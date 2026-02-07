Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano

Andrés Cadavid revendia boletas en el fútbol colombiano - crédito redes sociales

El exfutbolista colombiano Andrés Cadavid sorprendió al confesar que obtuvo “una tula de plata” mediante la reventa de boletas para una final que disputó con Millonarios, una revelación que lanza luz sobre las prácticas informales en torno a los eventos deportivos de alta convocatoria.

Su admisión, divulgada por el medio El Tiempo, confirma que la reventa de entradas alcanza dimensiones significativas incluso entre figuras del fútbol profesional, reabriendo el debate sobre las implicancias éticas y legales de estas acciones en Colombia.

Hacia el final de su testimonio, Cadavid detalló que esta operación le permitió reunir una cantidad de dinero considerable, como él mismo lo calificó: “Hice una tula de plata revendiendo esas boletas”.

Esta declaración, recogida por El Tiempo, marca un punto de inflexión en la percepción pública sobre la conducta de los jugadores frente a la demanda de aficionados y la comercialización de entradas en partidos decisivos.

La trayectoria de Andrés Felipe Cadavid, capitán en equipos como el Independiente Medellín y referente en Millonarios, genera un eco particular al tratarse de una voz interna del fútbol profesional colombiano. Su testimonio no solo expone una práctica común, sino que también subraya la magnitud de los recursos informales que pueden circular en contextos de alta presión mediática y deportiva.

Según lo informado por El Tiempo, la reventa de boletas continúa siendo un fenómeno recurrente en el país, en particular durante finales o encuentros de especial relevancia. La declaración de Cadavid introduce un elemento de autocrítica poco usual, pues son escasos los casos en que jugadores en actividad o retirados abordan abiertamente este tipo de acciones.

La reacción en redes sociales y entre los seguidores de Millonarios refleja sorpresa y cuestionamientos, dado que la gestión de entradas suele ser un foco de tensiones entre el club, la hinchada y los revendedores. El medio El Tiempo señala que su testimonio contribuye a evidenciar la escala y complejidad de un problema históricamente arraigado en el fútbol colombiano.

Andrés Cadavid culpó a un “compañero borracho” por no lograr el título con Millonarios en 2014

La revelación de Andrés Felipe Cadavid sobre los hechos internos que definieron la eliminación de Millonarios en el torneo de 2014 ha reavivado el debate entre aficionados y exjugadores sobre el impacto de la disciplina en el rendimiento deportivo.

En una entrevista concedida a AS Colombia, el defensor central relató que una situación extradeportiva fue determinante en la caída del equipo ante Junior en las semifinales disputadas en Bogotá, afirmando que “no quedamos campeones en 2014 porque un compañero llegó borracho un día antes de jugar la semifinal ante Junior en Bogotá”. Según el ex capitán azul, de no haber ocurrido ese incidente, el club habría logrado sumar una nueva estrella.

En redes sociales, el nombre que más mencionan los hinchas como posible protagonista de aquel episodio es Dayro Moreno, aunque Cadavid evitó identificar públicamente al futbolista involucrado. El defensa antioqueño detalló en diálogo con AS Colombia que el jugador señalado “llegó una hora tarde” al entrenamiento previo, lo que generó discusiones en el vestuario y tensiones que habrían minado al grupo.

El ambiente terminó afectando el rendimiento, culminando en la eliminación por penaltis ante el conjunto barranquillero.

El paso de Cadavid por Millonarios, entre 2013 y 2019, marcó hitos estadísticos y títulos. Disputó 228 partidos, cifra que lo consagra como uno de los referentes recientes del club, y celebró la obtención de la Liga en 2017 bajo la conducción de Hernán Torres y de la Superliga en 2018.

“A Millonarios llegó un Andrés que ya había estado en el exterior, muy maduro, que sabía el hambre y la forma de querer quedar campeón”, expresó el defensor, en una de sus reflexiones más emotivas en la entrevista con el medio de comunicación.

Mientras este pasado aún genera olas entre aficionados, el presente y el futuro del equipo capitalino presentan novedades decisivas en la conformación de la plantilla. Tras la reciente eliminación en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, la dirigencia de Millonarios ya estudia movimientos de cara al segundo semestre de 2025, con el retiro de algunas figuras y apuestas por nuevos refuerzos, según fuentes del entorno del club citadas por Infobae. Aunque se desconocen fichajes confirmados hasta la fecha, dos salidas ya se dan por hechas: Daniel Cataño y Jader Valencia.