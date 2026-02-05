Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

El astro argentino que lideró el tercer título mundial de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Catar 2022 causó furor luego de su visita a Colombia - crédito David Jaramillo/Colprensa | Red social Facebook | Bolivariano/Facebook

La segunda visita de Lionel Messi a Medellín dejó una serie de episodios que captaron la atención de los aficionados y residentes de la ciudad, luego de lo que fue el partido amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami (equipo del astro argentino), y que se disputó el sábado 31 de enero de 2026 en el estado Atanasio Girardot.

Entre las anécdotas más destacadas se encuentra la historia de la silla firmada por el 10 de la Selección Argentina en el bus de la empresa Bolivariano, utilizado por el equipo estadounidense durante su paso por la capital antioqueña, y que incluso, dejó varios memes en las redes.

El encuentro entre Messi y la silla surgió a partir de la iniciativa de Carlos Cadavid, un publicista de 40 años que, como le relató a Noticias Telemedellín, puso en marcha un plan improvisado para conseguir la codiciada firma del capitán argentino.

Cadavid, consciente de las estrictas medidas de seguridad que rodean a Messi, decidió actuar con rapidez y creatividad pocas horas antes del recorrido oficial del equipo.

“Nos decían que no se podía, incluso los conductores no podían hablar con él”, relató el publicista, haciendo referencia a las restricciones impuestas para proteger al futbolista argentino, y por el que miles de ciudadanos en la capital antioqueña fueron a ver el juego en el Atanasio.

Así quedó la rubrica de Messi - crédito Radio Múnera/Facebook

Sin ensayos previos y ante la imposibilidad de acercarse directamente a Messi, Cadavid optó por dejar una carta y un marcador recién comprado sobre una de las sillas del bus, específicamente en el lugar asignado al futbolista.

La apuesta era arriesgada: si no era posible llegar al ídolo, al menos había que intentar que el ídolo llegara a su propuesta.

El desenlace fue exitoso, y la silla terminó autografiada por el propio Messi, convirtiéndose en una pieza de alto valor simbólico para la empresa de transporte y para quienes siguen la carrera del argentino.

El resultado fue un autógrafo obtenido en circunstancias poco convencionales, un hecho que ha sido celebrado como un logro publicitario y una anécdota que suma a la memoria colectiva de la ciudad tras la visita del Inter Miami y su capitán.

Esta fue la carta que le dejaron a Messi en el asiento del bus - crédito captura de pantalla Telemedellín/YouTube

Esto decía el principio de la carta:

“Hola Lio,

Bienvenido a Medellín, hoy para miles de personas en nuestra ciudad es un día que quedará grabado para siempre.

Por eso hoy queremos pedirte un favor: la silla de este bus en la que viajas, es la misma en la que han viajado miles de aficionados, con la ilusión de verte, por esto soñamos con que la dejes grabada con tu autógrafo en todo el espaldar”.