Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 3: hay un líder sorpresivo en el fútbol colombiano, mientras que Millonarios se hunde

La fecha 3 de la Liga BetPlay culminó con tres partidos disputados el 29 de enero de 2026, en donde los resultados más destacados fueron la derrota del Deportivo Cali en Medellín, y el gran triunfo del Inter de Bogotá en Montería.

A primera hora, los dirigidos por Alberto Gamero cayeron frente a Águilas Doradas en el estadio Cincuantenario, y en el cierre de la jornada, América de Cali empató a un gol frente a Once Caldas en el Pascual Guerrero.

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Por otra parte, el encuentro entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional quedó aplazado, a la espera de lo que será la nueva fecha

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

Deportivo Pasto: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportes Tolima: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Inter de Bogotá: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Llaneros: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Once Caldas: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Atlético Nacional: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +4) Santa Fe: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Deportivo Cali: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Jaguares de Córdoba: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Junior: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Deportivo Pereira: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Cúcuta Deportivo: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Independiente Medellín: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Alianza FC: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Millonarios: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Cali perdió en su visita al Cincuentenario

El cuadro Azúcar de Colombia perdió en su visita en el Cincuentenario - crédito @DeportivoCaliCP / X

Águilas Doradas consiguió una victoria sobre el final frente a Deportivo Cali en el estadio Cincuentenario de Medellín, al imponerse por 2-1 en la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Con este resultado, el conjunto antioqueño alcanzó 4 puntos y se ubicó en la octava posición, en tanto que Deportivo Cali permanece con 3 unidades en el duodécimo puesto.

Cuando el empate parecía inamovible, Frank Lozano marcó para Águilas Doradas a los 96 minutos, sellando el triunfo local y frustrando las expectativas de los visitantes.

El marcador se abrió al inicio de la segunda mitad con un gol de Jorge Rivaldo para las Águilas. Deportivo Cali, que jugó con desventaja numérica desde el minuto 58 tras la expulsión de Andrés Correa, logró empatar temporalmente a través de Felipe Aguilar.

Inter de Bogotá quiere alejarse del descenso

El cuadro bogotano consiguió su primera victoria como visitante - crédito @InterBogOficial / X

En un duelo determinante para la lucha por la permanencia, Inter de Bogotá logró una victoria como visitante frente a Jaguares de Córdoba, firmando un resultado de alto impacto en la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026-1.

El conjunto bogotano, que había llegado a imponerse por una diferencia de tres goles, resistió una intensa reacción local en los minutos finales para asegurar tres puntos vitales en Montería.

El desenlace llegó tras un cierre repleto de suspenso. Cuando el partido parecía definido, Jaguares de Córdoba descontó en dos ocasiones y acarició la posibilidad del empate, pero el orden defensivo del ‘cóndor’ prevaleció en los instantes decisivos.

Los goles celestes, marcados por Jhon Altamiranda y Darwin López, encendieron la esperanza local, aunque sin poder revertir el marcador. La fortaleza defensiva del Inter fue clave en los tramos finales,

El partido, dirigido por el árbitro Ferney Trujillo con apoyo de Luis Picón desde el VAR, enfrentó a dos equipos urgidos por sumar. El visitante mostró contundencia desde el inicio: Kevin Parra abrió el marcador al capitalizar una pared con Fabricio Sanguinetti, quien minutos después amplió la diferencia tras aprovechar un error del defensor Luis Jiménez y definir con calma por encima del portero Diego Martínez. La superioridad visitante se consolidó al inicio del segundo tiempo, cuando Dereck Moncada anotó el tercer tanto con un disparo de media distancia.

En la reacción de los locales se destacó el gol de cabeza de Altamiranda, que llegó tras un tiro de esquina y un despeje corto del arquero Wuilker Faríñez, lo que habilitó al delantero para descontar. El segundo gol local, obra de Darwin López, mantuvo la incertidumbre hasta el final, aprovechando la debilidad del Inter en la defensa por las bandas.

A pesar de la presión ejercida por Jaguares en los minutos finales, la defensa del conjunto capitalino se mantuvo firme. Inter de Bogotá no solo obtuvo los tres puntos, sino que además sumó un resultado de gran peso en su lucha por mantenerse en la categoría, consolidando un triunfo que cambia el panorama en la tabla del descenso.

Rojos y blancos empataron en la Sucursal del Cielo

El Blanco Blanco rescató un punto en su visita al Pascual Guerrero - crédito @oncecaldas / X

América de Cali dejó escapar una valiosa oportunidad de alcanzar el liderato de la Liga BetPlay tras igualar 1-1 ante el Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero. Aunque los locales buscaron la victoria hasta el último minuto, la destacada actuación del portero Joan Parra, quien recibió tarjeta amarilla en el tiempo añadido y fue decisivo para mantener la igualdad, resultó determinante para que el conjunto de Manizales sumara un punto y se ubicara en la séptima posición con cinco unidades, mientras que América quedó en la tercera casilla con siete puntos

El desarrollo del partido tuvo momentos clave en ambos arcos. Apenas a los nueve minutos, Luis Sánchez adelantó a Once Caldas, sorprendiendo al público en el Pascual Guerrero. La reacción del América fue rápida: Mateo Castillo aprovechó un rebote del portero Joan Parra a los 19 minutos y selló el empate que permanecería hasta el pitido final.

El encuentro también estuvo marcado por cambios estratégicos. En los minutos finales, ingresaron Brayan Correa por Mateo Castillo en América, mientras que Esteban Beltrán reemplazó a Luis Sánchez en Once Caldas y, posteriormente, entró Déiner Quiñones en lugar de Luis Felipe Gómez para reforzar el medio campo visitante. La defensa escarlata también se lució cuando Marlon Torres intervino con acierto para evitar un posible gol de Jefry Zapata a falta de ocho minutos para el cierre.

Con este resultado, el América deberá prepararse para afrontar la cuarta fecha ante Atlético Nacional en Medellín, en tanto que Once Caldas recibirá a Jaguares en el estadio Palogrande.