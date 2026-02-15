Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados

Colombia tendrá dos amistosos en marzo contra Francia y Croacia, de preparación para el mundial de 2026 - crédito @FCFSeleccionCol / X

A menos de seis semanas de los amistosos de marzo y con la Copa Mundial 2026 en el horizonte, la Selección Colombia enfrenta inquietud por las lesiones de varias de sus figuras más relevantes, con casi un mes antes de la convocatoria para los duelos frente a Francia y Croacia.

Esta situación preocupa tanto al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo como a la afición, en especial por los casos del delantero Luis Suárez y el portero David Ospina, ambos en proceso de recuperación y en duda para la convocatoria definitiva, además de las dudas en la parte defensiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se espera que varios de ellos se recuperen en los próximos días y terminen de consolidarse hasta mediados de marzo, cuando saldrá la lista de jugadores que viajará a Estados Unidos para afrontar el último ciclo de preparación antes de mayo, cuando iniciará el trabajo previo para el mundial.

Lesionados en Colombia

El panorama se complica mientras se acerca la última fecha FIFA previa al gran torneo. Según un análisis del medio Fútbolred, la preocupación abarca tanto la condición física actual de los lesionados como el riesgo de que pierdan su lugar en el equipo. Algunos jugadores han reiniciado trabajos de campo; otros permanecen sin disponibilidad total.

Luis Suárez, de gran momento en Sporting de Lisboa y Colombia, permanece bajo estricta vigilancia médica en el Sporting de Portugal. El delantero sufre una lesión de rodilla y ha debido suspender la actividad física de manera preventiva. El club y el seleccionador prefieren no exponerlo antes de tiempo para resguardar su recuperación.

Luis Javier Suárez aún no puede volver a jugar, mientras se recupera de una lesión muscular - crédito Sporting CP

Por su parte, el mediocampista Richard Ríos padece una luxación anterior traumática del hombro derecho. El Benfica informó que la lesión le ha significado casi un mes fuera de competencia. Sin embargo, ya comenzó trabajos de campo y podría retornar en las próximas semanas, conforme al calendario europeo.

El defensor Yerry Mina, según el Cagliari, confirmó su recuperación tras una dolencia en la rodilla. Circularon versiones sobre una posible lesión crónica, pero el entorno del futbolista las desmintió y el jugador está de regreso en los entrenamientos. Mina, con antecedentes de lesiones, es observado cuidadosamente por el cuerpo técnico.

Yerry Mina es otro de los defensores de Colombia que se recupera de una lesión con el Cagliari - crédito Alberto Lingria/REUTERS

Jhon Lucumí, jugador del Bologna, añadió inquietud recientemente por molestias musculares. Fue sustituido en el último partido debido a calambres, lo que generó alerta, pero el club aclaró que no existía daño mayor y podría estar disponible en la siguiente jornada.

Lorenzo confía en su equipo

La portería atraviesa un momento de incertidumbre. David Ospina sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho tras un amistoso frente al Inter Miami y no ha podido entrenar con normalidad desde entonces. El técnico sigue de cerca el nivel de Álvaro Montero y Camilo Vargas como posibles opciones si Ospina no llegara a recuperarse pronto, mientras la lesión de Kevin Mier profundiza la duda en la nómina de arqueros.

Ante este escenario, el seleccionador Néstor Lorenzo expresa optimismo sobre el futuro inmediato de la Tricolor. En declaraciones recogidas por AS Colombia, recalca el valor del esfuerzo colectivo y la actitud positiva: “Creo en el trabajo en equipo, la actitud, el alma que genera la Selección cada vez que juega”.

El técnico Néstor Lorenzo necesita a todo el plantel completo para los amistosos de marzo, cuando terminará de definir los convocados para el mundial - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

La competencia interna y el avance en la rehabilitación se han convertido en una carrera contrarreloj para estos futbolistas. Cada oportunidad cuenta, ya que cualquier desventaja física podría significar quedar fuera de la gran cita mundialista.

Cabe recordar que Colombia debutará en el mundial el miércoles 17 de junio, cuando enfrente a Uzbekistán en Ciudad de México por el grupo K, que comparte con nada menos que Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.