Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”

Orlando Berrío es un nombre que resuena en la historia reciente del fútbol colombiano y sudamericano. El cartagenero, que logró títulos continentales con Atlético Nacional y Flamengo, abrió el baúl de los recuerdos para hablar de una de las etapas más difíciles y menos conocidas de su carrera: su paso por Millonarios.

En una entrevista con el programa Anecdotario de Gol Caracol, el exdelantero confesó que vestir la camiseta del equipo capitalino fue una experiencia marcada por el rechazo y la incomodidad.

Berrío, que se encuentra retirado de la actividad profesional, recordó que desde el primer momento en que se confirmó su llegada al Embajador, la reacción de la hinchada no fue la esperada. Su pasado con Atlético Nacional, el equipo donde debutó como profesional y se consagró campeón en múltiples ocasiones, pesó más que cualquier expectativa futbolística.

“No me fue bien, me fue mal y, de golpe, quería callar bocas. Eso, al final te juega en contra. Varias personas me decían: ‘eres hincha de Nacional, ¿qué haces acá?’. Era joven y no estaba preparado para eso”, relató el exjugador.

La presión y el ambiente adverso no tardaron en afectar su rendimiento y su tranquilidad. Berrío, conocido como “El Relámpago” por su velocidad, aseguró que la falta de respaldo se sentía no solo en las tribunas, sino en el día a día del club: “A los seis meses digo que me iba y fue lo mejor para todos, no me sentía bien, la mayoría no quería que estuviera allá. Entonces no había caso”.

Incluso, relató episodios en los que, al escuchar su nombre por los altavoces de El Campín, era recibido con silbidos, una señal inequívoca de que su presencia no era bienvenida por buena parte de la afición albiazul.

“Todos sentimos de diferente manera y a mí todo eso me molestó, principalmente que no me dieran la oportunidad. Incluso, en el aeropuerto, una persona ya me hacía comentarios en contra, cuando no había ni firmado. Claro, al jugador hay que exigirle, pero dentro de la cancha. Fue un momento duro, pero positivo, me ayudó a valorar el lugar en donde yo estaba”, reflexionó Berrío, que en Millonarios solo disputó 12 partidos y registró una asistencia en 585 minutos, según datos de Transfermarkt.

El aprendizaje tras Millonarios y el paso por Patriotas

Tras su breve y complicado paso por la plantilla capitalina, Orlando buscó recuperar confianza y minutos en Patriotas de Boyacá en el segundo semestre de 2012. Allí, la situación tampoco fue sencilla, pero el entorno le permitió madurar y aprender de referentes como Gonzalo “Chalo” Martínez, con quien aprendió sobre profesionalismo y rigor en el entrenamiento.

“Yo reflexioné y allá me tenía que esforzar más, entrenar doble, triple o lo que fuera. Íbamos al gimnasio y al final, salvamos el descenso”, que era uno de los objetivos de la dirigencia del club boyacense.

Sin embargo, la inestabilidad económica terminó acelerando su salida del equipo boyacense. “No nos estaban pagando y por eso decidí irme”, explicó. Surgió la opción de ir a Blooming de Bolivia, pero el destino lo llevó a una segunda oportunidad en el club antioqueño. “En Nacional estaba el profe (Juan Carlos) Osorio. Él me dijo que entrenara, que me quería ver, pero pues yo no quería estar. Después de varios días, el técnico me dijo que quería que me quedara, que fuera a hablar con el presidente de ese momento (Juan Carlos de la Cuesta).

El renacer en Atlético Nacional y la consagración internacional

A pesar de las dudas iniciales, el exfutbolista dejó el “orgullo” de lado y aceptó quedarse en Nacional. La decisión resultó ser clave en su carrera. Con el club paisa disputó 173 partidos, marcó 35 goles y entregó 27 asistencias. Su etapa en el verde fue sinónimo de títulos: cuatro ligas, dos Copas Colombia y una Superliga, además de la histórica Copa Libertadores de 2016.