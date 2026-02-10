Técnico de Portugal explicó el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Colombia y Portugal se medirán por primera vez en una Copa del Mundo, el 27 de junio de 2026 a partir de las 6:30 p. m. en el estadio Hard Rock Café, de Miami.
Por esta razón, el equipo de Néstor Lorenzo tendrá sus partidos de preparación de cara a lo que serán los exigentes duelos en el grupo K, y que compartirá ante Uzbekistán y uno de los ganadores del repechaje que se jugará en marzo de 2026.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Además de Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras con las que contará el cuadro luso será João Félix, delantero que actualmente juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita.
En charla con el periodista Julio Maldonado “Maldini”, el 4 de febrero de 2026 a través de su canal de YouTube, charló con Roberto Martínez sobre el rol que tiene en Al-Nassr, y detalló que la clave para que se consolide a nivel de clubes es cuando se le asigne un rol de creación en el campo de juego, situación que ocurre en el cuadro de la Liga Porfesional Saudí:
“Está disfrutando muchísimo del desafío que tiene. Llegó a un club en el que se le pone todo el foco y tiene que ser el jugador creador de juego. Un jugador que da el servicio a los delanteros, que da un ritmo alto a su equipo y yo creo que está disfrutando muchísimo eso”, dijo.
Martínez aclaró que la continuidad que tiene Félix en Arabia Saudita le permite marcar la diferencia con la selección de Portugal, ya que le permite tener más ritmo a la hora de jugar:
“Cuando está con la selección he visto una diferencia muy grande cuando estaba en un club cedido o cuando está ahora en un club en el que tiene los minutos y la exigencia de encontrar soluciones. Eso le da un ritmo que para un jugador tan técnico, que es tan bueno con espacios cortos, se ve en lo que puede hacer en el terreno de juego”, relató.
Estadísticas de João Félix durante la temporada 2026
En la temporada 2025-2026, João Félix tuvo un arranque destacado en el Al-Nassr.
En total lleva 30 partidos en 2.400 minutos, anotando 19 goles, aportando 11 asistencias en todas las competencias.
Su último gol fue el 30 de diciembre de 2025, en el empate, de condición de visitante, entre Al-Nassr y Al-Ettifaq.
Este es el calendario completo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
2:00 p. m.: México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
9:00 p. m.: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
2:00 p. m.: Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium
8:00 p. m.: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
2:00 p. m.: Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
5:00 p. m.: Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
8:00 p. m.: Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium
11:00 p. m.: Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio 2026
12:00 p. m.: Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium
2:00 p. m.: Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
6:00 p. m.: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
9:00 p. m.: Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
11:00 a. m.: España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
2:00 p. m.: Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
5:00 p. m.: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
8:00 p. m.: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium
Martes, 16 de junio 2026
2:00 p. m.: Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
5:00 p. m.: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
8:00 p. m.: Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
11:00 p. m.: Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
12:00 p. m.: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium
2:00 p. m.: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
6:00 p. m.: Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
9:00 p. m.: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
11:00 a. m.: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
2:00 p. m.: Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium
5:00 p. m.: Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver
8:00 p. m.: México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
2:00 p. m.: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
5:00 p. m.: Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
8:00 p. m.: Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
11:00 p. m: Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
12:00 p. m.: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
2:00 p. m.: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
7:00 p. m.: Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
11:00 p. m.: Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
11:00 a. m.: España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium
2:00 p. m.: Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
5:00 p. m.: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
8:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
12:00 p. m.: Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
4:00 p. m.: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Philadelphia Stadium
7:00 p. m.: Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
10:00 p. m.: Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
12:00 p. m.: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
2:00 p. m.: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
6:00 p. m.: Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
9:00 p. m.: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
2:00 p. m.: Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
2:00 p. m.: Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
5:00 p. m.: Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
5:00 p. m.: Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
8:00 p. m.: Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
8:00 p. m.: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
2:00 p. m.: Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
2:00 p. m.: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium
6:00 p. m.: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium
6:00 p. m.: Japón vs. Europa B – Grupo F - Dallas Stadium
9:00 p. m.: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium
9:00 p. m.: Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
2:00 p. m.: Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
2:00 p. m.: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
7:00 p. m.: Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara
7:00 p. m.: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium
10:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
10:00 p. m.: Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium
Sábado, 27 de junio 2026
4:00 p. m.: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
4:00 p. m.: Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
6:30 p. m.: Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
6:30 p. m.: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
9:00 p. m.: Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
9:00 p. m.: Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium
- 16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
2:00 p. m.: – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
12:00 p. m.: – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium
3:30 p. m.: – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
8:00 p. m.: – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey
Martes, 30 de junio 2026
12:00 p. m.: – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium
4:00 p. m.: – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
8:00 p. m.: – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
11:00 a. m.: – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
2:00 p. m.: – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
7:00 p. m.: – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
1:00 p. m.: – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium
5:00 p. m.: – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium
8:30 p. m.: – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
12:00 p. m.: – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
4:00 p. m.: – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
2:00 p. m.: – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
7:00 p. m.: – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
2:00 p. m.: – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
7:00 p. m.: – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
11:00 a. m.: – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
2:00 p. m.: – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
- Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
2:00 p. m.: – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
2:00 p. m.: – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
4:00 p. m.: – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
8:00 p. m.: – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
- Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
2:00 p. m.: Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
2:00 p. m.: Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
- Partido por el tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
4:00 p. m.: Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
- Final del Mundial 2026
Domingo, 19 de julio 2026
2:00 p. m.: Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium