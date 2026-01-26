Deportes

Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”

A pesar de los títulos conquistados en el Fútbol Profesional Colombiano y en el exterior, el exjugador rememoró uno de los capítulos más difíciles de su carrera

Guardar
Orlando Berrío se consagró campeón
Orlando Berrío se consagró campeón del trofeo más preciado por los clubes de Sudamérica, la Copa Libertadores - crédito AFP

Orlando Berrío es un nombre que resuena en la historia reciente del fútbol colombiano y sudamericano. El cartagenero, que logró títulos continentales con Atlético Nacional y Flamengo, abrió el baúl de los recuerdos para hablar de una de las etapas más difíciles y menos conocidas de su carrera: su paso por Millonarios.

En una entrevista con el programa Anecdotario de Gol Caracol, el exdelantero confesó que vestir la camiseta del equipo capitalino fue una experiencia marcada por el rechazo y la incomodidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Orlando Berrío jugó en el
Orlando Berrío jugó en el primer semestre de 2012 con Millonarios - crédito Colprensa

Berrío, que se encuentra retirado de la actividad profesional, recordó que desde el primer momento en que se confirmó su llegada al Embajador, la reacción de la hinchada no fue la esperada. Su pasado con Atlético Nacional, el equipo donde debutó como profesional y se consagró campeón en múltiples ocasiones, pesó más que cualquier expectativa futbolística.

“No me fue bien, me fue mal y, de golpe, quería callar bocas. Eso, al final te juega en contra. Varias personas me decían: ‘eres hincha de Nacional, ¿qué haces acá?’. Era joven y no estaba preparado para eso”, relató el exjugador.

La presión y el ambiente adverso no tardaron en afectar su rendimiento y su tranquilidad. Berrío, conocido como “El Relámpago” por su velocidad, aseguró que la falta de respaldo se sentía no solo en las tribunas, sino en el día a día del club: “A los seis meses digo que me iba y fue lo mejor para todos, no me sentía bien, la mayoría no quería que estuviera allá. Entonces no había caso”.

Incluso, relató episodios en los que, al escuchar su nombre por los altavoces de El Campín, era recibido con silbidos, una señal inequívoca de que su presencia no era bienvenida por buena parte de la afición albiazul.

Orlando Berrío fue campeón de
Orlando Berrío fue campeón de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo de Brasil - crédito Adriano Machado/REUTERS

“Todos sentimos de diferente manera y a mí todo eso me molestó, principalmente que no me dieran la oportunidad. Incluso, en el aeropuerto, una persona ya me hacía comentarios en contra, cuando no había ni firmado. Claro, al jugador hay que exigirle, pero dentro de la cancha. Fue un momento duro, pero positivo, me ayudó a valorar el lugar en donde yo estaba”, reflexionó Berrío, que en Millonarios solo disputó 12 partidos y registró una asistencia en 585 minutos, según datos de Transfermarkt.

El aprendizaje tras Millonarios y el paso por Patriotas

Tras su breve y complicado paso por la plantilla capitalina, Orlando buscó recuperar confianza y minutos en Patriotas de Boyacá en el segundo semestre de 2012. Allí, la situación tampoco fue sencilla, pero el entorno le permitió madurar y aprender de referentes como Gonzalo “Chalo” Martínez, con quien aprendió sobre profesionalismo y rigor en el entrenamiento.

“Yo reflexioné y allá me tenía que esforzar más, entrenar doble, triple o lo que fuera. Íbamos al gimnasio y al final, salvamos el descenso”, que era uno de los objetivos de la dirigencia del club boyacense.

Orlando Berrío inició en el
Orlando Berrío inició en el fútbol profesional con Atlético Nacional - crédito AFP

Sin embargo, la inestabilidad económica terminó acelerando su salida del equipo boyacense. “No nos estaban pagando y por eso decidí irme”, explicó. Surgió la opción de ir a Blooming de Bolivia, pero el destino lo llevó a una segunda oportunidad en el club antioqueño. “En Nacional estaba el profe (Juan Carlos) Osorio. Él me dijo que entrenara, que me quería ver, pero pues yo no quería estar. Después de varios días, el técnico me dijo que quería que me quedara, que fuera a hablar con el presidente de ese momento (Juan Carlos de la Cuesta).

El renacer en Atlético Nacional y la consagración internacional

A pesar de las dudas iniciales, el exfutbolista dejó el “orgullo” de lado y aceptó quedarse en Nacional. La decisión resultó ser clave en su carrera. Con el club paisa disputó 173 partidos, marcó 35 goles y entregó 27 asistencias. Su etapa en el verde fue sinónimo de títulos: cuatro ligas, dos Copas Colombia y una Superliga, además de la histórica Copa Libertadores de 2016.

Temas Relacionados

Orlando BerríoAtlético NacionalMillonariosPatriotasCopa LibertadoresFútbol ColombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Revelación inesperada: lo que realmente pasa entre James Rodríguez y Millonarios

El mediocampista continúa explorando opciones para definir su futuro deportivo en la temporada 2026, luego de quedar libre tras su salida de León de México

Revelación inesperada: lo que realmente

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol

El título de la Superliga de Colombia a inicios de 2025, el campeonato de la Copa Colombia y la participación en la Copa Libertadores, catapultaron a los verdolagas a lo más alto

Atlético Nacional es el mejor

James Rodríguez rechazó al Júnior, pero le dio un regalo a Fuad Char

El volante estuvo en diálogos con el conjunto barranquillero antes de firmar con el Club León, a donde llegó motivado por el Mundial de Clubes, del que el cuadro mexicano fue desclasificado

James Rodríguez rechazó al Júnior,

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder y Millonarios se hunde

La fecha 2 se terminará el 6 de abril cuando Atlético Nacional y Jaguares jueguen el partido aplazado por el concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot

Así va la tabla de

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia

Con experiencia en la Tricolor y en el fútbol internacional, el guajiro relató cómo marca la presencia de estos dos referentes en el combinado nacional

Álvaro Montero se sinceró: Falcao
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá reconocimiento especial por parte de la Academia

Yeferson Cossio respondió a polémica por su ‘reality’ que premiará mujeres con cirugías plásticas: “No es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

Deportes

Revelación inesperada: lo que realmente

Revelación inesperada: lo que realmente pasa entre James Rodríguez y Millonarios

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol

James Rodríguez rechazó al Júnior, pero le dio un regalo a Fuad Char

Él es Christian González, el primer colombiano en la historia que jugará el Super Bowl

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder y Millonarios se hunde