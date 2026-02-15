Edgar Elizalde en Millonarios: el jugador estaría teniendo problemas para acoplarse, esto es lo que dijo

El central llegó en enero y debutó en la victoria ante Llaneros en el estadio El Campín - crédito @MillosFCoficial/X

El arranque de Millonarios bajo el mando de Fabián Bustos ha traído señales de mejoría tras un inicio irregular en la Liga BetPlay. El entrenador argentino, oficializado a comienzos de febrero, lleva tres partidos al frente del equipo con un balance positivo: dos victorias y un empate.

En el duelo más reciente, el conjunto Embajador se impuso 2-1 ante Llaneros gracias a los goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, sumando confianza en el grupo y generando expectativas entre los hinchas.

Edgar Elizalde: adaptación, altura y minutos en el aire

Édgar Elizalde jugó en 2025 con Platense de Argentina - @MillosFCoficial / X

No obstante, más allá de los resultados, una de las principales inquietudes de la afición gira en torno a la situación de Edgar Elizalde. El defensor uruguayo, anunciado como refuerzo el 19 de enero de 2026, apenas ha sumado minutos desde su llegada.

En la reciente victoria sobre Llaneros, ingresó recién al minuto 83 en reemplazo de Sebastián Valencia, lo que ha aumentado las preguntas sobre su nivel de adaptación y estado físico.

En declaraciones posteriores al partido, Elizalde explicó que su último compromiso oficial fue en diciembre de 2025, cuando jugaba para Platense en la derrota ante Estudiantes de La Plata por el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional argentina.

El zaguero reconoció que la adaptación a la altura de Bogotá le ha costado más de lo esperado y, por ello, ha estado enfocado en trabajos específicos para ponerse a tono y responder a las exigencias del cuerpo técnico de Bustos. En su etapa previa con Platense, el charrúa sumó 11 partidos oficiales, lo que evidencia que llega con ritmo de competencia, aunque el cambio de país y condiciones requiere un periodo de ajuste.

Un calendario apretado pone a prueba a Millonarios

Millonarios logró su segundo triunfo en Liga BetPlay por 2-1 ante Llaneros, en el estadio El Campín - crédito Colprensa

El triunfo en El Campín permitió a Millonarios llegar a ocho puntos y ubicarse en la casilla 11 de la tabla, recuperando terreno tras un inicio complicado en el torneo. El equipo bogotano ha mostrado progresos en su juego colectivo y ahora se prepara para una serie de compromisos clave en las próximas semanas.

El calendario exigente será determinante para medir la profundidad del plantel y la capacidad de reacción ante la seguidilla de partidos.

Partidos próximos de Millonarios:

Sábado 21 de febrero, 8:30 p. m.: Internacional de Bogotá vs. Millonarios

Martes 24 de febrero, 7:30 p. m.: Millonarios vs. Deportivo Pereira

Miércoles 4 de marzo, 7:40 p. m.: Atlético Nacional vs. Millonarios (fase previa, Copa Sudamericana)

El choque frente a Nacional será el reto más importante del semestre, ya que el ganador asegurará su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, uno de los grandes objetivos del club para la temporada 2026.

Parte médico: novedades y manejo preventivo en la delantera

Rodrigo Contreras y Falcao García salieron lesionados en Millonarios contra Llaneros, ambos en el primer tiempo - crédito Millonarios FC

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador Fabián Bustos transmitió tranquilidad sobre el estado físico de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras, ambos sustituidos en el primer tiempo por molestias.

El técnico argentino explicó que la seguidilla de partidos ha impactado en la condición de los delanteros: “Tanto Rodrigo como Radamel venían con una carguita, por eso lo que acaba de contar Leo (Castro), de que jugamos muy seguido. No es excusa ni me estoy quejando. El partido anterior ya había comentado que Rodrigo estaba ahí, sabíamos que debíamos cuidarlo”.

Bustos detalló que la salida del goleador argentino obedeció a un tema muscular leve: “Lo de Contreras es una fatiga, una contractura, lo sacamos por precaución porque el equipo estaba bien”.

Respecto a Falcao, el entrenador admitió que la molestia podría requerir mayor atención: “Lo de Rada sí, creo que un poquito más”. Por ahora, el cuerpo médico de Millonarios evaluará la evolución de ambos jugadores para determinar su disponibilidad en los próximos encuentros, priorizando la recuperación total y evitando riesgos mayores.