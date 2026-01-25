Yáser Asprilla llega a Turquía y compartirá vestuario con otro colombiano

El atacante Yáser Asprilla jugó partido de Champions League con su anterior equipo de España, Girona - crédito @GironaFC_ES / X

Yáser Asprilla inicia una nueva etapa en su carrera profesional tras ser oficializado como refuerzo de Galatasaray para lo que resta de la temporada 2025-2026. El joven atacante colombiano busca relanzar su trayectoria en Europa después de un paso irregular por el Girona de España, donde no logró consolidarse como figura relevante ni mostrar todo su potencial.

Su llegada al fútbol turco representa una oportunidad de oro para recuperar protagonismo y volver a estar en la órbita de la selección Colombia, que se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Yáser Asprilla se convirtió en refuerzo de Galatasaray para el restante de la temporada 2025-2026 - crédito @GalatasaraySK/X

El anuncio se hizo oficial a través de las redes sociales de Galatasaray, donde el club detalló las condiciones del acuerdo alcanzado con Girona. El nacido en Bajo Buadó (Chocó) llega en condición de préstamo, sin costo, hasta el final de la temporada, con una opción de compra unilateral que podrá ser ejercida por la escuadra turca si así lo decide.

El contrato también estipula un salario neto garantizado de 1.200.000 euros para el delantero de 22 años, que espera ganarse un lugar en la alineación de Okan Buruk, técnico que lleva cerca de cuatro años al frente del equipo de Estambul.

El fichaje de Asprilla también tiene un componente de adaptación más sencillo gracias a la presencia de Davinson Sánchez, defensor central y compañero de selección, quien ya suma varias temporadas en el fútbol turco. La experiencia del mundialista colombiano podría ser clave para el proceso de integración del ex Envigado, que ha vivido varios cambios de país y de liga en los últimos años.

El camino de Yáser Asprilla en Europa: Inglaterra y España

El cafetero debutó profesionalmente con Envigado en el Fútbol Profesional Colombiano, mostrando destellos de talento y capacidad ofensiva desde muy joven. Su proyección lo llevó rápidamente al fútbol europeo, concretamente al Watford Football Club de Inglaterra, que lo fichó en julio de 2022 cuando apenas tenía 18 años.

Yaser Asprilla fue uno de los jugadores revelación del club Watford - crédito Watford FC

En la Championship inglesa, el colombiano disputó 86 partidos oficiales, anotó siete goles y entregó diez asistencias, acumulando un total de 4,585 minutos en cancha. Si bien no logró cifras deslumbrantes, su capacidad de desborde en ataque llamaron la atención de otros mercados.

En 2024, el Girona FC de España apostó fuerte por el colombiano, pagando 18 millones de euros para hacerse con sus servicios. El contrato, firmado hasta junio de 2030, representó la compra más costosa en la historia del conjunto catalán.

Sin embargo, el colombiano no encontró su mejor versión en La Liga ni Champions League: en 50 partidos oficiales solo marcó cuatro goles y dio dos asistencias, números que no alcanzaron para consolidarlo como pieza fija en el esquema del equipo. La falta de regularidad y la presión por justificar la inversión aceleraron su salida en calidad de préstamo a Galatasaray.

Asprilla y su recorrido con la selección Colombia

Yáser Asprilla ya sabe lo que es defender la camiseta de la selección Colombia - crédito @yaser_asprilla_10/Instagram

La proyección internacional de Yáser Asprilla no se limita a clubes. Desde 2022, el atacante ha sido tenido en cuenta por los seleccionadores de Colombia. Reinaldo Rueda le dio la oportunidad de debutar con la Tricolor en un amistoso frente a Honduras, en el que Colombia se impuso 2-1.

Desde entonces, el chocoano ha sumado 11 presencias con el equipo nacional, participando en eliminatorias Sudamericanas, amistosos internacionales y la Copa América 2024. En esas apariciones, ha conseguido dos goles y se mantiene como una de las promesas del recambio generacional de la selección.

El reto personal para el ex Envigado es claro: sumar minutos de calidad en Galatasaray, adaptarse rápidamente al ritmo y exigencia del fútbol turco, y demostrar que puede ser una alternativa real para el entrenador Néstor Lorenzo en la lista final para el mundial que se jugará a partir de junio 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Compartir camerino con figuras como Mauro Icardi y Davinson Sánchez puede ser un factor motivador clave para potenciar su rendimiento y recuperar confianza.