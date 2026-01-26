La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El delantero Falcao García podrá ser tenido en cuenta por Hernán Torres para debutar en la liga - crédito Cristián Bayona / Colprensa

El regreso de Radamel Falcao García a las canchas del Fútbol Profesional Colombiano con Millonarios ya es una realidad. El histórico delantero samario recibió el aval para volver a la competencia tras la decisión del Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor, que este 26 de enero emitió la resolución No. 005 de 2026, concediendo la “suspensión parcial” de la sanción impuesta al goleador en 2025. Esta noticia marca un punto de inflexión para el equipo bogotano, que busca recomponer el rumbo en la Liga BetPlay después de un inicio lleno de dudas.

La resolución del Comité Disciplinario explica que, tras estudiar la petición presentada por Millonarios, se concedió la suspensión parcial de la sanción al delantero.

El documento señala que “se concede la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al jugador Radamel Falcao García Zárate por medio del artículo 3° de la Resolución No. 065 de 2025, consistente en dos (2) fechas de suspensión, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol”.

El origen de la sanción a Falcao: declaraciones que hicieron eco

El atacante fue protagonista en la rueda de prensa tras la derrota contra Santa Fe - crédito Dimayor

La suspensión original del “Tigre” fue de cuatro fechas, acompañada por una multa de $21.352.500, debido a sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe por el cuadrangular B del primer semestre de 2025.

En ese encuentro, el máximo goleador histórico de la selección Colombia no ocultó su frustración tras la eliminación y arremetió contra el arbitraje y el VAR: “Siempre fue durante todo el torneo; así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”, expresó el delantero.

Las palabras del nacido en Santa Marta subieron de tono al recordar otras polémicas arbitrales: “En Manizales nos robaron dos penales (frente a Once Caldas). Nos robaron todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios. Déjenme decir, así no vuelva a jugar nunca en Colombia, me importa un carajo. Siempre fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, ‘siempre a favor de Millonarios’; mentira, carajo, a la mierda”.

Estas palabras fueron consideradas por las autoridades competentes de la Dimayor fuertes ante los árbitros y el fútbol colombiano, razón por la cual se impuso la sanción ejemplarizante. Sin embargo, el club bogotano no se resignó y buscó los mecanismos legales para que su máxima figura pudiera estar disponible lo antes posible para el equipo.

La estrategia de Millonarios: apelación y gestión ante la Dimayor

Falcao García y Enrique Camacho, presidente de Millonarios, firmando el contrato del goleador - crédito Millonarios FC

En entrevista con Win Sports, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, había anticipado que el club presentaría la apelación inmediatamente después del partido ante Junior de Barranquilla en El Campín, encuentro que terminó 1-2 a favor de los barranquilleros.

Camacho explicó que el equipo ejercería el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol para lograr la “suspensión parcial” y permitir que Falcao regresara cuanto antes al campo de juego.

La gestión fue exitosa y, con la resolución en mano, el técnico Hernán Torres podrá contar con el “Tigre” para los próximos compromisos. La noticia llega en un momento clave, ya que el equipo capitalino atraviesa una racha negativa tras dos derrotas consecutivas y la presión de la hinchada va en aumento.

El partido del regreso: Pasto, la primera parada de Falcao

Leonardo Casto comparte equipo con Radamel Falcao en Millonarios. Crédito: Prensa Club

Todo apunta a que el regreso del mundialista con el Embajador se daría el miércoles 28 de enero en el estadio Departamental Libertad, cuando el equipo enfrente a Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026. La inclusión del delantero en la convocatoria depende ahora del cuerpo técnico, pero la expectativa entre los aficionados albiazules es máxima.

Para ese compromiso, el timonel también podrá contar con Leonardo Castro, que cumplió dos fechas de suspensión tras su expulsión en el cierre de la temporada anterior ante Boyacá Chicó. Así, Millonarios tendrá a disposición a sus principales referentes ofensivos, una oportunidad para revertir el mal inicio y buscar los goles que hasta ahora han sido esquivos.