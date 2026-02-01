Deportes

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Inter Miami derrotó 2-1 a Nacional en Medellín; varios deportistas hablaron en zona mixta tras el compromiso

El juvenil de Atlético Nacional fue una de las figuras del partido - crédito Camilo Zabaleta / Infobae Colombia

El 31 de enero, Inter Miami jugó un partido amistoso ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, compromiso que terminó con triunfo 2-1 del campeón de la MLS ante el Verdolaga.

Los goles del partido fueron anotados por el joven Juan Manuel Rengifo, una de las promesas de Nacional, el veterano uruguayo Luis Suárez y un gol en contra que se registró sobre el final del partido.

Tras el compromiso, algunos deportistas hablaron ante los medios de comunicación en la zona mixta, en la que Infobae Colombia hizo presencia.

Las declaraciones de los protagonistas

El arquero antioqueño habló tras la derrota ante Inter Miami - crédito Camilo Zabaleta / Infobae Colombia

Uno de los primeros en hablar fue el guardameta David Ospina, que analizó todo lo registrado en el partido amistoso, que describió como algo “importante para que el equipo siga mejorando en lo que resta del torneo”.

Al hablar sobre la visita de Messi a Colombia, el arquero de la selección Colombia indicó que son oportunidades para que el país quede bien ante el resto del mundo.

Sabemos lo que representa Messi, sabemos lo que es como jugador y como persona, siempre se ha mantenido arriba y yo creo que hoy Inter Miami debe disfrutarlo mucho. Todas estas cosas son importantes; esperemos que se puedan seguir repitiendo”.

Por último, David Ospina mencionó lo que es la preparación que está teniendo los meses previos a la Copa del Mundo, recordando que es el arquero suplente de la Tricolor y seguramente será convocado a la cita orbital.

“Hay que seguir preparándonos, seguir aprovechando cada oportunidad. Sigue el torneo colombiano y hay que estar preparados para lo que se viene”, puntualizó.

El delantero de Atlético Nacional elogió a Messi - crédito Camilo Zabaleta / Infobae Colombia

Por su parte, Alfredo Morelos elogió a Lionel Messi, reconociendo que es admirador del jugador argentino.

“Quería conocer a Messi, estábamos contentos, no fue el resultado, pero lo disfrutamos demasiado. Es el número uno del mundo; sabemos todo lo que a su alrededor atrae. Donde vaya va a ser lo mismo. Enfrentarlo nos hace crecer; lo saludé y para mí es un privilegio. Esto es algo lindo. El país más grande de Colombia tuvo estas figuras y es importante para el pueblo antioqueño”, declaró el atacante en zona mixta.

Rengifo es una de las
Rengifo es una de las promesas del fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional

El último en hablar fue Juan Manuel Rengifo, que marcó el único tanto del partido para Nacional y también habló sobre Messi ante los medios.

En la historia que subió mi hermano, hemos visto a Messi, nos enamoramos del fútbol por Messi y enfrentarlo hoy es un privilegio; hacer un gol frente a él es algo bonito. Lo que yo diga de Messi no es de sorprender; lo que uno ve en televisión es lo mismo del campo, la inteligencia con la que juega, muchas cosas más”

Rengifo reveló que logró pedirle la camiseta al “10″ de la selección de Argentina, mencionando que es uno de los tesoros que tendrá que guardar por el resto de su vida.

“Aproveché para hablar con él, decirle que era mi ídolo, que una de las razones del 19 era él. Le pedí la camiseta y, gracias a Dios, me la dio. La voy a meter en una caja fuerte. Mentiras, a enmarcarla”.

Por último, Rengifo reconoció que tiene el sueño de jugar en el exterior y puntualizó al indicar que considera que Messi aún puede jugar durante varios años.

“Tienen más experiencia, Mascherano como técnico; los jugadores del Inter son buenos, es un partido de aprender mucho, es a lo que uno quiere llegar, ligas diferentes en un futuro, pero hay que seguir disfrutando acá. Ojalá pueda durar mucho; la visión de juego no la tiene nadie. Como la maneja es de aprender; verlo a unos centímetros fue muy satisfactorio”.

El juvenil de Nacional recibió
El juvenil de Nacional recibió la camiseta de Lionel Messi - crédito @DuqueRengifo/Instagram

