Luis Díaz anotó en la victoria del Bayern Múnich ante Leipzig y aseguró el paso a semifinales de la Copa de Alemania

El colombiano Luis Díaz marcó el segundo tanto en la victoria ante RB Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania - crédito @SC_ESPN/X

La temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich sigue dejando sensaciones positivas y goles decisivos. En el duelo de cuartos de final de la Copa de Alemania, el delantero colombiano volvió a destacar al convertir uno de los tantos en la victoria 2-0 sobre el RB Leipzig en el Allianz Arena, resultado que clasifica al cuadro bávaro a las semifinales del certamen.

El partido comenzó a destrabarse en la segunda mitad, cuando el goleador británico Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal, adelantando al Bayern en el minuto 65.

Luis Díaz anotó el 2-0 en la victoria del Bayern Múnich ante RB Leipzig - crédito Michaela Stache/REUTERS

Apenas tres minutos después, Díaz aprovechó una jugada colectiva que inició en campo propio y fue gestada por Michael Olise, que envió un centro preciso con pierna izquierda.

El colombiano se anticipó a la defensa rival, le ganó la espalda a su marcador y, tras la salida tardía del portero Maarten Vandevoordt, punteó el balón para sellar el 2-0 definitivo y desatar la celebración en las tribunas del Allianz.

El gran momento goleador de Luis Díaz en el club Bayern Múnich

Además de su reciente anotación en la Copa de Alemania, el atacante colombiano atraviesa una racha destacada en el campeonato local. En la jornada 21 de la Bundesliga, el atacante guajiro fue figura al marcar tres goles en la victoria 5-1 sobre Hoffenheim, un resultado que consolidó al Bayern en la cima de la tabla.

En ese partido, el extremo nacido en La Guajira convirtió el tercer, cuarto y quinto tanto de su equipo, asegurando los tres puntos y aumentando la diferencia sobre su principal perseguidor, Borussia Dortmund, que se mantiene segundo con 48 unidades, mientras que el cuadro bávaro toma seis puntos de ventaja.

Próximo desafío para el atacante y el cuadro teutón en la Bundesliga

Luis Díaz celebró con la tribuna el gol que sellaba el pase a la siguiente fase de la copa - crédito Heiko Becker/Reuters

La siguiente cita del Bayern Múnich en la liga alemana será el sábado 14 de febrero de 2026, cuando visite al Werder Bremen a las 9:30 a. m. (hora de Colombia). El rival atraviesa un momento complicado en el campeonato, ubicándose en la casilla 16 con apenas 19 puntos y un registro negativo de 22 goles a favor y 39 en contra, panorama que el equipo gigante de Baviera buscará aprovechar para mantener su racha positiva y seguir firme en la pelea por el título.

El impacto de Luis Díaz, según el cuerpo técnico del timonel belga y la directiva del elenco alemán

Vincent Kompany no oculta la felicidad tras la buena temporada que ha disputado su jugador Luis Díaz - crédito Heiko Becke/REUTERS

En rueda de prensa antes al duelo de Copa ante Leipzig, el entrenador Vincent Kompany destacó la importancia de la gestión física y mental de Díaz en una temporada exigente.

“Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego volvimos a jugar siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda; Lucho es una máquina. A veces hay momentos difíciles, pero muestra exactamente la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos”, sostuvo el timonel belga, que no ha ocultado su felicidad de contar con un referente en el ataque de su plantilla.

Por su parte, el director general Jan-Christian Dreesen expresó su satisfacción tras el reciente triplete de Díaz en la Bundesliga.

“Fue muy divertido ver su primer hat-trick hoy. Pero también la forma en que marca sus goles y, sobre todo, lo mucho que aporta al equipo en otras situaciones. Es un auténtico torbellino, y la rapidez con la que mueve el balón de un pie a otro es, en mi opinión, simplemente impresionante para todos en el estadio y una enorme contribución a nuestro fútbol ofensivo”, resaltó el directivo.