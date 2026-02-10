Deportes

Técnico de Portugal explicó el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Tras años de inestabilidad en clubes europeos, el delantero portugués encuentra su mejor versión bajo el mando de Roberto Martínez gracias a la continuidad y confianza recibidas en la selección nacional, según destaca el propio seleccionador

Roberto Martínez habló del rol
Roberto Martínez habló del rol de João Félix - crédito Bernadett Szabo / REUTERS

Colombia y Portugal se medirán por primera vez en una Copa del Mundo, el 27 de junio de 2026 a partir de las 6:30 p. m. en el estadio Hard Rock Café, de Miami.

Por esta razón, el equipo de Néstor Lorenzo tendrá sus partidos de preparación de cara a lo que serán los exigentes duelos en el grupo K, y que compartirá ante Uzbekistán y uno de los ganadores del repechaje que se jugará en marzo de 2026.

El periodista español habló sobre el presente de la selección Portugal y explicó su concepto sobre el delantero João Félix - crédito Mundo Maldini / YouTube

Además de Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras con las que contará el cuadro luso será João Félix, delantero que actualmente juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

En charla con el periodista Julio Maldonado “Maldini”, el 4 de febrero de 2026 a través de su canal de YouTube, charló con Roberto Martínez sobre el rol que tiene en Al-Nassr, y detalló que la clave para que se consolide a nivel de clubes es cuando se le asigne un rol de creación en el campo de juego, situación que ocurre en el cuadro de la Liga Porfesional Saudí:

“Está disfrutando muchísimo del desafío que tiene. Llegó a un club en el que se le pone todo el foco y tiene que ser el jugador creador de juego. Un jugador que da el servicio a los delanteros, que da un ritmo alto a su equipo y yo creo que está disfrutando muchísimo eso”, dijo.

João Félix se consolida como
João Félix se consolida como una de las figuras del Al-Nassr-crédito Stringer/REUTERS

Martínez aclaró que la continuidad que tiene Félix en Arabia Saudita le permite marcar la diferencia con la selección de Portugal, ya que le permite tener más ritmo a la hora de jugar:

“Cuando está con la selección he visto una diferencia muy grande cuando estaba en un club cedido o cuando está ahora en un club en el que tiene los minutos y la exigencia de encontrar soluciones. Eso le da un ritmo que para un jugador tan técnico, que es tan bueno con espacios cortos, se ve en lo que puede hacer en el terreno de juego”, relató.

Estadísticas de João Félix durante la temporada 2026

João Félix lleva jugando varios
João Félix lleva jugando varios partidos con el Al-Nassr-crédito Stringer/REUTERS

En la temporada 2025-2026, João Félix tuvo un arranque destacado en el Al-Nassr.

En total lleva 30 partidos en 2.400 minutos, anotando 19 goles, aportando 11 asistencias en todas las competencias.

Su último gol fue el 30 de diciembre de 2025, en el empate, de condición de visitante, entre Al-Nassr y Al-Ettifaq.

