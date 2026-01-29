Deportes

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Luis Díaz y Luis Suárez son los dos únicos futbolistas colombianos con el cupo seguro en los octavos de final, mientras que otros cinco futbolistas jugarán la fase de play-off

El sorteo de los play-off
El sorteo de los play-off de la UEFA Champions League se realizará en Nyon, Suiza - crédito REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

La definición de los equipos clasificados a la nueva fase de la Uefa Champions League trajo una noticia relevante para los futbolistas de Colombia: dos representantes del país, Luis Díaz con el Bayern Múnich y Luis Suárez con el Sporting de Lisboa, accedieron directamente a los octavos de final, mientras que otros cinco colombianos buscarán su sitio a través de los playoffs, cuyo sorteo está previsto para el 30 de enero en Nyon, Suiza.

En la última jornada de la fase de liga, el Bayern Múnich, liderado por Luis Díaz, se impuso por 2-1 en su visita al PSV Eindhoven, mientras que el Sporting de Lisboa de Luis Suárez logró una victoria 3-2 como visitante ante el Athletic Club.

Estos triunfos otorgaron a ambos equipos un pase directo a los octavos que se disputarán en marzo. Solo Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City lograron la clasificación automática a octavos, quedando Díaz y Suárez como los únicos representantes colombianos con cupo asegurado en esa instancia.

Richard Ríos se recupera de
Richard Ríos se recupera de una lesión en el hombro, que lo dejó ausente en el partido contra Real Madrid - crédito REUTERS/Rita Franca

El formato de la competición establece que los equipos ubicados entre la novena y la vigésima cuarta posición deben afrontar una ronda de playoffs en febrero, con partidos de ida los días 17 y 18, y las revanchas el 24 y 25 del mismo mes, algo que indicaron ambos medios. En estos duelos actuará un grupo de futbolistas colombianos: Davinson Sánchez (Galatasaray), Yaser Asprilla (Galatasaray), Juan David Cabal (Juventus), Camilo Durán y Kevin Medina (Qarabag), y Richard Ríos (Benfica).

En el caso concreto del Benfica, el equipo portugués accedió a los playoffs de una manera agónica, al vencer 4-2 al Real Madrid en la última jugada y anotar el cuarto gol en el minuto 90+7’, lo que les permitió tomar la posición 24 y dejar fuera al Marsella.

Soccer Football - UEFA Europa
Soccer Football - UEFA Europa League - Aston Villa v RB Salzburg - Villa Park, Birmingham, Britain - January 29, 2026 A fan walks past a 1982 mural the year that Aston Villa won the Champions League, outside the stadium before the match REUTERS/Isabel Infantes

En cuanto a la conformación de los emparejamientos, el sorteo de los playoffs se desarrollará el 30 de enero en Nyon. Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen serán cabezas de serie y definirán sus respectivas llaves como locales en el partido de vuelta. Los otros equipos que buscarán avanzar incluyen a Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Mónaco, Bodo/Glimt, Qarabag, Benfica y Galatasaray.

Por otra parte, la fase de liga dejó eliminados a 12 equipos: Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic, Napoli, Kobenhavn, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.

Jhon Jader Durán podría llegar a equipo de Champions League

Jhon Jáder Durán celebrando con
Jhon Jáder Durán celebrando con el título de la Supercopa de Turquía, aunque de mala presentación en el partido - crédito @jaderduran9/Instagram

La Juventus ha presentado una oferta formal por el delantero colombiano Jhon Durán, actualmente cedido en Fenerbahce, según información del periodista turco Yağız Sabuncuoğlu reproducida por medios locales. El club italiano busca un nuevo delantero tras la lesión inguinal de Dusan Vlahovic, quien permanecerá fuera de las canchas hasta marzo.

Mientras tanto, el club saudí Al Nassr, propietario de los derechos del jugador, y Fenerbahce analizan la oferta, sin que hasta el momento hayan dado una respuesta oficial. Al entorno de Durán le atrae la posibilidad de que el futbolista milite en una liga grande europea y destacan la buena tradición de los delanteros colombianos en Italia.

En la actual temporada, el atacante de 22 años ha disputado 21 partidos con Fenerbahce, en los que ha marcado 5 goles y ha dado tres asistencias. El club turco decidirá si acepta la salida de Durán antes del cierre del mercado de invierno, una posibilidad que se consideraría ante una propuesta económicamente atractiva.

