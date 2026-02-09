Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Diego Novoa habría estado molesto por la actitud de algunos compañeros - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Millonarios se prepara para un partido clave en su calendario: el debut del entrenador argentino Fabián Bustos ante Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El cuadro Embajador llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primera victoria en el semestre, luego de un arranque decepcionante que solo ha dejado un punto tras el empate sin goles ante Independiente Medellín.

La llegada de Bustos a Bogotá, en reemplazo de Hernán Torres después de la derrota ante Deportivo Pasto en el estadio Libertad, marcó el inicio de una nueva etapa para Millonarios. Sin embargo, el ambiente interno no ha sido el mejor.

En redes sociales empezaron a circular versiones sobre posibles fracturas en el vestuario, especialmente tras la caída en el debut de la temporada ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

El periodista Camilo Barreto, en su espacio digital, relató que, durante ese primer partido, al regresar al camerino, el delantero argentino Rodrigo Contreras se mostró visiblemente afectado por la derrota.

Según Barreto, Contreras se habría molestado al ver a algunos compañeros -incluyendo a Jorge Cabezas Hurtado y a otro refuerzo reciente- tomándose fotos y riendo frente a la derrota, situación que habría generado incomodidad y cuestionamientos sobre el compromiso del grupo.

El relato del periodista indicó que el portero Diego Novoa intervino, mostrando su inconformidad y buscando apoyo en el capitán David Mackalister Silva para corregir la actitud en el vestuario.

Sin embargo, Barreto manifestó que Mackalister, cansado de intentar cambiar ciertas conductas, prefirió dar la vuelta y no intervenir, lo que habría derivado en una breve discusión entre ambos referentes del equipo.

Hasta el momento, ni la directiva ni los jugadores mencionados han emitido declaraciones oficiales sobre el supuesto altercado, pero la situación dejó en evidencia la tensión interna y la presión que rodea al plantel en medio de los malos resultados. La hinchada, por su parte, exige compromiso, autocrítica y una reacción inmediata en la cancha.

Nuevo ciclo, nuevos retos: la era Bustos en Millonarios

Con la llegada de Fabián Bustos, la expectativa es que el equipo recupere la solidez defensiva, reactive el funcionamiento colectivo y saque provecho del talento individual en el plantel.

El técnico argentino, conocido por su disciplina táctica y su capacidad para liderar grupos, tiene el reto de recomponer el ambiente interno y devolver la confianza a un equipo que, pese a contar con nombres de peso, no ha logrado responder en el arranque de la Liga.

Bustos deberá gestionar la presión, definir un once competitivo y sacar partido del regreso de referentes como Radamel Falcao García y Leonardo Castro, quienes encabezan la ofensiva junto al argentino Rodrigo Contreras.

La meta inmediata es clara: sumar en Palmaseca y empezar a escalar posiciones en la tabla, donde Millonarios ocupa actualmente la casilla 19.

El último antecedente: Deportivo Cali, un rival complicado en casa

El último enfrentamiento entre Deportivo Cali y Millonarios en el estadio Palmaseca se remonta al 23 de febrero de 2025, cuando los azucareros se impusieron 3-1. José Caldera, Emiliano Rodríguez y Andrey Estupiñán anotaron para los locales, mientras que Santiago Giordana descontó para el cuadro bogotano.

Los últimos partidos indican que Palmaseca ha sido una plaza favorable para los capitalinos, ya que han conseguido dos victorias y dos empates, por lo que buscarán seguir con la racha positiva.

Los convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Cali

El entrenador Bustos ha conformado una lista de convocados con lo mejor disponible en cada línea:

Arqueros: Diego Novoa, Guillermo de Amores.

Defensores: Andrés Llinás, Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Samuel Martín, Danovis Banguero, Sebastián Valencia

Mediocampistas: Steven Vega, Carlos Darwin Quintero, Alex Castro, Del Castillo, Mateo García, Dewar Victoria.

Delanteros: Falcao García, Leonardo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera.