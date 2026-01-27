Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos

San Diego Wave FC anunció la incorporación de la guardameta colombiana Luisa Agudelo, procedente del Deportivo Cali Femenino, con un contrato por tres temporadas hasta 2028. La jugadora ocupará plaza internacional, a la espera de la aprobación de su visa P1 y el Certificado de Transferencia Internacional.

Con apenas 18 años, Agudelo llega a la Liga de Estados Unidos tras consolidarse como titular en Deportivo Cali, donde registró nueve vallas invictas y un 86,9 % de atajadas en la temporada 2025. Además, detuvo un penal clave que aseguró el título de Liga Femenina Colombiana 2025, contribuyendo a los dos campeonatos consecutivos obtenidos por el club en 2024 y 2025.

La recién llegada expresó: “Estoy muy emocionada de estar aquí y asumir este nuevo reto con San Diego Wave FC. Desde mis primeras conversaciones, la ambición y profesionalismo del club fueron evidentes. Este entorno es ideal para seguir creciendo y competir por títulos. Estoy orgullosa y preparada para darlo todo”.

En el plano internacional, la portera ha disputado partidos con las selecciones juveniles de Colombia, incluyendo la medalla de plata en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, participaciones con la sub-20 y dos partidos en la selección absoluta. Además, fue incluida en la lista de 23 futbolistas para la Copa América Femenina 2025.

Así se despidió Luisa Agudelo del Deportivo Cali: “Aquí crecí, aquí soñé”

Luisa Agudelo, portera del Deportivo Cali y la selección Colombia femenina sub-20, con el trofeo de la Liga Femenina - crédito Deportivo Cali Femenino

Luisa Agudelo, en un video publicado por el Deportivo Cali femenino en sus cuentas de redes sociales, se despidió de la hinchada y del equipo en el que fue dos veces campeona de la Liga BetPlay Femenina. La guardameta desde el estadio del cuadro azucarero agradeció a cada persona que hizo parte de su proceso.

“No es fácil decir adiós cuando un lugar se convierte en hogar. Aquí crecí, aquí soñé y aquí defendí cada balón como si fuera el último. Dos finales que quedarán para siempre en la memoria. Momentos donde el corazón latía más fuerte que nunca y donde entendí lo que significa vestir estos colores. Gracias, Deportivo Cali, por creer en mí, por acompañarme en cada atajada, en cada lágrima y en cada alegría. Hoy me voy, pero dejo una gran parte de mí en esta cancha, en esta hinchada y en este escudo. Porque el Cali no se deja, el Cali se lleva en el alma. Y esta siempre será mi casa. Esto no es un adiós, es una hasta pronto” dice Luisa Agudelo en el video.

Estos son los próximos partidos de la selección Colombia Femenina

Luisa Agudelo (c) portera de Colombia atrapa el balón en un partido de la Copa Mundial Femenina sub-20. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda

La Selección Colombia Femenina disputará en marzo de 2026 tres partidos amistosos en la She Believes Cup, certamen internacional que servirá como preparación para la fase final de la Liga de Naciones Femenina Conmebol y la clasificación al Mundial de la FIFA 2027.

El primer encuentro está programado frente a Canadá el 1 de marzo en el Geodis Park de Nashville; posteriormente, el equipo enfrentará a Argentina el 4 de marzo en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus y cerrará su participación ante Estados Unidos el 7 de marzo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison.

Las posiciones definitivas en la Liga de Naciones serán decisivas, ya que solo los equipos ubicados en los dos primeros lugares avanzarán de forma directa al próximo Mundial, mientras los clasificados en tercer o cuarto puesto deberán disputar la repesca.

La She Believes Cup 2026 marca el regreso del equipo liderado por Angelo Marsiglia tras obtener el tercer puesto en la edición anterior. Argentina hará su segunda aparición en el torneo y Canadá la cuarta. En 2025, la semifinal de la Copa América Femenina entre Colombia y Argentina se resolvió en penales con triunfo colombiano (5-4), mientras que el más reciente enfrentamiento contra Canadá se vivió durante los Juegos Olímpicos de París 2024.