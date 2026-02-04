Presidente de Santa Fe confirmó cambios en la fecha 9 de la Liga BetPlay ante Fortaleza: se jugara en el estadio de Techo

El presidente de Santa Fe habló sobre el adelanto de la fecha 9 de la Liga BetPlay con Fortaleza - crédito @SantaFe / X

El calendario de la Liga BetPlay 2026 experimentó un ajuste inesperado tras la confirmación del adelanto del partido entre Independiente Santa Fe y Fortaleza, motivado por las condiciones precarias del Estadio El Campín.

La noticia fue confirmada por Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en diálogo con el programa Despierta Win de Win Sports, donde detalló los motivos y las gestiones administrativas que derivaron en el cambio de fecha y sede.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte de Win Sports, la preocupación sobre el estado actual del césped en El Campín aumentó tras la seguidilla de eventos multitudinarios, afectando el calendario de la liga y poniendo en duda la integridad física de los jugadores.

Eduardo Méndez explicó: “Todavía no tenemos fecha. Yo creo que ellos deben de estar a principios de marzo haciendo la inspección para determinar y hacer las recomendaciones que sean necesarias”, en referencia a las gestiones de las autoridades encargadas del estadio.

La situación del terreno generó alertas jurídicas y logísticas. Méndez señaló que, tras un reciente concierto y el daño en el drenaje del campo, las posibilidades de una recuperación rápida del césped resultaban poco viables.

Así se encontraba la grama del estadio El Campín tras la lluvia del domingo 1 de febrero del 2026 - @AndresMagri/@C8Benavides

“No, no. Yo hablé con el director del Idrd poniéndole en conocimiento la situación que vivíamos. A mí me llamó el señor Mauricio Ochons manifestando que se iban a reunir con el Idrd, que iban a tomar algunas medidas, pero específicamente lo que han determinado, el tratamiento que van a hacer, no nos lo han comentado y la verdad que es que en 20 días no creo que se recupere la cancha, porque es que el drenaje está dañado, la forma que llueve”, sostuvo el presidente de Santa Fe para Win Sports.

La imposibilidad de utilizar El Campín llevó a la Dimayor a notificar formalmente a los clubes la prohibición de usar el escenario deportivo, lo que obligó a buscar una sede alternativa.

Méndez enfatizó: “Esto es una citación que hace la Dimayor. Casi nos notifica de que no permitía el uso de la cancha. Nosotros lo aceptamos a sabiendas de lo que se veía, de lo que los jugadores mismos nos han comentado a nosotros del riesgo que corre su, su salud y por eso, pues no podíamos y no teníamos argumento para discutirle a la Dimayor sobre la sanción o, o la prohibición de jugar”.

Los conciertos y la temporada invernal han dificultado el cuidado de la gramilla del estadio El Campín - crédito Colprensa - Cristian Bayona

La reducción de aforo del estadio alternativo también incidió en la decisión operativa. “Es que esto no fue ningún acuerdo, esto fue una prohibición de jugar, porque no sé, la cancha no reunía os requisitos. Y, y no, si, si Santa Fe que solo tenemos hoy siete mil abonados, no los podemos llevar a, a techo, mucho menos millonarios con veintiocho mil. Esa posibilidad no podía existir”, aclaró Méndez en su diálogo con el canal deportivo.

Ante este escenario, la programación del partido se modificó por completo. Según detalló Méndez a Win Sports, “entre los presidentes hemos llegado a un acuerdo. Se le notificó a la Dimayor, estamos a la espera que se oficialice para jugar el partido el día sábado a las seis de la tarde, seis y media de la tarde en techo”.

La expectativa del entorno futbolístico colombiano se centra ahora en la oficialización de la nueva fecha y en la inspección técnica prevista para marzo, donde autoridades como Independiente Santa Fe, Dimayor y el Idrd definirán el futuro inmediato del césped de El Campín.

Independiente Santa Fe tendrá que salñir de casa por unas fehas para poder jugar la Liga BetPlay por deterrioro del terreno de juego - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Aplazan partido entre Santa Fe y Atlético Nacional

El comunicado divulgado desde la capital confirma la decisión de la Dimayor sobre un tema sensible para el Fútbol Profesional Colombiano: “el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional no se disputará en la fecha inicialmente programada, por los motivos expuestos por el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano”.

El texto también recalca la importancia de que “Sencia cumpla con lo manifestado el día de ayer en rueda de prensa y que, de cara al futuro, se priorice el buen desarrollo del fútbol, y especialmente la salud e integridad de los jugadores”, reflejando la inquietud que existe en torno a la gestión de la entidad mencionada.

La nota advierte acerca del posible efecto sobre compromisos fuera del país y recalca la intervención de los organismos internacionales: “nos preocupa el impacto que esta situación pueda tener en la competencia internacional, especialmente frente a los conceptos emitidos por la Conmebol, los cuales deben ser tenidos en cuenta para garantizar condiciones adecuadas para el fútbol colombiano en general”.

El comunicado divulgado desde la capital confirma la decisión de la Dimayor sobre un tema sensible para el Fútbol Profesional Colombiano - crédito Santa Fe

En el mismo sentido, la dirigencia se dirige al Alcalde con un doble mensaje: “le agradecemos su atención y le solicitamos mantenerse atento al cumplimiento de lo prometido por Sencia”.

A la afición, la directiva informa que “la venta de boletería continuará habilitada y se mantendrá activa hasta el día en que sea reprogramado oficialmente el encuentro”.