Tenista colombiano denunció amenazas contra él y contra su madre en Marruecos tras ganar serie de la Copa Davis: “Me decían que me iban a matar”

Nicolas Mejía ganó los dos puntos en la serie de Copa Davis contra Marruecos - crédito Fedecoltenis

La clasificación de Colombia al Grupo Mundial I de la Copa Davis tras la victoria sobre Marruecos quedó marcada por denuncias de graves agresiones y amenazas dirigidas al tenista Nicolás Mejía en Casablanca.

Según relató el propio jugador a Minuto60, Mejía no solo enfrentó una afición hostil durante el partido, sino que también sufrió insultos, amenazas verbales e incluso ataques físicos al finalizar la serie, lo que eleva la preocupación sobre la seguridad y el ambiente competitivo en este tipo de eventos internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al término del enfrentamiento, tanto el equipo colombiano como sus delegados fueron objeto de una agresión directa por parte de seguidores marroquíes.

Los aficionados locales arrojaron botellas y otros objetos al plantel sudamericano durante su retirada de la cancha. La frustración por la derrota también se tradujo en gritos e increpaciones dirigidas especialmente a Mejía, quien había celebrado en el centro del campo tras obtener el punto decisivo. Intentos del personal de la organización por detener la celebración no evitaron la acción violenta del público.

Los jugadores y el staff técnico fueron retirados del estadio en compañía de autoridades de la ITF - crédito Andrés Vargas-Match Tenis

En el duelo, Mejía derrotó al número uno local, Reda Bennani, con parciales de 6-1, 4-6 y 6-1, asegurando así la victoria definitiva para el combinado dirigido por Alejandro Falla en la serie celebrada en el Union Sportive Marocaine Tennis Club. Este resultado selló el triunfo 3-1 de Colombia sobre Marruecos, victoria que permite al equipo cafetero disputar en septiembre el Grupo Mundial I, instancia previa a las Qualifiers de 2027.

Durante y después del encuentro, Mejía expuso en entrevista con Minuto60 la magnitud del hostigamiento padecido tanto desde la tribuna como desde el banquillo rival. El jugador detalló: “Todo el partido era insultándome y gritándome en la cara. Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar, que cómo estaba la cocaína, que iban a matar a mi familia, que iban a violar a mi mamá”.

La presión fue tan intensa que, según sus palabras, miembros del equipo marroquí, incluidos otros jugadores y el capitán, también participaron en los insultos, llegando este último a proferir la frase: “fuck you” frente al colombiano.

Nicolás Mejía es la raqueta número 1 de Colombia tras la mala racha de Daniel Galán - crédito Fedecoltenis

El propio Mejía explicó el impacto de jugar en un ambiente tan cargado emocionalmente: “El ranking no importa porque están dos mil personas de tu país alentándote. Hasta un amateur juega bien“, comentó, destacando la ventaja que puede representar el respaldo masivo de la afición local y la dificultad añadida para el visitante.

A través de sus declaraciones Mejía reconoció que el peso de las circunstancias fue extremo y afirmó: “No debía haber celebrado así, pero yo me mantuve tranquilo porque sabía que iba a ganar. Fue muy pesado jugar en estas condiciones.” A pesar de la tensión y tras una pequeña discusión con el público, el tenista celebró su victoria con un gesto de silencio, lo que desencadenó la reacción violenta en la grada marroquí.

Otros resultados en la fecha de febrero de la Copa Davis

Esta es la famosa ensaladera de plata que recibe la selección campeona - crédito REUTERS/Pascal Rossignol

Estados Unidos tomó ventaja ante Hungría con victorias de Tommy Paul (7-6(3), 6-3 a Zsombor Piros) y Ethan Quinn (3-6, 6-3, 7-6(11) a Fabian Marozsan). Estados Unidos necesitaba solo un triunfo más para asegurar la serie.

Austria venció a Japón por 3-2, asegurando la victoria en el último punto con Jurij Rodionov.

Croacia superó a Dinamarca por 3-1, con triunfo decisivo de Dino Prizmic.

Alemania venció 4-0 a Perú, con victorias de Yannick Hanfmann sobre Gonzalo Bueno y Jan-Lennard Struff ante Juan Pablo Varillas, además de triunfo en dobles.

República Checa lideraba 2-0 ante Suecia tras triunfos de Jiri Lehecka y Dalibor Svrcina.

India y Países Bajos igualaban 1-1 al cierre del primer día.

Bélgica se colocó 2-0 sobre Bulgaria tras las victorias de Alexander Blockx y Raphael Collignon.