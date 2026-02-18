La selección de Escocia escogió su ciudad base para el Mundial de 2026: así es la sede

Escocia buscará dar la sorpresa en un grupo complicado - crédito Lee Smith / REUTERS

A 113 días de lo que será el comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las selecciones comienzan a trabajar para lo que será su preparación en la fase de grupos.

En este contexto, el equipo dirigido por Steve Clarke buscará dar la sorpresa en un grupo complicado junto a Brasil (más veces campeona del mundo), y Marruecos (semifinalista de la edición de Qatar 2022).

El cuadro dirigido por Steven Clarke escogió la sede del Charlotte FC como su lugar durante el Mundial de 2026 - crédito Scotland National Team - Charlotte FC / YouTube

Es por este motivo que, el 16 de febrero de 2026, la Asociación Escocesa de Fútbol anunció la base que tendrá para su participación al menos hasta la fase de grupos en la cita orbital. Será en Charlotte, justamente en la sede deportiva del equipo de la ciudad, y que compite en la MLS (Major League Soccer de Estados Unidos), y será el Atrium Health Performance Park, ubicado a las afueras del centro urbano y que está a menos de 20 minutos en carro.

En las declaraciones que recogió la Asociación del técnico Steve Clarke se mostró complacido por la noticia.

“Estamos encantados de confirmar a Charlotte como nuestra base de entrenamiento. Analizamos las opciones propuestas por la FIFA, en función de nuestros propios criterios predeterminados, y Charlotte FC tiene una instalación de entrenamiento de primer nivel en la MLS, con todo lo que necesitamos para preparar nuestros partidos", djio a la página oficial de la Asociación de Fútbol de Escocia.

La sede cuenta con 4.800 metros cuadrados y varios espacios de - crédito Charlotte FC

El complejo Atrium Health Performance Park, inaugurado como sede oficial del Charlotte FC, marca un punto de inflexión tanto para el rendimiento competitivo del club como para su integración con la comunidad de East Charlotte.

Con una superficie de 4.830 metros cuadrados (52.000 pies cuadrados) y capacidad para reunir a unos 200 empleados, entrenadores y jugadores bajo un mismo techo, la infraestructura fue concebida no solo como centro deportivo, sino como símbolo del deseo del club de consolidar su liderazgo dentro de Major League Soccer y ofrecer un espacio de referencia para la región.

Durante los primeros meses desde su apertura, el centro ha recibido a visitantes internacionales y ejecutivos globales, quienes han destacado el valor que aporta el complejo a la identidad y la proyección institucional de Charlotte FC. Según el propietario del club, David Tepper (inversor norteamericano y dueño del club) entregar una sede con dichas condiciones es clave para su gestión deportiva

“Entregar un centro de entrenamiento y sede de primera clase fue uno de los objetivos clave de nuestra organización este año y estamos orgullosos de presentar Atrium Health Performance Park públicamente por primera vez. La visión de Charlotte FC es ser un referente en la MLS tanto dentro como fuera de la cancha. Esta inversión en infraestructura sitúa a nuestro club en condiciones de maximizar el rendimiento de los jugadores y el desarrollo profesional, pero además nos permite ofrecer un activo a la comunidad local”.

El complejo deportivo ofrece acceso a ocho campos de fútbol, disponibles tanto para actividades deportivas como comunitarias. Este entorno resulta fundamental para el desarrollo de futbolistas a lo largo de toda la estructura del Charlotte FC, desde la Academia juvenil hasta el primer equipo profesional.

Entre las dotaciones principales se encuentran vestuarios para todos los equipos, una cafetería especializada en nutrición deportiva con salida a un patio exterior, y una sala de pesas de última generación de 260 metros cuadrados (2.800 pies cuadrados). Este espacio fue diseñado específicamente por el director de rendimiento Jon MacGregor y el jefe de Performance Adam Parr para maximizar el acondicionamiento físico.

El entorno incluye aportes culturales locales, como un mural original realizado por el artista Matt Moore, que da identidad visual a la sala de pesas y refuerza el vínculo entre deporte y comunidad.

La unificación de cerca de 200 empleados y miembros del staff técnico y deportivo, sumando personal administrativo, entrenadores y jugadores del primer equipo, de la franquicia Crown Legacy FC y de todas las categorías de la academia, representa una apuesta por la cohesión institucional.

Además la instalación cuenta con acceso a ocho campos de fútbol para fines deportivos y comunitarios:

5 campos de césped completo

1 campo de césped completo

1 medio campo de césped

1 medio campo de césped

También cuenta con un ala de negocios, en dónde con los directivos y funcionarios del club, además de los 200 jugadores que están presentes, además del personal de todas las instalaciones y la Academia de fútbol que manejan.

Estos son los partidos de Escocia durante el Mundial de 2026: así será su preparación

Scott McTominay es una de las figuras a llamar por parte de Escocia y ser protagonista en el Mundial de 2026 - crédito Lee Smith / Reuters - File Photo

Previo a lo que será su debut en el grupo C del Mundial de 2026 ante Haití a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Gillete de Foxborough, de Massachussets.

Pero en los amistosos de preparación, jugarán ante Japón, el 28 de marzo de 2026, a partir de las 12:00 p. m. en el estadio Hampden Park, de Glasgow, y para despedirse de su país, jugarán ante Curacao, el 30 de mayo a las 7:00 a. m.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en la fase de grupos:

13 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Haití vs. Escocia

19 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Marruecos

24 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Brasil