Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia y encendió las alarmas en la selección Colombia para el Mundial 2026

El 11 de febrero de 2026, la Copa Italia tuvo su cierre en la fase de cuartos de final, definiendo lo que serán los semifinalistas del torneo.

Uno de los protagonistas que entró en escena fue el defensor colombiano Jhon Lucumí, en el empate ante la Lazio de Roma en el estadio Renato Dall’Ara.

La lesión de Lucumí durante el encuentro entre Bologna y Lazio en los cuartos de final de la Copa Italia generó inquietud en la selección Colombia por la inminencia de las citas internacionales.

El defensor abandonó el campo en el minuto 79 tras evidenciar molestias físicas, lo que obligó a modificar la zaga en un momento decisivo del partido y encendió la alarma entre los seguidores y el cuerpo técnico del equipo nacional.

En su lugar, lo reemplazó el noruego Eivind Fauske Helland.

En la parte final del compromiso, Lucumí fue sustituido tras transmitir claros gestos de dolor, aunque logró retirarse por sus propios medios. Esta situación, lo colocaría en duda para los compromisos inmediatos de su club y, a corto plazo, lo margina del próximo encuentro de la Serie A frente al Torino, previsto para el 15 de febrero de 2026, donde Bologna jugará como visitante.