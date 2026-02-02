Deportes

Así quedó la tabla del descenso tras la victoria del Deportivo Cali contra Pasto en la Liga BetPlay

El cuadro verdiblanco sigue en su misión por evitar estar abajo en la tabla del descenso, mientras su hinchada sueña con regresar a las finales del fútbol profesional colombiano

Deportivo Cali ganó 3-0 con doblete de Stiven "Titi" Rodríguez y el primer gol de Juan Ignacio Dinenno en su regreso al Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali derrotó con contundencia al líder del campeonato, Deportivo Pasto, en su estadio al imponerse 3-0 con una destacada actuación de Titi Rodríguez y Johan Martínez. El triunfo, que le permite a los azucareros alcanzar 6 puntos en la competencia, estuvo marcado por el regreso goleador del argentino Juan Ignacio Dinenno, quien anotó el primer tanto y celebró con el público.

El encuentro se vio condicionado tras la expulsión de Nicolás Gil, que dejó a Deportivo Pasto con diez jugadores luego de la intervención del VAR y la segunda tarjeta amarilla al defensor, lo que inclinó aún más el desarrollo del partido a favor de los locales. La diferencia numérica se acentuó en el minuto 70, cuando Santiago Córdoba vio la tarjeta roja directa por un codazo fuera del balón tras revisión arbitral.

Además del gol de Dinenno, Titi Rodríguez concretó dos tantos para sellar la victoria. El segundo de su cuenta llegó tras una asistencia de Quintero cuando el conjunto visitante jugaba con nueve futbolistas. El arquero Gallese también contribuyó al resultado al evitar el descuento de Deportivo Pasto con una atajada destacada ante un cabezazo de Velasco.

Cúcuta, Boyacá Chicó y Alianza FC, los otros comprometidos en el descenso

El cuadro bogotano hizo su estreno en el estadio de Techo y consiguió su primera victoria en la historia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Cúcuta Deportivo y Fortaleza igualaron 1-1 después de que Luifer Escobar abriera el marcador para el conjunto local a los 12 minutos, capitalizando un pase desde la derecha. La superioridad numérica del visitante se definió rápidamente, ya que Sebastián Rodríguez fue expulsado a los 16 minutos tras la intervención del VAR, dejando a los motilones con un jugador menos. El empate de Fortaleza llegó en el tramo final: Andrés Arroyo asistió a Jhon Balanta, quien marcó con un remate potente.

En Tunja, la igualdad sin goles entre Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe quedó marcada por la escasez de opciones claras. El momento más destacado se produjo a los 70 minutos, cuando Víctor Moreno remató de cabeza tras un tiro de esquina y el balón impactó en el travesaño.

Alianza FC se impuso en casa ante el América de Cali en la fecha 9 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Atlético Bucaramanga consiguió la victoria más amplia de la jornada al vencer 5-0 a Alianza. El equipo dirigido por Leonel Álvarez marcó tres goles en apenas seis minutos del primer tiempo, cortesía de Fabián Sambueza (34’), Juan Mosquera (36’) y Luciano Pons (39’). En la segunda parte, Emerson Batalla (61’) y Kevin Londoño (68’) completaron la goleada, un resultado que complica la situación de Alianza en la lucha por el descenso.

Así quedó la tabla del descenso a falta de cuatro partidos para terminar la fecha

Pedro Gallese y un arranque de temporada complicado con el Deportivo Cali. Crédito: Instagram Pedro Gallese.

La metodología establecida para calcular el descenso en 2026 toma en cuenta los puntos obtenidos por cada club durante el 2024 y 2025, divididos entre el total de partidos disputados en esos dos años. Este cálculo arroja el promedio que determina la posición de cada equipo en la tabla.

  • 20. Cúcuta Deportivo: 2 puntos / 4 partidos jugados / -2 diferencia de gol / 0.50 promedio (recién ascendido).
  • 19. Boyacá Chicó: 70 puntos / 82 partidos jugados / -6 diferencia de gol / 0.85 promedio.
  • 18. Internacional de Bogotá: 85 puntos / 81 partidos jugados / -1 diferencia de gol / 1.05 promedio.
  • 17. Deportivo Cali: 89 puntos / 82 partidos jugados / +3 diferencia de gol / 1.09 promedio.
  • 16. Alianza FC: 92 puntos / 82 partidos jugados / -8 diferencia de gol / 1.12 promedio.
  • 15. Llaneros FC: 51 puntos / 44 partidos jugados / +2 diferencia de gol / 1.16 promedio.
  • 14. Águilas Doradas: 99 puntos / 82 partidos jugados / 0 diferencia de gol / 1.21 promedio.
  • 13. Deportivo Pasto: 106 puntos / 82 partidos jugados / 0 diferencia de gol / 1.29 promedio.
  • 12. Jaguares de Córdoba: 4 puntos / 3 partidos jugados / 0 diferencia de gol / 1.33 promedio.

