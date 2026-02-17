Davinson Sánchez convirtió golazo en la histórica victoria de Galatasaray sobre Juventus en Champions League

Davinson Sánchez se reportó con gol en la Champions League ante la Juventus - crédito Murad Sezer/REUTERS

Dávinson Sánchez resultó decisivo en la contundente victoria del Galatasaray en los playoffs de la Champions League, contribuyendo con un gol y participando activamente en la espectacular remontada 5-2 ante la Vecchia Signora.

El desempeño de Sánchez alcanzó una notoriedad especial tras marcar uno de los tantos clave. La actuación del defensa colombiano no solo elevó el ánimo de la afición en el juego de ida en Estambul, sino que modificó el ritmo y la dinámica del encuentro, completando una sorprendente remontada que marcó la jornada europea.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El equipo turco se impuso con autoridad en su estadio, logrando revertir una situación adversa y sellando una diferencia de tres goles. La victoria por 5-2 representa una de las actuaciones más sobresalientes del Galatasaray en esta etapa del certamen continental.

La atmósfera intensa en el estadio Rams Park de Estambul acompañó el despliegue en el campo de Sánchez, destacado en las labores de marca y por su liderazgo en la saga de Galatasaray.

Juan David Cabal, expulsado en la Juventus

Cabal fue expulsado por una falta en la mitad del campo de juego, dejando en desventaja numérica a la Juventus - crédito Umit Bektas/REUTERS

Juan Cabal, otro colombiano protagonista de la noche, vivió un partido diametralmente opuesto. El desempeño de Cabal se vio empañado por desaciertos en jugadas determinantes, lo que derivó en críticas y lo colocó en el centro de la atención mediática, agravada por su expusión en el minuto 67, cuando el partido se encontraba empatado a dos goles.

En desarrollo...