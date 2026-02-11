Deportes

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

El equipo de los “Gigantes de Baviera” se preparan para lo que será un partido clave frente a un rival que ya enfrentaron hace unas semanas por la Bundesliga

Luis Díaz y Harry Kane
Luis Díaz y Harry Kane en el último partido ante los toros - crédito Karina Hessland / REUTERS

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania.

14:53 hsHoy

Así fue el último partido del Bayern Múnich

14:28 hsHoy

Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”

El delantero argentino incluyó al atacante colombiano del Bayern Múnich como extremo izquierdo en su alineación soñada, resaltando la impresionante campaña y el impacto internacional de Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz sigue siendo uno
Luis Díaz sigue siendo uno de los más destacados en el campeonato alemán - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

En la temporada actual, el futbolista colombiano Luis Díaz ha alcanzado un nivel de reconocimiento inédito, no solo por sus cifras en el Bayern Múnich, sino por el impacto que ha generado en sus pares internacionales.

Leer la nota completa
14:01 hsHoy

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich y Leipzig

Bayern Múnich

Bayern Mùnich quiere seguir su
Bayern Mùnich quiere seguir su buena temporada en la Copa de Alemania - crédito Heiko Becker / REUTERS
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-1 Hoffenheim
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 28 de enero de 2026 - Champions League: PSV 1-2 Bayern Múnich
  • 24 de enero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-2 Augsburgo
  • 21 de enero de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 2-0 Royale Unión Saint-Gilloise

Leipzig

Christoph Baumgartner, Willi Orban y
Christoph Baumgartner, Willi Orban y Nicolas Seiwald celebrando después de ganar un partido - crédito Teresa Kroeger / REUTERS
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Colonia 1-2 RB Leipzig
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: RB Leipzig 1-2 Mainz
  • 27 de enero de 2026 - Bundesliga: St. Pauli 1-1 RB Leipzig
  • 24 de enero de 2026 - Bundesliga: Heidenheim 0-3 RB Leipzig
  • 17 de enero de 2026 - Champions League: RB Leipzig 1-5 Bayern Múnich
13:26 hsHoy

Luis Díaz superó los registros de Ribéry y Robben en su primera temporada con el Bayern Múnich

El colombiano es una de las figuras en el ataque del cuadro alemán y buscará ser campeón de la Bundesliga

El colombiano fue comparado semanas
El colombiano fue comparado semanas atrás con los exfutbolistas Ribéry y Robben - crédito AP/AFP

La temporada 2025-2026 de Luis Díaz con el Bayern Múnich se consolida como una de las más destacadas en la carrera del extremo colombiano.

Leer la nota completa
13:01 hsHoy

Afiche del RB Leipzig presentando el duelo ante el Bayern Múnich

Harry Kane y Rómulo, los
Harry Kane y Rómulo, los grandes protagonistas del duelo de la Copa de Alemania - crédito @RBLeipzig / X
12:29 hsHoy

Arne Slot explicó el motivo por el cual Liverpool vendió a Luis Díaz al Bayern Múnich: “Otro ejemplo de cómo se gestiona el club”

El paso del delantero colombiano por Inglaterra dejó varios recuerdos asociados al título de la Premier League, pero también momentos amargos al final de su ciclo en el conjunto inglés

Luis Díaz tuvo un paso
Luis Díaz tuvo un paso importante por el cuadro rojo, ya que ganó cinco títulos y llegó a la final de la Champions League - crédito Hannah Mckay / REUTERS

El capítulo del colombiano Luis Díaz en el Liverpool hace parte de la historia en la carrera de la figura de la selección Colombia.

Leer la nota completa
12:01 hsHoy

Técnico del Bayern Múnich elogió a Luis Díaz previo al duelo de la Copa de Alemania: “Tiene una energía tremenda”

La gran actuación del delantero colombiano en la fecha 21 de la Bundesliga permitió que Vincent Kompany volviera a referise de buena forma al “Guajiro”

Vincent Kompany prepara lo que
Vincent Kompany prepara lo que será el partido de cuartos de final ante Leipzig por la Copa de Alemania-crédito Heiko Becker/REUTERS

El buen rendimiento del colombiano Luis Díaz con el Bayern Múnich durante la temporada 2025-2026 sigue despertando elogios en el mundo de los “Gigantes de Baviera” (apodo por el cual es conocido el Bayern Múnich).

Leer la nota completa
11:55 hsHoy

Los ‘Gigantes de Baviera’ quieren quedar entre los cuatro mejores de la Copa de Alemania

Ridle Baku marcando a Luis
Ridle Baku marcando a Luis Díaz en el último partido-crédito Karina Hessland/REUTERS

El partido se jugará el 11 de febrero de 2026 a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena de Múnich, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del partido será Daniel Siebert.

En los “Gigantes de Baviera”, el cuadro de Vincent Kompany aplastó por 5-1 al Hoffenheim en condición de local, el 8 de febrero de 2025, por la fecha 21 de la Bundesliga

El doblete de de Harry Kane de tiro penal al minuto 20 y 45 de partido, junto al triplete del Guajiro al 45+2, 62 y 89 fueron claves para que el líder de la Bundesliga no tuviera problemas en aplastar al cuadro revelación del campeonato alemán.

El descuento de los visitantes llegó gracias al croata Andrej Kramarić al 35 de partido.

RB Leipzig también jugó el 8 de febrero de 2026 en la jornada dominical y con doblete del austriaco Cristoph Baumgartner al 29 y 56 de partido, le permitió a los “Toros” (apodo por el cual es conocido el RB Leipzig) seguir en el top-4 de la Bundesliga, y que le permitiría jugar la próxima edición de Liga de Campeones.

Últimas noticias

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

El atacante colombiano asume el reto del fútbol ruso convencido de que la adversidad y las expectativas lo impulsan hacia un nuevo nivel competitivo, manteniendo viva su esperanza de Mundial

Técnico que formó a Jhon

Tras recibir amenazas de muerte, así fue la celebración de los jugadores del DIM con el entrenador Alejandro Restrepo

El director técnico ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores de la hinchada del Poderoso, luego de perder la final contra Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay I-2025 y la final de Copa Colombia 2025 ante Atlético Nacional

Tras recibir amenazas de muerte,

Miguel Borja se destapó en Emiratos Árabes Unidos: así fue su doblete con el Al Wasl

El delantero colombiano se estrenó con dos goles en la Copa AFC, pero su equipo no pudo resistir la presión de Al Zawraa, que logró una remontada en la ida de los octavos de final

Miguel Borja se destapó en

Dimayor y clubes dieron luz verde para que el fútbol vuelva a El Campín: esto fue lo que le hicieron a la grama del estadio

El partido entre Millonarios vs. Águilas Doradas, válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay, programado para el 11 de febrero, se jugará sin eventualidades en el estadio de Bogotá

Dimayor y clubes dieron luz

Arne Slot explicó el motivo por el cual Liverpool vendió a Luis Díaz al Bayern Múnich: “Otro ejemplo de cómo se gestiona el club”

El paso del delantero colombiano por Inglaterra dejó varios recuerdos asociados al título de la Premier League, pero también momentos amargos al final de su ciclo en el conjunto inglés

Arne Slot explicó el motivo

