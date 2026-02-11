Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Luis Díaz y Harry Kane en el último partido ante los toros - crédito Karina Hessland / REUTERS

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel