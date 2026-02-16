Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

El colombiano ha convertido en tres oportunidades - crédito @AlWaslSC / X

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja vivió un mercado de fichajes movido tras su salida de River Plate.

El campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y de la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe estuvo muy cerca de fichar por Cruz Azul de México, pero ante varios contratiempos administrativos, el cordobés optó por continuar su carrera en el fútbol asiático con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Desde su llegada a los Emiratos, Borja ha tenido un impacto inmediato: en sus tres primeras presentaciones, el atacante se estrenó con igual número de goles, mostrando que la adaptación no fue obstáculo y que mantiene su instinto goleador intacto.

El fallido fichaje por Cruz Azul: detalles y razones

Miguel Borja estuvo varios días entrenando con Cruz Azul, pero no se llegó al acuerdo inicial - crédito X/River Plate

En entrevista concedida al programa El Vbar de Caracol Radio, Borja repasó su experiencia reciente en México y explicó por qué su paso por Cruz Azul nunca llegó a concretarse, a pesar de tener todo listo para firmar.

“Llegué desde el 26 de diciembre con toda mi familia a México, era mi primera vez y fue en esa fecha porque quería conocer el país; ya teníamos todo coordinado con el presidente (de Cruz Azul), hice los exámenes médicos, todo salió bien, pero el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”, relató el delantero.

El atacante cordobés agregó que la falta de un cupo para extranjeros fue el principal impedimento y que la espera se volvió insostenible: “De mi parte y de mi familia tuvimos mucha paciencia al ver que no se daban las cosas en la primera, segunda fecha y ya en la tercera se estaba saliendo del control; yo necesitaba ubicar a mi familia en la casa y demás y no se podía porque no había firmado el contrato federativo”.

Tras dialogar con el presidente del club y ver que la situación no avanzaba, Borja decidió aceptar la oferta que había recibido desde el inicio de año por parte de Al-Wasl, priorizando la estabilidad familiar y profesional.

El delantero también desestimó los rumores sobre la supuesta negativa del entrenador del club mexicano, asegurando que su actitud en los entrenamientos fue la mejor.

“Eran especulaciones lo del técnico que no me quería. Le demostré al profesor en cada entrenamiento las ganas y el deseo con el que llegué porque el 2025 no fue el mejor, entonces uno adquiere retos día a día y por eso llegué antes para demostrarle que quería estar al 100%, pero no se dio”.

El sueño mundialista y la importancia de la pretemporada

Así fue la celebración de uno de los goles de Miguel Borja en el partido donde Colombia triunfó la última vez que jugó ante Chile en Barranquilla - crédito Cortesía FCF / Colprensa

El “Colibri” no ocultó que su intención de llegar pronto a Cruz Azul tenía un objetivo claro: prepararse física y futbolísticamente para ganar un lugar en la lista definitiva de la selección Colombia para la Copa Mundial FIFA 2026.

El atacante reconoció que, aunque tuvo otras ofertas en el fútbol mexicano, consideró que la oportunidad de hacer una buena pretemporada era clave para pelear por un cupo en la cita mundialista y mantenerse vigente en el radar de Néstor Lorenzo.

América de Cali, Nacional y Junior: posibilidades de regreso

Con Atlético Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores 2016 - crédito Reuters

Consultado sobre un posible regreso al América de Cali, el club donde se formó en su adolescencia, Borja fue contundente: “No hubo interés”, aunque reconoció mantener una buena relación con familiares de los directivos y recordó con cariño su paso por la institución roja. “En su momento se habló de la posibilidad, más que a mis 17 años empecé en el América y estuve un año en las toldas caleñas”, precisó.

En cuanto a una posible vuelta a Atlético Nacional o Junior de Barranquilla, Borja no cierra la puerta y afirma que, tras sus buenas actuaciones en el exterior, “las puertas quedaron abiertas” para un futuro retorno si se presenta la oportunidad adecuada.

Miguel Ángel Borja también habló sobre su preparación para el futuro, confirmando que estudia gerencia deportiva. El delantero no descarta la posibilidad de asumir un rol administrativo en el fútbol colombiano cuando llegue el momento de retirarse de las canchas, demostrando visión y compromiso con el desarrollo del deporte nacional.