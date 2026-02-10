Deportes

Así está el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino sub-20: enorme salto de la Tricolor

Con el triunfo ante Uruguay en la cuarta jornada, el combinado de Carlos Paniagua tomó un respiro en la fase de grupos y ahora piensa en el hexagonal final


Mientras la selección Colombia femenina está tranquila en el Sudamericano Sub-20, Uruguay se complicó en su camino al hexagonal - crédito @AUFfemenino/X

La selección Colombia femenina nuevamente volvió a demostrar que es uno de los equipos más fuertes en el continente, con el triunfo en el Sudamericano Sub-20 contra Uruguay por 2-0, que en medio de un partido que fue complicado, sacó adelante el marcador.

Con ese resultado, la Tricolor dio un salto enorme en la tabla de posiciones, luego de vencer a las charrúas y otros resultados que beneficiaron a las dirigidas por Carlos Paniagua, que necesitaban asegurar el cupo al hexagonal final con antelación para no sufrir en la última jornada.

Cabe recordar que los tres primeros de cada uno de los dos grupos pasarán de ronda, sin importar su posición ni tener beneficios en la fase definitiva, que también se jugará bajo formato de Todos contra Todos y que dará cuatro tiquetes a la Copa Mundial Juvenil de la FIFA en Polonia.

¿Cómo va el grupo de Colombia?

El combinado nacional empezó el campeonato de manera discreta con un empate sin goles frente a Chile, pero se repuso en los últimos dos encuentros y eso le permitió no solo clasificar a la siguiente ronda, sino ascender en la tabla de posiciones del grupo A del torneo.

La selección Colombia femenina ahora es primera de la zona en el Sudamericano Sub-20, con siete puntos en tres partidos, invicta y sin recibir goles en contra, con dos anotaciones a favor y una diferencia de +2, superando a Venezuela, otra ganadora de la jornada, que tiene seis unidades.

Así va el grupo A
Así va el grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20, con Colombia en el liderato - crédito Google

Con dos victorias y un empate, el equipo de Carlos Paniagua ratificó su favoritismo y sacó adelante tres partidos que parecían complicados, en especial por el inicio que dejó muchas dudas, pero se repuso con los triunfos ante la Vinotinto, que era un rival difícil, y ahora sobre Uruguay.

La Tricolor se aseguró el cupo a la próxima ronda por el ítem de duelos directos, pues Uruguay, que es cuarto con cuatro puntos, cayó con las cafeteras por 2-0 y por eso no las alcanzaría por ningún motivo, sumado a que es el primer punto para desempatar en caso de igualdad en unidades.

De esta manera, el combinado nacional llegará a la última fecha con el único objetivo de terminar en una buena posición para el hexagonal final, llegar con buen ritmo a esos últimos encuentros y hacer recambio en la nómina, para darle descanso a algunas jugadoras importantes.

Noticia en desarrollo...

