Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

La colombiana consiguió su título WTA en territorio asiático - crédito @CopaColsanitas_ / X

Buenas noticias para el deporte blanco (apodo por el cual se conoce al tenis por parte de los amantes de dicha práctica): el 31 de enero de 2026, la tenista Camila Osorio se alzó con el título del WTA 125 Manila tras vencer en la final a la croata Donna Vekic en un duelo que se extendió por 2 horas y 32 minutos.

Este triunfo representa el primer campeonato de la colombiana en un torneo de estas características.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La colombiana conquistó el Abierto que se llevó a cabo en Filipinas - crédito @ccmed2024 / X

El resultado en Filipinas le permitirá a Osorio avanzar cuatro posiciones en el ranking de la WTA, alcanzando el puesto 80 después de ubicarse en el 84. A pesar de su logro, la deportista deberá centrarse de inmediato en su próximo desafío: el WTA 250 Cluj-Napoca (Rumania).

Así fue el encuentro

Con parciales de 6-0 y 6-1, la cucuteña se impuso a la argentina Solana Sierra en la semifinal del WTA 125 de Manila - crédito Colsanitas

En el encuentro decisivo, desarrollado en la cancha central del Rizal Memorial Tennis Center de Manila, Osorio remontó un primer set adverso y terminó imponiéndose con parciales de 2-6, 6-3 y 7-5. Esta fue la segunda vez que ambas jugadoras se enfrentaron, luego de su duelo anterior en el cuadro clasificatorio del WTA 1000 Cincinnati, donde Vekic había salido victoriosa.

El inicio del partido favoreció a Vekic, quebrando el servicio de la colombiana en dos ocasiones y defendió las cinco oportunidades de ruptura de Osorio. Sin embargo, la reacción de la sudamericana fue determinante en los dos siguientes sets, logrando dos quiebres decisivos en el tercer parcial para asegurar el campeonato.

En el camino de Osorio a la conquista del título, el partido de cuartos de final que le permitió llegar a su primera semifinal de un torneo WTA en 2026 tras vencer a la favorita local Alexandra Eala en el WTA 125 de Manila, un resultado que marca el mejor desempeño de la colombiana en la temporada y abre la posibilidad de disputar un lugar en la final ante la argentina Solana Sierra.

A Sierra no le dio posibilidad de tener reacción y lucha en el partido, ya que en 46 minutos, Osorio tuvo una efectividad importante en los puntos ganados, tanto con el primer servicio (86% con 18 puntos en total de 21) y los puntos en el segundo servicio (71% con 10 puntos obtenidos de 14 posibles).

Maria Camila Osorio se coronó como campeona del WTA de Filipinas - crédito Edgar Su / REUTERS

Es importante recordar que, antes de llegar al duelo con Eala, Osorio eliminó en la primera ronda a la japonesa Sakura Hosogi (298), a la que venció en sets corridos con marcadores de 6-4 y 6-3, en un tiempo de 1 hora y 29 minutos.

Posteriormente, selló su paso a cuartos de final tras derrotar a otra jugadora nipona, Mai Hontama (244), en tres sets por 6-4, 4-6, 6-2 en un partido que duró 2 horas y 13 minutos. Esta seguidilla representa la primera ocasión en 2026 en que Osorio logra encadenar tres triunfos consecutivos y avanzar a una fase tan avanzada en un torneo oficial.

Esta actuación impulsó a Osorio después de un comienzo dificultoso de año, destacando la recuperación en su trayectoria competitiva y el impacto que podría tener en su posición dentro del ranking internacional.

A continuación, este fue el camino de resultados de la colombiana para llegar al título:

31 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-3, 3-6 y 7-5 en 2 horas y 32 minutos vs. la croata Donna Vekic

30 de enero de 2026 - WTA de Manila : 6-0 y 6-1 en 46 minutos vs. la argentina Solana Sierra

29 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-4 y 6-4 en 1 hora y 30 minutos vs. la filipina Alexandra Eala

27 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-4, 4-6 y 6-2 en 2 horas y 13 minutos vs. la japonesa Mai Hontama

26 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-4 y 6-3 en 1 hora y 29 minutos vs. la japonesa Sakura Hosogi