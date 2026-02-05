Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

El colombiano abrió el marcador en el Maracaná, tras recibir una asistencia de Johan Carbonero - crédito @DeportColombia/X

La segunda fecha del Brasileirao trajo un encuentro significativo para dos de los equipos más fuertes del campeonato. El estadio Maracaná de Río de Janeiro fue testigo del duelo entre Flamengo e Inter de Porto Alegre, dos equipos necesitados de la victoria tras perder en sus estrenos ante Sao Paulo y Atlético Paranaense, respectivamente.

El partido revestía especial interés para la selección Colombia, debido a que varios de los jugadores que compiten por hacerse un lugar en el mundial vieron minutos de juego.

En el actual campeón de América, el colombiano Rafael Carrascal fue suplente, cediendo su lugar a la flamante contratación de la temporada, Lucas Paquetá. Por su parte, el Colorado contaría con Rafael Santos Borré y Johan Carbonero entre los inicialistas del equipo dirigido por Paulo Pezzolano.

Aunque Flamengo mostró ímpetu en los primeros minutos, no pasó mucho tiempo para que fuese la visita la que llevara los hilos del partido. Gracias a la movilidad de Alan Patrick y Carbonero en los costados, el Colorado fue encontrando espacios en la defensa local.

Johan Carbonero generó desequilibrio por el costado, siendo una amenaza constante para Flamengo - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Ante esto, los mejores momentos de Flamengo llegaron desde la pelota parada. La mejor opción de los locales en el primer tiempo llegó gracias a Paquetá, que aprovechó un rebote luego de un tiro libre para rematar de volea, pero el arquero Sergio Rochet contuvo el esférico con solvencia.

Santos Borré marcó el gol de apertura para Inter de Porto Alegre tras una asistencia de Johan Carbonero - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Cuando el partido se encontraba en tiempo de reposición, Inter de Porto Alegre abrió el marcador con una jugada iniciada por Carbonero. El colombiano transitó con el esférico gozando de espacio, y filtró un pase para Santos Borré. El atacante corrió al espacio, enganchó hacia adentro, dejó en el suelo al defensor Leo Ortiz que trató de cerrarlo, y batió al arquero Agustín Rossi cuando intentó achicarle. Así finalizaron los primeros 45 minutos.

Santos Borré suma cinco goles en cinco partidos disputados durante la temporada entre el Brasileirao y el Campeonato Gaúcho - crédito Sergio Moraes/REUTERS

En el segundo tiempo Inter tuvo opciones para ampliar la ventaja. Carbonero tuvo dos remates: uno en el área chica y otro de media distancia, pero ambos fueron contenidos por Rossi.

El equipo de Filipe Luis subió líneas en busca del empate, y con el ingreso de Jorge Carrascal al minuto 64 en el lugar de Paquetá, el juego del Fla comenzó a ser más fluido y claro.

En ese momento una entrada a destiempo del extremo Alexander Bernabei fue sancionada como pena máxima, misma que el uruguayo Giorgian De Arrascaeta cambió por gol, colocando las tablas en el marcador.

Giorgian de Arrascaeta convirtió el gol del empate para Flamengo - crédito Sergio Moraes/REUTERS

A partir de ese momento Flamengo se lanzó con todo buscando la victoria, encontrado los espacios que no tuvo previamente a la espalda de la defensa visitante. De Arrascaeta encontró a Carrascal durante una jugada en velocidad con un pase filtrado que el colombiano intentó rematar cruzado, pero Rochet evitó el gol con sus pies. De este modo, ambos equipos abandonaron la cancha del Maracaná con un punto.

Con dos fechas disputadas, ambos clubes se ubican en la parte media de la tabla, con un solo punto. El liderato actualmente está en poder del Botafogo donde milita Jordan Barrera, y el Red Bull Bragantino de Sergio Palacios y Henry Mosquera, ambos con seis puntos.

Ahora Flamengo centrará sus esfuerzos en preparar el partido por el Campeonato Carioca ante el Sampaio Corrêa Futebol e Esporte, con el que cerrarán la fase de grupos el sábado 7 de febrero. Luego, volverán a jugar por el Brasileirao el 10 de febrero ante el Vitória.

En cuanto al Inter, su agenda inmediata incluye el duelo por los cuartos de final del Campeonato Gaúcho ante el Esporte Clube São Luiz, a lo que seguirá un duro rival en el Brasileirao cuando reciba en Porto Alegre al Palmeiras.