Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

El volante colombiano será el número 10 en el cuadro de la MLS - crédito @MNUFC / X

El 6 de febrero de 2026, el Minnesota United hizo oficial la llegada de James Rodríguez.

El volante de la selección Colombia jugará en el cuadro nortemericano, y se espera que su debut oficial se de el 21 de febrero cuando visiten el estadio Q2 para jugar ante el Austin FC por la fecha 1 de la MLS.

El momento cuando el volante y capitán de la selección Colombia se dirige a la fanaticada de los "The Loons" - crédito @mnufc / Instagram

Por esta razón, uno de los temas que podría ser tema de debate en el mundo y los amantes de fútbol, sería el sueldo que podría ganar el colombiano. Según informó el 6 de febrero de 2026, el portal deportivo de Bein Sports detalló que la estrella de la “Tricolor” se ganaría un total de 5 millones de dólares:

“Las cifras del acuerdo reflejan la magnitud del movimiento. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, James Rodríguez percibirá cerca de 5 millones de dólares anuales, una cantidad que lo convertiría en el jugador mejor pagado en la historia del Minnesota United“, dijeron

Añadieron también que el contrato tendrá una duración previa de seis meses, fijando lo que será el objetivo de su preparación para la Copa del Mundo de 2026:

"El contrato, inicialmente de seis meses, responde tanto a la planificación del club como a la situación del futbolista, que busca estabilidad a corto plazo sin comprometer su futuro inmediato. Aun así, el impacto económico y mediático es enorme para una franquicia que apuesta fuerte por un nombre de alcance global“, detallaron.

Las primeras declaraciones de James Rodríguez como nuevo jugador del Minnesota United

El cucuteño ya posa con la camiseta de su nuevo club para la temporada 2026 - crédito @MNUFC / X

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United marca el inicio de una etapa clave para su carrera y para las expectativas de la hinchada latina en Estados Unidos. El futbolista colombiano, quien fue presentado oficialmente como nuevo integrante del club de la MLS, no solo enfrentará el reto de adaptarse a un entorno competitivo y físico, sino que también buscará consolidar su rendimiento de cara a los compromisos internacionales que se avecinan, incluido el Mundial

James asume esta oportunidad tras una larga espera y esfuerzo conjunto con el club para cerrar su vinculación. “Estoy muy feliz por esta nueva etapa en mi vida”, expresó durante su presentación.

El acuerdo prevé un contrato hasta junio, con opción de prórroga hasta diciembre. La determinación del jugador es clara:

“Espero estar en mi mejor momento para llevar alegría a esta ciudad y a todos los que confían en mí. Tengo muchas ganas de conocer a todos los apasionados aficionados de Minnesota, porque también soy un jugador apasionado que quiere darlo todo en el campo y siempre quiere ganar”, dijo de entrada.

El mediocampista llega a su club número 13 tras una trayectoria por equipos de élite internacional. Ahora, como parte de la plantilla senior del Minnesota United, James fue enfático al señalar las diferencias que percibe entre la Liga MX y la MLS:

“Vengo de una liga fuerte y física, en julio del año pasado tuve oportunidad de jugar contra varios equipos de la MLS, son equipos duros y un poco más físicos. Pero el fútbol es igual en todo lado, cuando llegas a casa nueva tienes que adaptarte. Vengo a ser uno más, adaptarme a lo que el club quiere y están armando con este proceso. Cuando eres bueno es mucho más fácil todo”

La motivación del futbolista está ligada tanto a la confianza recibida por parte del club como a su deseo personal de superación.

“He jugado en clubes grandes y buenos, pero quería venir a esta liga y cuándo se dio la chance de este gran club, estuvo lento todo, pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en ti, tienes que darlo todo para que todos se sientan bien. Estoy aquí y esperemos ganar cosas porque yo siempre quiero ganar”, declaró.

Su concepto sobre un posible regreso al fútbol colombiano

James Rodríguez descartó que estuviera interesado en regresar al fútbol colombiano - crédito Rodrigo Valle/REUTERS/Millonarios FC

En la rueda de prensa para su presentación, James Rodríguez aclaró que dentro de sus planes nunca estuvo regresar a la Liga BetPlay como se pensó en un principio, cuando sonó para reforzar a Millonarios.

“El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes, en el futuro no se sabe nada, pero ahorita sí quería jugar en el exterior. Sería raro decirle que no a Colombia porque uno nunca sabe, pero, en el día a día, ahora mismo estoy aquí. El equipo está bien, quiero estar bien y sé que vamos a ganar cosas. Hasta el último día que esté, lo daré todo. Cuando confían en ti, no puedes hacer nada más que responder", explicó.

Además detalló que si tuvo contactos con Falcao, pero que en ningún momento se contempló la posibilidad de su regreso o posible fichaje a Millonarios:

“No se tuvo claridad. Con Radamel hablé, pero no de eso. Todo lo que salió fue chisme, por decirlo de alguna manera. A veces, la prensa saca cosas que no son reales, así pasó cuando fue lo de Junior. Sin embargo, la gente que está a mi lado sabe cómo fue todo. Igual ya pasó y estoy acá en la MLS. Creo que el fútbol colombiano debe crecer mucho en todos los puntos y en varios aspectos. No me voy a meter en eso, pero tiene que buscar la manera de ser una liga grande y así competirle a las ligas fuertes”, aclaró.