de Charlotte FC es ser un referente en la MLS tanto dentro como fuera de la cancha. Esta inversión en infraestructura sitúa a nuestro club en condiciones de maximizar el rendimiento de los jugadores y el desarrollo profesional, pero además nos permite ofrecer un activo a la comunidad local”.

El complejo deportivo ofrece acceso a ocho campos de fútbol, disponibles tanto para actividades deportivas como comunitarias. Este entorno resulta fundamental para el desarrollo de futbolistas a lo largo de toda la estructura del Charlotte FC, desde la Academia juvenil hasta el primer equipo profesional.

Entre las dotaciones principales se encuentran vestuarios para todos los equipos, una cafetería especializada en nutrición deportiva con salida a un patio exterior, y una sala de pesas de última generación de 260 metros cuadrados (2.800 pies cuadrados). Este espacio fue diseñado específicamente por el director de rendimiento Jon MacGregor y el jefe de Performance Adam Parr para maximizar el acondicionamiento físico.

El entorno incluye aportes culturales locales, como un mural original realizado por el artista Matt Moore, que da identidad visual a la sala de pesas y refuerza el vínculo entre deporte y comunidad.

La unificación de cerca de 200 empleados y miembros del staff técnico y deportivo, sumando personal administrativo, entrenadores y jugadores del primer equipo, de la franquicia Crown Legacy FC y de todas las categorías de la academia, representa una apuesta por la cohesión institucional.

Además la instalación cuenta con acceso a ocho campos de fútbol para fines deportivos y comunitarios:

  • 5 campos de césped completo 
  • 1 campo de césped completo 
  • 1 medio campo de césped 
  • 1 medio campo de césped

También cuenta con un ala de negocios, en dónde con los directivos y funcionarios del club, además de los 200 jugadores que están presentes, además del personal de todas las instalaciones y la Academia de fútbol que manejan.

Estos son los partidos de Escocia durante el Mundial de 2026: así será su preparación

Scott McTominay es una de
Scott McTominay es una de las figuras a llamar por parte de Escocia y ser protagonista en el Mundial de 2026 - crédito Lee Smith / Reuters - File Photo

Previo a lo que será su debut en el grupo C del Mundial de 2026 ante Haití a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Gillete de Foxborough, de Massachussets.

Pero en los amistosos de preparación, jugarán ante Japón, el 28 de marzo de 2026, a partir de las 12:00 p. m. en el estadio Hampden Park, de Glasgow, y para despedirse de su país, jugarán ante Curacao, el 30 de mayo a las 7:00 a. m.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en la fase de grupos:

  • 13 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Haití vs. Escocia
  • 19 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Marruecos
  • 24 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Brasil

Temas Relacionados

Selección EscociaMundial 2026Brasil vs. EscociaMarruecos vs. EscociaColombia-Deportes

Más Noticias

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

Cristiano Ronaldo y los acuerdos con Al Nassr de cara al Mundial 2026 con Portugal: menos partidos de Champions y titularidad en la Liga

El astro portugués jugará su sexta copa del mundo y se medirá a Colombia como los dos favoritos en el Grupo K de la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Cristiano Ronaldo y los acuerdos

El colombiano Harold Tejada brilló en la etapa 3 de la UAE Tour: quedó en el podio de la clasificación general

El ciclista italiano Antonio Tiberi se impuso en un duro ascenso a Jebel Mobrah tras un ataque solitario a tres kilómetros de la meta, desbancando a los favoritos y asumiendo el maillot rojo antes de la definitiva jornada en Jebel Hafeet

El colombiano Harold Tejada brilló

James Rodríguez debutaría de local con Minnesota United: esta sería la fecha del primer partido del colombiano en la MLS

El capitán de la selección Colombia firmó con los ‘Loons’ por seis meses para preparar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con chances de renovar hasta final de año

James Rodríguez debutaría de local

Técnico del Zenit destacó el debut de Jhon Jáder Durán con el cuadro ruso: “Sus cualidades son evidentes”

El colombiano tuvo minutos en el partido que Zenit perdió ante Krasnodar, y Sergei Semak halagó al colombiano

Técnico del Zenit destacó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Westcol lanzó dura opinión a

Westcol lanzó dura opinión a mujeres que se involucran en relaciones ajenas tras polémica por Blessd y Manuela QM: “No le da pena quedar como una perra”

Sebastián Martínez celebró entre lágrimas el éxito de su hijo Amador en Italia: el menor debutó en el kartismo europeo y subió al podio

⁠Sara Uribe conmovió a sus seguidores al mostrar cómo su hijo sigue los pasos del futbolista Fredy Guarín

‘Rata’ reveló cuánto dinero le dará a Valentina tras conseguir el segundo lugar en ‘El Desafío’: es menos de lo que esperaba

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Cristiano Ronaldo y los acuerdos con Al Nassr de cara al Mundial 2026 con Portugal: menos partidos de Champions y titularidad en la Liga

El colombiano Harold Tejada brilló en la etapa 3 de la UAE Tour: quedó en el podio de la clasificación general

James Rodríguez debutaría de local con Minnesota United: esta sería la fecha del primer partido del colombiano en la MLS

Técnico del Zenit destacó el debut de Jhon Jáder Durán con el cuadro ruso: “Sus cualidades son evidentes”