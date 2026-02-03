Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Luis Fernando Muriel marcó su primer gol con la camiseta del Junior FC, luego de cuatro partidos - crédito Junior FC

La victoria por 3-2 de Junior de Barranquilla como visitante frente al Deportivo Pereira fue importante para el equipo de Alfredo Arias por el rendimiento individual de jugadores clave. En un juego que se resolvió en los minutos finales, el conjunto barranquillero supo capitalizar sus hombres de ofensiva y ahora suma seis puntos, posicionándose en el puesto 11 con un partido menos.

El triunfo no solo otorga confianza al equipo rojiblanco, sino que también profundiza la crisis del Pereira, que permanece sin victorias tras cuatro jornadas y ocupa el puesto 16 con tan solo dos unidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El delantero del Junior marcó su primer gol con la camiseta del Tiburón ante Deportivo Pereira en la fecha 4 del campeonato - crédito Win Sports

A los 67 minutos, Luis Fernando Muriel cobró un tiro libre con precisión y colocó el balón en el ángulo superior, convirtiendo un gol que no solo restableció la ventaja 2-1 a favor del Junior, sino que significó su primer tanto desde su regreso al Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El exOrlando City había ingresado al campo en el entretiempo.

Así fue el partido de Junior contra Deportivo Pereira en el estadio Centenario de Armenia

Junior se mantiene por fuera de los ocho mejores de la Liga BetPlay, con un partido pendiente - crédito Deportivo Pereira

El desarrollo del primer tiempo reflejó la superioridad del Junior en la posesión y generación de peligro. La apertura del marcador llegó en los minutos finales de la primera parte: Barrios, uno de los fichajes destacados del equipo, aprovechó un pase filtrado de Yimmy Chará, dejó atrás al arquero Jorge Martínez y definió con tranquilidad para celebrar su primer gol como hincha del club. Esta ventaja mínima acompañó al Junior al descanso.

Durante el primer tiempo, una presunta falta contra Barrios dentro del área fue consultada con el VAR, procedimiento que llevó al árbitro a revertir su decisión inicial y no sancionar penal. Además, una anotación previa de Gustavo Torres fue anulada por el VAR por mano antes del gol.

El segundo tiempo trajo consigo la reacción local. Santiago Aguilar logró el empate para el Pereira al minuto 60, luego de anticipar a la defensa en un tiro de esquina ejecutado por Yuber Quiñones, superando con un cabezazo al portero Jefersson Martínez, según detallan ambos medios.

En el camerino del estadio Centenario de Armenia, Luis Muriel celebró la victoria y su primer gol con Junior FC - crédito Junior FC

Luego del gol de Luis Fernando Muriel, el partido mantuvo su intensidad hasta el final. En el minuto 79, Gustavo Torres volvió a igualar para el anfitrión tras capturar un rebote luego de un tiro libre. Esta acción pareció encaminar el juego hacia un empate, pero la última palabra la tuvo Barrios, que culminó la jugada decisiva en el 84′.

En el tramo final del encuentro, Cristian Barrios emergió como la figura indiscutida al anotar el tanto definitivo en el minuto 84, estableciendo así el 3-2 y sellando su doblete en el compromiso. La jugada nació en una incursión por el costado izquierdo de Kevin Pérez, quien desbordó a su marca y habilitó a Barrios, que definió de primera para darle la ventaja definitiva a los Tiburones. Con este resultado, los próximos desafíos de Junior serán en Barranquilla contra Boyacá Chicó, mientras que Deportivo Pereira visitará a Millonarios en Bogotá.