Deportes

Exfigura del Deportivo Cali pidió la salida de Alberto Gamero: “El proyecto es insostenible”

El entrenador samario con los Azucareros tiene un rendimiento de 35% tras 12 derrotas, siete empates y tan solo siete derrotas en 26 partidos

El estratega Alberto Gamero sumó su segunda derrota con Cali en la Liga BetPlay 2026-1 - crédito Andrés López/Colprensa

La presión sobre el proyecto deportivo de Alberto Gamero en el Deportivo Cali alcanzó su punto máximo tras la derrota 3-2 ante Internacional de Bogotá.

La caída, sufrida en la sexta fecha de la Liga colombiana I de 2026, destapó el malestar acumulado en la hinchada y entre referentes históricos del club, como Armando Carrillo, quien considera que el ciclo del actual técnico ya no tiene justificación en resultados ni en funcionamiento colectivo.

Carrillo argumentó que la situación es insostenible debido a la seguidilla de derrotas frente a rivales directos por el descenso y al bajo rendimiento global del equipo en el torneo. El exjugador recalcó que, a pesar de una leve mejoría en el juego, la campaña no respalda la continuidad de Gamero.

Para Carrillo, la suma de solo siete puntos en seis jornadas, combinada con los resultados negativos del semestre anterior, marca un límite ineludible para la dirigencia.

El análisis de Carrillo también señala que el equipo ha perdido todos los partidos clave con adversarios directos, entre ellos Águilas, Jaguares e Internacional de Bogotá, lo que agrava el problema y acentúa la falta de reacción futbolística. El exjugador sostiene que el esfuerzo realizado para reforzar la nómina este año no se ha visto reflejado en la tabla ni en el nivel de juego exhibido.

Argumentos de Carrillo para exigir el cambio de técnico

Alberto Gamero en 23 partidos con Deportivo Cali ha perdido en 11 ocasiones - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Dentro de sus intervenciones, Carrillo pone el foco en la falta de resultados como el argumento central para pedir la salida de Gamero. Expone que, aunque el equipo mostró su mejor versión táctica y colectiva frente a Internacional, esto no basta para revertir un proceso desgastado por los malos números. Para el exjugador, la derrota no se debió a errores de planeamiento, sino a fallas individuales y a la falta de confianza en momentos decisivos.

Carrillo resalta el hecho de que, bajo la gestión de Gamero, el Deportivo Cali ha sumado únicamente siete puntos de dieciocho posibles, lo que ha dejado al equipo fuera del grupo de los ocho mejores y ha generado una ola de descontento en la afición. Según su visión, el respaldo que recibió el entrenador en momentos difíciles no puede sostenerse ante una campaña que no cumple las expectativas creadas por las inversiones realizadas en el plantel.

Deportivo Cali ganó 3-0 con doblete de Stiven "Titi" Rodríguez y el primer gol de Juan Ignacio Dinenno en su regreso al Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Uno de los puntos que más críticas despierta en Carrillo es la demora en tomar decisiones tácticas clave, como la inclusión de Matías Orozco en la formación titular. Para el exjugador, la apuesta por Orozco debió hacerse mucho antes, ya que el volante ha demostrado ser determinante por su capacidad de recuperación, despliegue físico y aporte ofensivo. “La crítica al profe Gamero es haberse demorado tanto en incluir a Orozco, que hoy fue la figura del equipo”, sostuvo Carrillo.

Además, cuestiona la gestión de los cambios durante los partidos. Argumenta que el cuerpo técnico no reaccionó a tiempo ante el empate y la posterior remontada de Internacional, lo que dejó al equipo sin capacidad de respuesta. Carrillo señala que la ausencia de variantes en el momento adecuado fue decisiva para el desenlace adverso. “No hay que hacer cambios por hacer, pero cuando el rival te empata y te voltea el marcador, hay que buscar alternativas”, insistió.

Malestar en la hinchada y presión institucional

Hinchas del verdiblanco viviendo una fiesta por el amistoso de Deportivo Cali vs. Emelec en Palmaseca - crédito Serie Colombia

El ambiente en las tribunas y en redes sociales refleja el desgaste de la relación entre la hinchada y el entrenador. Frases como “Gamero no debe ser más el técnico del Deportivo Cali” y “El que defienda a Gamero es enemigo del Cali” se han multiplicado entre los aficionados, quienes consideran que el proyecto no da para más.

La presión no solo proviene de la grada. Fuentes próximas a la directiva reconocen que el partido ante Nacional será determinante para el futuro de Gamero. El descontento en la Junta Directiva creció tras la derrota en Bogotá, y la evaluación de la continuidad del entrenador ya es un tema de debate interno. “No están contentos; los directivos salieron inconformes con el resultado y el domingo será clave para definir muchas cosas”, reveló un allegado a la dirigencia.

En los grupos de exjugadores y exsocios del Deportivo Cali, la opinión es mayoritariamente crítica tanto con el entrenador como con ciertos jugadores. Se señala la falta de garantías defensivas y la baja producción ofensiva como síntomas de una crisis que no se limita al banquillo. “Pedro Gallese no ha sido garantía hasta ahora, creo que Alejandro Rodríguez podría aportarnos más”, opinó uno de los exsocios, mientras que otro apuntó contra Dinenno: “No tiene nivel para ser titular, parece más un exjugador”.

