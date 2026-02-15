Deportes

Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados

El técnico Néstor Lorenzo enfrenta una carrera contrarreloj para definir la nómina para los amistosos, mientras nuevos retos físicos alteran la planificación rumbo al certamen de la FIFA

Guardar
Colombia tendrá dos amistosos en
Colombia tendrá dos amistosos en marzo contra Francia y Croacia, de preparación para el mundial de 2026 - crédito @FCFSeleccionCol / X

A menos de seis semanas de los amistosos de marzo y con la Copa Mundial 2026 en el horizonte, la Selección Colombia enfrenta inquietud por las lesiones de varias de sus figuras más relevantes, con casi un mes antes de la convocatoria para los duelos frente a Francia y Croacia.

Esta situación preocupa tanto al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo como a la afición, en especial por los casos del delantero Luis Suárez y el portero David Ospina, ambos en proceso de recuperación y en duda para la convocatoria definitiva, además de las dudas en la parte defensiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se espera que varios de ellos se recuperen en los próximos días y terminen de consolidarse hasta mediados de marzo, cuando saldrá la lista de jugadores que viajará a Estados Unidos para afrontar el último ciclo de preparación antes de mayo, cuando iniciará el trabajo previo para el mundial.

Lesionados en Colombia

El panorama se complica mientras se acerca la última fecha FIFA previa al gran torneo. Según un análisis del medio Fútbolred, la preocupación abarca tanto la condición física actual de los lesionados como el riesgo de que pierdan su lugar en el equipo. Algunos jugadores han reiniciado trabajos de campo; otros permanecen sin disponibilidad total.

Luis Suárez, de gran momento en Sporting de Lisboa y Colombia, permanece bajo estricta vigilancia médica en el Sporting de Portugal. El delantero sufre una lesión de rodilla y ha debido suspender la actividad física de manera preventiva. El club y el seleccionador prefieren no exponerlo antes de tiempo para resguardar su recuperación.

Luis Javier Suárez aún no
Luis Javier Suárez aún no puede volver a jugar, mientras se recupera de una lesión muscular - crédito Sporting CP

Por su parte, el mediocampista Richard Ríos padece una luxación anterior traumática del hombro derecho. El Benfica informó que la lesión le ha significado casi un mes fuera de competencia. Sin embargo, ya comenzó trabajos de campo y podría retornar en las próximas semanas, conforme al calendario europeo.

El defensor Yerry Mina, según el Cagliari, confirmó su recuperación tras una dolencia en la rodilla. Circularon versiones sobre una posible lesión crónica, pero el entorno del futbolista las desmintió y el jugador está de regreso en los entrenamientos. Mina, con antecedentes de lesiones, es observado cuidadosamente por el cuerpo técnico.

Yerry Mina es otro de
Yerry Mina es otro de los defensores de Colombia que se recupera de una lesión con el Cagliari - crédito Alberto Lingria/REUTERS

Jhon Lucumí, jugador del Bologna, añadió inquietud recientemente por molestias musculares. Fue sustituido en el último partido debido a calambres, lo que generó alerta, pero el club aclaró que no existía daño mayor y podría estar disponible en la siguiente jornada.

Lorenzo confía en su equipo

La portería atraviesa un momento de incertidumbre. David Ospina sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho tras un amistoso frente al Inter Miami y no ha podido entrenar con normalidad desde entonces. El técnico sigue de cerca el nivel de Álvaro Montero y Camilo Vargas como posibles opciones si Ospina no llegara a recuperarse pronto, mientras la lesión de Kevin Mier profundiza la duda en la nómina de arqueros.

Ante este escenario, el seleccionador Néstor Lorenzo expresa optimismo sobre el futuro inmediato de la Tricolor. En declaraciones recogidas por AS Colombia, recalca el valor del esfuerzo colectivo y la actitud positiva: “Creo en el trabajo en equipo, la actitud, el alma que genera la Selección cada vez que juega”.

El técnico Néstor Lorenzo necesita
El técnico Néstor Lorenzo necesita a todo el plantel completo para los amistosos de marzo, cuando terminará de definir los convocados para el mundial - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

La competencia interna y el avance en la rehabilitación se han convertido en una carrera contrarreloj para estos futbolistas. Cada oportunidad cuenta, ya que cualquier desventaja física podría significar quedar fuera de la gran cita mundialista.

Cabe recordar que Colombia debutará en el mundial el miércoles 17 de junio, cuando enfrente a Uzbekistán en Ciudad de México por el grupo K, que comparte con nada menos que Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Temas Relacionados

Selección ColombiaNéstor LorenzoMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Luis Javier SuárezRichard RíosYerry MinaColombia-Deportes

Más Noticias

Técnico de Millonarios se pronunció por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras: esto dijo

Fabián Bustos explicó la razón de las dolencias de los dos delanteros, que se retiraron en el primer tiempo por problemas musculares en la victoria 2-1 frente a Llaneros

Técnico de Millonarios se pronunció

James Rodríguez no se guardó nada y envió duro mensaje a sus críticos: “Piensan que me lastimarán”

El volante empezó a entrenar con Minnesota United de la MLS y se refirió a los comentarios que ha recibido tras la llegada a su nuevo club y previo a los amistosos de la selección Colombia

James Rodríguez no se guardó

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego

El mediocampista solo ha disputado dos partidos en el primer semestre de 2026 y actualmente sin reemplazo porque Carlos Darwin Quintero también se lesionó

Cuándo se daría el regreso

Historias de los mundiales: Costa de Marfil y la guerra que se detuvo por el fútbol

Con Didier Drogba como figura, los Elefantes lograron un cambio social histórico en su país a través del deporte más popular

Historias de los mundiales: Costa

Falcao prendió las alarmas en Millonarios: sufrió lesión en pleno partido contra Llaneros

El delantero terminó el primer tiempo en camilla por una molestia, lo que generó preocupación en el equipo porque minutos antes perdió a otro hombre por la misma situación

Falcao prendió las alarmas en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió la sorpresa

Karol G compartió la sorpresa que recibió por su cumpleaños: “Hoy me despertaron así”

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla: las redes sociales ya opinaron

Marilyn Patiño aseguró que hubo besos en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’: uno de los involucrados sería “un hombre casado”

Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra, Charli XCX y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Falleció actor de ‘La vendedora de rosas’: Lady Tabares confirmó la noticia y así lo despidió en redes sociales

Deportes

James Rodríguez no se guardó

James Rodríguez no se guardó nada y envió duro mensaje a sus críticos: “Piensan que me lastimarán”

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego

Historias de los mundiales: Costa de Marfil y la guerra que se detuvo por el fútbol

Falcao prendió las alarmas en Millonarios: sufrió lesión en pleno partido contra Llaneros

Otro técnico que dice adiós en la Liga BetPlay: este fue el nuevo descabezado en el primer semestre de 2026