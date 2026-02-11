Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

El delantero argentino incluyó al atacante colombiano del Bayern Múnich como extremo izquierdo en su alineación soñada, resaltando la impresionante campaña y el impacto internacional de Díaz en la Bundesliga
Luis Díaz sigue siendo uno de los más destacados en el campeonato alemán - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS
En la temporada actual, el futbolista colombiano Luis Díaz ha alcanzado un nivel de reconocimiento inédito, no solo por sus cifras en el Bayern Múnich, sino por el impacto que ha generado en sus pares internacionales.
Vincent Kompany prepara lo que será el partido de cuartos de final ante Leipzig por la Copa de Alemania-crédito Heiko Becker/REUTERS
El buen rendimiento del colombiano Luis Díaz con el Bayern Múnich durante la temporada 2025-2026 sigue despertando elogios en el mundo de los “Gigantes de Baviera” (apodo por el cual es conocido el Bayern Múnich).
Los ‘Gigantes de Baviera’ quieren quedar entre los cuatro mejores de la Copa de Alemania
Ridle Baku marcando a Luis Díaz en el último partido-crédito Karina Hessland/REUTERS
El partido se jugará el 11 de febrero de 2026 a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena de Múnich, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (plan Premium).
El árbitro del partido será Daniel Siebert.
En los “Gigantes de Baviera”, el cuadro de Vincent Kompany aplastó por 5-1 al Hoffenheim en condición de local, el 8 de febrero de 2025, por la fecha 21 de la Bundesliga
El doblete de de Harry Kane de tiro penal al minuto 20 y 45 de partido, junto al triplete del Guajiro al 45+2, 62 y 89 fueron claves para que el líder de la Bundesliga no tuviera problemas en aplastar al cuadro revelación del campeonato alemán.
El descuento de los visitantes llegó gracias al croata Andrej Kramarić al 35 de partido.
RB Leipzig también jugó el 8 de febrero de 2026 en la jornada dominical y con doblete del austriaco Cristoph Baumgartner al 29 y 56 de partido, le permitió a los “Toros” (apodo por el cual es conocido el RB Leipzig) seguir en el top-4 de la Bundesliga, y que le permitiría jugar la próxima edición de Liga de Campeones.