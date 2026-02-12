Miguel Ángel Borja reveló el detalle personal que impidió su llegada a Boca Juniors

Miguel Borja llegó como delantero de Al Wasl SC en enero de 2026 tras su desvinculación con River Plate - crédito @AlWaslSC/X

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja arrancó la temporada 2026 con una nueva camiseta y grandes expectativas. Tras su salida de River Plate, el atacante de Montería estuvo a un paso de fichar por Cruz Azul de México, pero el destino lo llevó finalmente al Al-Wasl de la liga de Emiratos Árabes Unidos, donde ya suma minutos y goles a su cuenta personal.

El mercado de pases para Borja estuvo marcado por rumores y negociaciones en varios frentes. Luego de dejar el club Millonario, surgieron versiones en redes sociales y medios argentinos que lo vinculaban con Boca Juniors, el histórico rival de River, como opción para reforzar el ataque Xeneize.

El colombiano se reportó con doblete en la derrota ante Al-Zawraa SC - crédito @AlWaslSC / X

La posibilidad agitó el ambiente en el fútbol argentino, pero el propio “Colibrí” aclaró en entrevista con La FM que, si bien existió interés real por parte de Boca, la decisión familiar y el entorno en Argentina pesaron más al momento de elegir su futuro.

“Mi hermano en una entrevista decía que me gustaba el tema de Boca y sí, hubo un interés, pero nosotros como familia sabemos cómo se vive el fútbol en Argentina y sentí que no era el momento de ir, porque sabía que mi familia no la iba a pasar bien. Más allá de todo eso, tengo una familia”, explicó Borja, descartando cualquier posibilidad inmediata de sumarse al conjunto Xeneize.

Las razones de Miguel Ángel Borja para no fichar con Cruz Azul

Miguel Borja fue jugador de River Plate hasta la temporada 2025 - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Tras descartar al club argentino, la opción de Cruz Azul parecía encaminada. El delantero relató que viajó a México el 26 de diciembre, buscando tomarse un tiempo con su familia y conocer el país. Durante su estadía, fue sometido a exámenes médicos, los cuales aprobó sin inconvenientes, y solo restaba la confirmación del cupo internacional para estampar la firma. Sin embargo, la negociación se vio frenada por situaciones internas del club mexicano.

“Había dos situaciones que estaba pasando el equipo, que era con dos jugadores que no le habían encontrado club. Yo tuve mucha paciencia, pero cuando salió lo de Arabia, me hablaron del equipo, dialogué con mi familia y decidimos venir acá”, detalló Borja sobre el desenlace de la negociación. La demora y la falta de claridad llevaron al delantero a tomar la decisión de no esperar más y aceptar la propuesta del fútbol árabe.

Cruz Azul y Borja: los motivos que frenaron el acuerdo

El tema de fondo en la negociación con la Máquina fue la división interna en la directiva del club. Según contó el comentarista deportivo Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo, “el presidente está solo y la junta directiva, el resto de los directivos, se opusieron porque era una inversión muy alta”. Las diferencias dentro de la cúpula cementera y la imposibilidad de liberar cupos extranjeros terminaron por dilatar el proceso, agotando la paciencia del goleador colombiano.

El presente de Borja en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos

Miguel Ángel Borja afrontará la UAE Pro League y la Champions League 2 - crédito Al Wasl

Finalmente, el 23 de enero de 2026, Miguel Ángel Borja fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Al-Wasl. Su arribo a Emiratos Árabes Unidos marcó el inicio de una etapa diferente para el artillero, que ya suma tres partidos en su nuevo club y ha convertido la misma cantidad de goles.

Dos de sus anotaciones llegaron en la Liga de Campeones asiática, pese a que el equipo cayó derrotado ante el Al-Zawraa SC en su más reciente presentación.

El cordobés afronta este desafío con el objetivo de extender su racha goleadora y demostrar su vigencia fuera de Sudamérica. A sus 33 años, el campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional busca abrir nuevos caminos en un fútbol exótico y competitivo, donde el protagonismo de los jugadores latinoamericanos sigue en crecimiento.