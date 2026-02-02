Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso a la hinchada

El partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín estaba 0-0 al momento de la suspensión - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El partido de Millonarios contra Medellín tuvo que ser suspendido al minuto 55, recién iniciando el segundo tiempo, por culpa del fuerte aguacero que cayó en la noche del domingo 1 de febrero sobre el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El árbitro Carlos Márquez de Bolívar, al ver que el balón no rodaba sobre la maltratada gramilla del escenario capitalino, pidió a los jugadores volver al camerino.

Luego de varios minutos de espera y al ver que la lluvia no cesaba, la Dimayor informó oficialmente sobre la suspensión del partido por las condiciones climáticas y dio como nueva fecha el lunes 2 de febrero a las 3:00 p. m. para culminar el encuentro de la fecha 4 en el estadio de Bogotá.

Los hinchas que tengan boleta para este partido podrán entrar al estadio sin problemas, pues Millonarios volverá a cargar las boletas para vivir los 35 minutos restantes de partido, que al momento de la suspensión estaba 0-0.

Esto había sucedido en el partido hasta antes de la suspensión

Millonarios no ha sumado puntos en tres partidos jugados en la Liga BetPlay - Colprensa/Cristian Bayona

Millonarios y Medellín igualaban 0-0 en su enfrentamiento correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay, tras un primer tiempo en el que el equipo capitalino generó oportunidades sin lograr concretarlas.

Durante la segunda mitad, Medellín presionó aprovechando ciertos errores defensivos del conjunto azul, que evidenció nerviosismo en su línea posterior. Julián Ángulo se destacó por el costado derecho, generando peligro constante y habilitando en una jugada clara a Rodrigo Contreras, quien no pudo convertir.

Los embajadores continúan en la búsqueda de su primer triunfo para tomar impulso en la competición.

Ficha del partido

Independiente Medellín mantiene en la cuerda floja a su entrenador - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Minuto 55: Millonarios FC 0-0 Deportivo Independiente Medellín - fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026.

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.

Fecha y hora : Lunes 2 de febrero - 3:00 p. m. hora colombiana.

Transmisión : Win + Fútbol y Win Play

Alineación Millonarios FC : Diego Novoa; Samuel Martín, Jorge Arias, Andrés Llinás, Sebastián Valencia; Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Sebastián del Castillo, Alex Castro; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

D. T. de Millonarios FC: Omar Rodríguez.

Alineación Deportivo Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortíz; Halam Loboa, Didier Moreno, Francisco Chaverra; Leyder Berrío, Francisco Fydriszewski, Jhon Montaño.

D. T. de Deportivo Independiente Medellín: Alejandro Restrepo.

Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios

Enrique Camacho, presidente de Millonarios y el nuevo entrenador Fabricio Bustos que comandará al Embajador - crédito @MillosFCoficial/X

Fabián Bustos fue anunciado como el nuevo director técnico de Millonarios y asumirá el mando del equipo durante un año, según informó el club a través de un comunicado oficial. El entrenador argentino, nacido en Córdoba, toma el puesto tras la salida de Hernán Torres debido a los malos resultados obtenidos al inicio de la Liga BetPlay 2026.

Con una carrera que abarca trece equipos en Sudamérica, Bustos viene de dirigir a Olimpia de Paraguay, donde permaneció desde abril hasta julio de 2025 y adoptó esquemas tácticos como el 4-3-3, el 4-2-3-1 y el 4-4-2, variando según el rival. En su paso previo por Universitario de Perú llegó a utilizar un 3-5-2 que se transformaba en un 3-1-4-2, con Rodrigo Ureña —actual refuerzo azul— como volante central.

A lo largo de su trayectoria, el técnico de 56 años ha conquistado títulos importantes, destacando la Liga de Ecuador con Delfín en 2019 y Barcelona en 2020, así como el Apertura y Clausura de la Liga de Perú con Universitario en 2024, y la Serie B de Ecuador en 2015.

Esta será su primera experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano, pero ya se ha enfrentado a equipos locales como Junior y Atlético Nacional en la Copa Conmebol Libertadores.

La propuesta futbolística de Bustos se caracteriza por una presión alta, solidez defensiva y velocidad en las transiciones, apostando al contragolpe como recurso central. El debut del entrenador al frente de Millonarios está previsto para el jueves 5 de febrero a las 20:00 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un partido adelantado frente a Deportivo Pereira por la novena jornada de la Liga BetPlay.