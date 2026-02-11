Deportes

Jhon Jáder Durán dejó en clara su ambición en el Zenit: “Siempre aspiro a ser el número uno”

El club ruso será su tercer equipo en Europa tras su paso por el Aston Villa y Fenerbahce

Guardar
El atacante Jhon Durán llegó
El atacante Jhon Durán llegó en febrero de 2026 y compartirá camerino en Zenit con su compatriota, Wilmar Barrios - crédito @fczenit_en/X

La mañana del 9 de febrero de 2026 marcó un nuevo comienzo para Jhon Durán en el fútbol europeo. Tras su paso por el Aston Villa en la Premier League y el Fenerbahce de Turquía, el atacante de la selección Colombia fue presentado oficialmente como refuerzo del Zenit de San Petersburgo.

El acuerdo entre el Al Nassr, club dueño de sus derechos deportivos, y el equipo ruso, abre una nueva etapa en la carrera del delantero, que llega con el objetivo de consolidarse, sumar títulos y potenciar su candidatura para la convocatoria de la selección nacional rumbo al mundial 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jhon Jader Durán firmó por
Jhon Jader Durán firmó por seis meses con el Zenit a préstamo, por lo que sus derechos siguen perteneciendo a Al Nassr - crédito Zenit

El desafío en Rusia no es menor. Durán llega al Zenit para reforzar el ataque bajo la dirección técnica de Sergey Semak, que dejó clara su confianza en el colombiano, pero también su exigencia.

“Todos sabemos que es un jugador de gran calidad, pero las cosas no le han ido tan bien como probablemente desearía. Esperamos que esté motivado para ir al mundial con Colombia y competir con John Córdoba por un puesto en el once inicial. Esperamos que nos sea útil, y no dudamos de su calidad”, aseguró el entrenador ante los medios.

La presentación del atacante colombiano ante la hinchada y la prensa reflejó la personalidad que lo ha llevado a destacarse desde sus días en Envigado. Seguro de sí mismo, el nacido en Zaragoza (Antioquia) no dudó en dejar claro su objetivo principal: “Siempre aspiro a ser el número uno y haré todo lo posible para llevar al equipo al título y a otros trofeos. Quiero marcar muchos goles y ayudar al equipo a progresar”.

Wilmar Barrios llegó en 2019
Wilmar Barrios llegó en 2019 al club ruso y fue apoyo para que Jhon Durán fichara con el conjunto Zenit - crédito ZENIT DE SAN PETERSBURGO

Esa mentalidad, reconocida en cada paso de su carrera, ahora se pone a prueba en un nuevo entorno, con un fútbol y una cultura diferentes, pero con la misma ambición de siempre.

El respaldo de un compatriota como Wilmar Barrios fue clave en la decisión del antioqueño de aceptar el desafío ruso. Barrios, referente del Zenit desde 2019 y múltiple campeón en el club, le brindó apoyo y consejos antes de la firma.

“Estuve hablando con Wilmar y me ayudó mucho en todo el proceso, me explicó todo. Decidí venir al Zenit por el club y el reto. Me ayudará en mi desarrollo como jugador y quiero formar parte del equipo. El club me quería aquí, y eso me motivó a estar aquí. Todo esto es importante para mí; el club espera que les ayude y haré todo lo posible para demostrar esa confianza”, compartió Durán, resaltando el valor del acompañamiento del mundialista cafetero en su adaptación.

El dorsal 9: un símbolo y una motivación extra

El colombianbo compartirá camerino con
El colombianbo compartirá camerino con Wilmar Barrios y llevará el número 9 en su dorsal - crédito Zenit

Para Jhon Durán, vestir el dorsal número 9 tiene un significado especial. Aunque en Fenerbahce utilizó el 10, el delantero colombiano asocia el 9 con sus mejores momentos y su esencia futbolística.

“Es muy importante para mí. Pero no lo usé en el último club. Ahora tengo el 9 de vuelta y estoy muy contento, porque es el que mejor me sienta como futbolista. Quiero llevarlo el resto de mi carrera y jugaré bien con él en el Zenit”, afirmó, evidenciando la motivación personal que implica recuperar ese número, que podría ser un plus para reencontrarse nuevamente con los goles.

Un cierre de etapa en Turquía y nuevas metas en Rusia

El atacante antioqueño logró un
El atacante antioqueño logró un título con el club de Turquía tras vencer a su rival Galatasaray -crédito @Fenerbahçe / Instagram

La experiencia de Durán en el Fenerbahce dejó luces y sombras. El colombiano jugó 21 partidos, marcó cinco goles y sumó tres asistencias, pero no logró la regularidad ni el protagonismo esperado, en medio de polémicas y dificultades dentro y fuera del campo.

Este nuevo ciclo en Rusia representa la oportunidad de relanzar su carrera, con la mira puesta en la titularidad, los goles y la posibilidad de ser parte activa de la selección Colombia en el mundial que se avecina, ya que en los últimos partidos con la Tricolor no ha hecho presencia por decisiones del entrenador Néstor Gabriel Lorenzo.

Temas Relacionados

Jhon DuránZenit de San PetersburgoWilmar BarriosFenerbahceAl NassrCopa del Mundo FIFA 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

El atacante se ha convertido en una pieza clave e inamovible para el estratega del Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez elegiría su

Este es el ranking UCI 2026: Egan Bernal lidera a los colombianos en la clasificación mundial

El 28 de febrero, el de Zipaquirá volverá a la acción en la Clásica Faun-Ardèche

Este es el ranking UCI

Millonarios y su técnico, Fabián Bustos, estudian la llegada de un refuerzo con historia compartida

El entrenador lo dirigió cuando tuvo su paso por Universitario de Perú entre 2024 y 2025

Millonarios y su técnico, Fabián

James Rodríguez llegó a la MLS pisando fuerte: se acerca a Lionel Messi en histórico listado de jugadores valiosos

El volante, que es la nueva adquisición del Minnesota United, tiene el objetivo de demostrar todo su talento para ser el líder de la selección Colombia en el mundial de 2026

James Rodríguez llegó a la

La selección Colombia clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Uruguay por 2-0

Con goles de Maithé López y María Viáfara, la Tricolor sacó adelante el encuentro en la cuarta jornada y avanzó de ronda con una fecha de anticipación

La selección Colombia clasificó al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Dos actores fueron confirmados como

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Deportes

Luis Javier Suárez elegiría su

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Este es el ranking UCI 2026: Egan Bernal lidera a los colombianos en la clasificación mundial

Millonarios y su técnico, Fabián Bustos, estudian la llegada de un refuerzo con historia compartida

James Rodríguez llegó a la MLS pisando fuerte: se acerca a Lionel Messi en histórico listado de jugadores valiosos

La selección Colombia clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Uruguay por 2-0