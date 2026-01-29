Deportes

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

El Embajador tiene un cupo disponible para sumar un nuevo jugador a su plantilla en este semestre, según el reglamento de la Dimayor

Falcao García se unió a
Falcao García se unió a la plantilla de Millonarios para compartir el ataque con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras - crédito Millonarios FC

Millonarios se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes para el primer semestre de 2026. Con la llegada de Ariel Michaloutsos como director deportivo en noviembre de 2025, la dirigencia albiazul aceleró el armado de un plantel competitivo, con la mira puesta tanto en la Liga BetPlay como en el crucial duelo de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, donde el ganador avanzará a la fase de grupos del torneo Conmebol.

La apuesta de la institución capitalina ha sido audaz: hasta el momento, se han confirmado ocho incorporaciones que buscan revitalizar el equipo y devolverle el protagonismo perdido. Entre los nombres que más ilusionan a la hinchada destacan el regreso de Radamel Falcao García, referente de la selección nacional, y Carlos Darwin Quintero, el “Científico del Gol”, quienes aportan experiencia y calidad en el frente de ataque.

Daniel Ruiz estaría entre los
Daniel Ruiz estaría entre los candidatos para reforzar a Millonarios - crédito (AP Foto/Fernando Vergara)

Sin embargo, el arranque de temporada generó más preguntas que respuestas. Las derrotas ante Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla encendieron las alarmas entre los aficionados, que no solo exigen resultados, sino también un funcionamiento ofensivo convincente.

El liderazgo de David Mackalister Silva y el aporte de Quintero en la creación de juego han estado por debajo de las expectativas, lo que llevó a la directiva a considerar nuevas alternativas para potenciar el mediocampo.

Daniel Ruiz, el creativo que podría regresar al Embajador

En ese contexto, la posibilidad de repatriar a Daniel Ruiz ha cobrado fuerza. El periodista Felipe Sierra reveló que el joven bogotano, actualmente cedido en el CSKA de Moscú, está en la órbita de Millonarios, especialmente ante la falta de minutos en el club ruso. Ruiz también ha despertado el interés de equipos en España e Israel, pero el club capitalino busca convencerlo para un retorno anticipado que fortalezca el armado ofensivo.

Julián Capera indicó en su cuenta de X que el regreso de Ruiz fue planteado formalmente y que incluso Radamel Falcao García, como capitán del equipo, tuvo una conversación directa con el jugador para explicarle el proyecto deportivo. El principal inconveniente para concretar la operación es el alto salario que percibe Daniel Ruiz en Rusia, un aspecto que el conjunto bogotano deberá resolver si quiere cerrar el fichaje.

Las estadísticas de Daniel Ruiz en su paso por Millonarios

Daniel Ruiz fue campeón con
Daniel Ruiz fue campeón con Millonarios de la Copa BetPlay y Superliga - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Ruiz no es un desconocido para la hinchada azul. Durante su etapa en el club bogotano, sumó 196 partidos, marcó 22 goles y entregó 33 asistencias, cifras que lo convirtieron en pieza clave en la era Alberto Gamero.

Su talento fue determinante en la consecución de la Copa BetPlay 2022 frente a Junior y la Superliga 2024, nuevamente ante los barranquilleros. La capacidad de generar juego, filtrar pases y aparecer en momentos decisivos hacen de Ruiz un refuerzo estratégico, especialmente en un semestre en el que la creatividad y el desequilibrio han sido escasos.

El presidente Enrique Camacho confirmó en Win Sports que “tenemos un cupo” disponible para inscribir en la Dimayor, que permite un máximo de 25 jugadores en la plantilla para este semestre. Esa vacante incrementa la expectativa sobre un posible regreso del nacido en la capital de Colombia, que podría aportar soluciones inmediatas en el mediocampo y ayudar al club a pelear por el título de liga y avanzar en la Copa Sudamericana.

Refuerzos confirmados en la era Ariel Michaloutsos

Ariel Michaloutsos llegó a Millonarios
Ariel Michaloutsos llegó a Millonarios con el objetivo de reformar toda la manera como se venía armando el equipo - crédito Captura de video Millonarios FC

El nuevo ciclo deportivo trajo consigo una renovación profunda del plantel. Los jugadores que ya se pusieron a disposición de Hernán Torres son: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras y Édgar Elizalde. Salvo el “Tigre” Falcao, que debió cumplir una sanción de cuatro fechas tras sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido contra Santa Fe, y Elizalde, que recién se incorpora y trabaja en ponerse en óptimas condiciones físicas.

