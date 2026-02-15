Deportes

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego

El mediocampista solo ha disputado dos partidos en el primer semestre de 2026 y actualmente sin reemplazo porque Carlos Darwin Quintero también se lesionó

David Mackalister Silva ha sido
David Mackalister Silva ha sido una de las ausencias más sensibles de Millonarios en 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue en proceso de mejoría en la Liga BetPlay, gracias al técnico Fabián Bustos que ha encontrado, de a poco, un equilibrio en una plantilla mermada por el cansancio, las derrotas y las críticas por el pésimo inicio de campeonato, que fue de tres derrotas al hilo.

Sin embargo, sigue el problema por la lesión de David Mackalister Silva, el capitán y uno de los líderes de los azules, pero que no se ha consolidado en el equipo durante la temporada 2026 por los problemas físicos y ahora por el cambio de esquema del entrenador argentino.

Aunque se tendría una fecha aproximada para el regreso del mediocampista, se presentó otro lío y es que no hay volantes creativos disponibles en Millonarios, luego de confirmarse la lesión de Carlos Darwin Quintero y que lo sacó de la convocatoria frente a Llaneros.

¿Qué pasa con David Mackalister Silva?

El volante creativo no ha pasado por su mejor momento en los embajadores por el tema físico, que desde el segundo semestre de 2025 bajaron su rendimiento y dejaron un hueco enorme en la plantilla, pues han sido extensos sus periodos de recuperación producto de la edad.

David Mackalister Silva actualmente es baja por una molestia en los aductores, sufrida después del compromiso frente a Junior de Barranquilla el 25 de enero en El Campín, donde los azules perdieron 2-1 y también al mediocampista, que en ese compromiso entró desde el banco.

David Mackalister Silva solo jugó
David Mackalister Silva solo jugó los partidos contra Bucaramanga y Junior en la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

A partir de allí, el volante se perdió cinco juegos con Millonarios frente a Pasto, Medellín, Deportivo Cali, Águilas Doradas y Llaneros, lo que generó muchos comentarios de los aficionados por la situación del capitán, pues algunos ya consideran que no está en condiciones de seguir en la institución.

Según el periodista Alexis Rodríguez, David Mackalister Silva era esperado para jugar ante Llaneros, pero todo indica que no le alcanzaba y la nueva fecha sería el sábado 21 de febrero, cuando los embajadores visiten a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo.

David Mackalister Silva no alcanzó
David Mackalister Silva no alcanzó a estar listo para jugar contra Llaneros y sería esperado frente a Internacional de Bogotá - crédito @alexisnoticias/X

En días anteriores, el técnico Fabián Bustos se refirió al caso del capitán: “Macka está muy bien. Creería que el lunes (9 de febrero) se pone a la par de los compañeros, o sea empezar a entrenar. No creo que esté para el día miércoles (11 de febrero), pero vamos a ver si para el fin de semana lo está”.

Carlos Darwin Quintero, otra baja

Previo al compromiso con Llaneros, los azules presentaron la novedad de que jugaban sin un volante creativo, solo con Mateo García y Rodrigo Ureña que fueron los titulares en esa zona de la cancha porque Carlos Darwin Quintero entró en el departamento médico por una lesión en la rodilla.

“Millonarios FC informa que el jugador Darwin Quintero, durante el partido contra Águilas, sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. La lesión se confirmó tras exámenes diagnósticos. El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”, informó la institución.

Carlos Darwin Quintero, otra baja
Carlos Darwin Quintero, otra baja en Millonarios por lesión en el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

El mediocampista venía de cinco encuentros con los azules, sin mucho brillo y bajo críticas por la entrega errática del balón, pese a su lugar en la cancha, y ahora sin saberse el tiempo de baja en la Liga BetPlay y faltando menos de un mes para el debut en la Copa Sudamericana.

Mientras Millonarios sigue recuperando terreno en el campeonato, con dos victorias ante Águilas y Llaneros, quedan las dudas de cómo afrontará los próximos encuentros con tantas bajas en la nómina y algunas de mucho peso como la de Falcao y Rodrigo Contreras en el ataque.

Historias de los mundiales: Costa

Falcao prendió las alarmas en

Otro técnico que dice adiós

De no creer: fichaje de

Delantero de la Liga MX
