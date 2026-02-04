Sorpresa en el clásico popular: Nacional recibirá al América sin uno de sus referentes

Atlético Nacional solamente ha jugado un partido de la Liga BetPlay - Atlético Nacional

Atlético Nacional regresa a la competencia en la Liga BetPlay en la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, cuando reciba en el Atanasio Girardot a América de Cali por la cuarta jornada del campeonato.

El equipo dirigido por Diego Arias vuelve a la acción oficial tras un arranque de semestre con cambios, ya que sus duelos ante Jaguares y Junior de Barranquilla no se disputaron por motivos logísticos -incluyendo la realización del concierto de Bad Bunny- y por el amistoso internacional frente al Inter Miami de Lionel Messi.

David Ospina no estará ante América de Cali por lesión muscular - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Este será apenas el segundo partido oficial del semestre para el Rey de Copas, que podrá contar con varios de sus referentes, en especial Alfredo Morelos. El delantero de Cereté firmó por tres temporadas con el club tras resolver su salida de Santos de Brasil y será una de las cartas fuertes para el ataque verdolaga.

Sin embargo, Nacional no podrá contar con su portero titular. Según el comunicado oficial del club, David Ospina presenta “lesión muscular en su pierna derecha, en evolución. Incapacidad a determinar según resultados de exámenes”. La ausencia del guardameta de la selección Colombia representa una baja sensible para el equipo antioqueño en un clásico que suele ser de alto voltaje.

Quién será el portero titular en el clásico ante América de Cali

El portero de Atlético Nacional Harlen Castillo llegó en 2023 al conjunto paisa - crédito @harlen_castillo/Instagram

Ante la baja de Ospina, todo apunta a que Harlen “Chipi Chipi” Castillo será el encargado de custodiar el arco verdolaga. Castillo, con varias temporadas en el club y experiencia en partidos clave, ha disputado 72 compromisos con Nacional, recibiendo 76 goles para un promedio de 1,06 tantos por partido, y ha dejado su arco invicto en 26 ocasiones. El portero nacido en Istmina buscará sumar otro partido sin recibir goles y consolidar su lugar bajo los tres palos.

Otra baja importante: el caso de Cristian “Chicho” Arango

Cristian Arango llegó a reforzar la delantera de Atlético Nacional - crédito redes sociales

El reciente fichaje estelar del Verdolaga, Cristian “Chicho” Arango, tampoco podrá estar disponible para este partido. Aunque ya se entrena con sus nuevos compañeros, el delantero aún no ha sido inscrito oficialmente ante Dimayor debido a la falta de documentación internacional proveniente del Real Salt Lake de la MLS.

Se espera que el trámite se resuelva en los próximos días, por lo que su debut podría darse en la fecha 6 ante Fortaleza, considerando que el duelo correspondiente a la jornada 5 frente a Independiente Santa Fe está aplazado por el mal estado del césped de El Campín y la consecuente suspensión de partidos en Bogotá.

El historial: un clásico con sabor a hegemonía

Atlético Nacional enfrenta a América de Cali en el Pascual Guerrero con la obligación de ganar para seguir soñando con la final de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali es uno de los clásicos con más historia en el fútbol colombiano. Ambos equipos se han medido en 285 ocasiones, con un saldo favorable para Nacional: 107 victorias, por 96 del conjunto escarlata y 82 empates.

En el Atanasio Girardot, Nacional quiere mantener su hegemonía ante América, ya que en los últimos diez enfrentamientos como local ha logrado nueve victorias y un empate.

La última vez que cayó ante el equipo vallecaucano en Medellín fue el 28 de noviembre de 2020, cuando América se impuso 0-3 en los cuartos de final del torneo.

Por eso, América de Cali confía en que bajo la dirección del estratega David González podrá romper esa racha adversa en el Atanasio Girardot con Yeison Guzmán como motor creativo –que conoce bien tanto la camiseta de Nacional como el escenario paisa-, el conjunto del Valle del Cauca espera encontrar las asociaciones necesarias en ataque para sumar tres puntos valiosos y escalar a la cima de la Liga BetPlay con diez unidades que lidera el Deportivo Pasto con nueve puntos.