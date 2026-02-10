Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

El colombiano vuelve al fútbol brasileño tras un breve paso por el Wolverhampton de Inglaterra-crédito @Palmeiras/X

El Palmeiras anunció la incorporación de Jhon Arias como su nuevo refuerzo, convirtiéndolo en la segunda contratación más costosa en la historia del club. El traspaso del colombiano se fijó en 25 millones de euros (R$154 millones), que serán abonados en un plazo de cuatro años al Wolverhampton, de Inglaterra.

La operación posiciona a Arias entre los fichajes más destacados en la historia del fútbol brasileño, situándose solo detrás de las adquisiciones de Paquetá por el Flamengo (42 millones de euros), Gerson por el Cruzeiro (27 millones de euros) y Vitor Roque (25,5 millones de euros).

El acuerdo entre el Palmeiras y el jugador fue cerrado tras dos meses de negociaciones, un objetivo que el club perseguía desde la etapa de Arias en el Fluminense. El contrato con el equipo paulista se extiende hasta diciembre de 2029. En los próximos días, se espera que el futbolista llegue a Brasil, aunque la entidad no confirmó la fecha exacta de su arribo.

En el ranking de las adquisiciones más caras del Palmeiras, Vitor Roque encabeza la lista con 25,5 millones de euros en 2025, seguido ahora por Arias (2026), Paulinho (18 millones de euros en 2025), Sosa (12,5 millones de euros en 2025), y Miguel Borja (12 millones de euros en 2017).

DT de Palmeiras asegura que Jhon Arias es un fichaje de la presidenta

La confirmación oficial del traspaso de Jhon Arias al Palmeiras —por una suma de 25 millones de euros, procedente del Wolverhampton— ha marcado un hito en el fútbol sudamericano y reconfigurado el mercado de pases en Brasil. Esta operación, anunciada el 7 de febrero de 2026, se traduce en una de las transferencias más elevadas de los últimos años y sitúa al jugador colombiano en el centro de las expectativas de cara a la exigente temporada del club, con miras al inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026.

La operación se produjo tras el descenso del Wolverhampton en la Premier League, un factor que pesó en la decisión del propio Arias, quien buscaba estabilidad deportiva y visibilidad internacional en la antesala del mundial. El fichaje también expone el peso de Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, en el proyecto deportivo del club.

Consultado en rueda de prensa después de la victoria ante el Corinthians por el Campeonato Paulista, el entrenador Abel Ferreira dejó en claro los roles diferenciados en la directiva. Afirmó: “Si hay otras contrataciones como las de Richard Ríos, Murilo Cerqueira, que son contrataciones del scouting del equipo, pero las de Arias y Vitor Roque, eso es pura contratación de la presidenta”, en alusión a la gestión directa de Pereira para convencer al delantero colombiano.

Ferreira matizó sus expectativas acerca del rendimiento inmediato del nuevo refuerzo. Planteó que la verdadera evaluación llegará cuando Arias demuestre su aporte dentro del campo: “Los jugadores son refuerzos cuando empiezan a jugar porque hay que ver cuánto van a ayudar en el terreno de juego. El anuncio es fantástico porque necesitamos futbolistas con buenas funciones; sé que están haciendo esfuerzos muy grandes cuando hablamos de jugadores de este nivel”, dijo el entrenador del Palmeiras.

La llegada de Arias supone una opción ofensiva de alto calibre para el Palmeiras, que bajo la dirección de Ferreira ha conquistado dos Copas Libertadores (2020 y 2021) y una Recopa Sudamericana (2022). El desafío del colombiano será adaptarse rápidamente y consolidarse como titular, con el objetivo de alcanzar la mejor forma posible para asegurar una plaza en la selección Colombia en la próxima cita mundialista.

Desde Fluminense, las reacciones no se hicieron esperar. El exseleccionado brasileño Felipe Melo, quien compartió plantel con Arias en el club carioca, manifestó su opinión a través de redes sociales. Señaló: “Es una pregunta muy complicada. Tanto esfuerzo para ir a Europa, es un sueño, me imagino el sueño de poder jugar la Premier League. Fluminense te abrió la puerta para que pudieras llegar al viejo continente, además de ayudarte a convertirte en el gran jugador que eres”