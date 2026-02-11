Jhon Jáder Durán dejó en clara su ambición en el Zenit: “Siempre aspiro a ser el número uno”

El atacante Jhon Durán llegó en febrero de 2026 y compartirá camerino en Zenit con su compatriota, Wilmar Barrios - crédito @fczenit_en/X

La mañana del 9 de febrero de 2026 marcó un nuevo comienzo para Jhon Durán en el fútbol europeo. Tras su paso por el Aston Villa en la Premier League y el Fenerbahce de Turquía, el atacante de la selección Colombia fue presentado oficialmente como refuerzo del Zenit de San Petersburgo.

El acuerdo entre el Al Nassr, club dueño de sus derechos deportivos, y el equipo ruso, abre una nueva etapa en la carrera del delantero, que llega con el objetivo de consolidarse, sumar títulos y potenciar su candidatura para la convocatoria de la selección nacional rumbo al mundial 2026.

Jhon Jader Durán firmó por seis meses con el Zenit a préstamo, por lo que sus derechos siguen perteneciendo a Al Nassr - crédito Zenit

El desafío en Rusia no es menor. Durán llega al Zenit para reforzar el ataque bajo la dirección técnica de Sergey Semak, que dejó clara su confianza en el colombiano, pero también su exigencia.

“Todos sabemos que es un jugador de gran calidad, pero las cosas no le han ido tan bien como probablemente desearía. Esperamos que esté motivado para ir al mundial con Colombia y competir con John Córdoba por un puesto en el once inicial. Esperamos que nos sea útil, y no dudamos de su calidad”, aseguró el entrenador ante los medios.

La presentación del atacante colombiano ante la hinchada y la prensa reflejó la personalidad que lo ha llevado a destacarse desde sus días en Envigado. Seguro de sí mismo, el nacido en Zaragoza (Antioquia) no dudó en dejar claro su objetivo principal: “Siempre aspiro a ser el número uno y haré todo lo posible para llevar al equipo al título y a otros trofeos. Quiero marcar muchos goles y ayudar al equipo a progresar”.

Wilmar Barrios llegó en 2019 al club ruso y fue apoyo para que Jhon Durán fichara con el conjunto Zenit - crédito ZENIT DE SAN PETERSBURGO

Esa mentalidad, reconocida en cada paso de su carrera, ahora se pone a prueba en un nuevo entorno, con un fútbol y una cultura diferentes, pero con la misma ambición de siempre.

El respaldo de un compatriota como Wilmar Barrios fue clave en la decisión del antioqueño de aceptar el desafío ruso. Barrios, referente del Zenit desde 2019 y múltiple campeón en el club, le brindó apoyo y consejos antes de la firma.

“Estuve hablando con Wilmar y me ayudó mucho en todo el proceso, me explicó todo. Decidí venir al Zenit por el club y el reto. Me ayudará en mi desarrollo como jugador y quiero formar parte del equipo. El club me quería aquí, y eso me motivó a estar aquí. Todo esto es importante para mí; el club espera que les ayude y haré todo lo posible para demostrar esa confianza”, compartió Durán, resaltando el valor del acompañamiento del mundialista cafetero en su adaptación.

El dorsal 9: un símbolo y una motivación extra

El colombianbo compartirá camerino con Wilmar Barrios y llevará el número 9 en su dorsal - crédito Zenit

Para Jhon Durán, vestir el dorsal número 9 tiene un significado especial. Aunque en Fenerbahce utilizó el 10, el delantero colombiano asocia el 9 con sus mejores momentos y su esencia futbolística.

“Es muy importante para mí. Pero no lo usé en el último club. Ahora tengo el 9 de vuelta y estoy muy contento, porque es el que mejor me sienta como futbolista. Quiero llevarlo el resto de mi carrera y jugaré bien con él en el Zenit”, afirmó, evidenciando la motivación personal que implica recuperar ese número, que podría ser un plus para reencontrarse nuevamente con los goles.

Un cierre de etapa en Turquía y nuevas metas en Rusia

El atacante antioqueño logró un título con el club de Turquía tras vencer a su rival Galatasaray -crédito @Fenerbahçe / Instagram

La experiencia de Durán en el Fenerbahce dejó luces y sombras. El colombiano jugó 21 partidos, marcó cinco goles y sumó tres asistencias, pero no logró la regularidad ni el protagonismo esperado, en medio de polémicas y dificultades dentro y fuera del campo.

Este nuevo ciclo en Rusia representa la oportunidad de relanzar su carrera, con la mira puesta en la titularidad, los goles y la posibilidad de ser parte activa de la selección Colombia en el mundial que se avecina, ya que en los últimos partidos con la Tricolor no ha hecho presencia por decisiones del entrenador Néstor Gabriel Lorenzo.