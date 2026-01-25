Deportes

Marino Hinestroza viajó a Brasil para unirse a Vasco da Gama: el extremo posó con la camiseta del equipo de Río de Janeiro

El delantero acordó su vinculación con el cuadro del Brasileirao, en donde juegan otros tres colombianos, a cambio de 5 millones de dólares por el 80% de su ficha

Guardar
El extremo atacante, luego de la novela del fichaje frustrado a Boca Juniors, eligió Brasil como su nuevo destino profesional - crédito Vasco da Gama

Marino Hinestroza fue presentado este domingo como nuevo refuerzo de Vasco da Gama, uno de los clubes históricos de Brasil, tras arribar a Río de Janeiro y formalizar su vínculo, según informó el medio colombiano Noticias Caracol. El extremo colombiano de 23 años dejó atrás las especulaciones sobre su posible fichaje por Boca Juniors luego de que el club carioca llegara a un acuerdo para su contratación.

El club brasileño pagará aproximadamente USD5.000.000 (4,2 millones de euros) por el 80 % de los derechos federativos de Hinestroza, de acuerdo con información difundida por el grupo Globo. Antes de firmar oficialmente, el jugador deberá superar el reconocimiento médico y completar los trámites administrativos exigidos por Vasco da Gama, que ya anunció la operación en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El propio jugador reconoció que inicialmente tenía la intención de fichar por el conjunto argentino, pero la intervención directa del técnico Fernando Diniz resultó decisiva: “El técnico me llamó y eso fue positivo. Me dio mucha confianza, porque creo que es importante saber qué ve el entrenador en uno.

Marino Hinestroza posa con la
Marino Hinestroza posa con la camiseta de Vasco da Gama - crédito Vasco da Gama

Eso fue determinante para que viniera aquí”, declaró Hinestroza. Al desembarcar en el aeropuerto internacional de Galeão, el atacante expresó: “Estoy muy feliz de llegar a esta ciudad y vestir una camiseta tan bonita como la del Vasco”.

Durante la temporada pasada en Atlético Nacional, Hinestroza registró siete goles y nueve asistencias en 57 partidos, contribuyendo a los títulos de Liga y Copa de Colombia obtenidos por el club.

Marino Hinestroza y la novela de su fallido fichaje a Boca Juniors

El club argentino había ofrecido
El club argentino había ofrecido cinco millones de dólares por el 100% de la ficha de Marino - crédito EFE

Previo a su viaje a Río de Janeiro, Marino Hinestroza insistió en que su deseo era sumarse al club xeneize, el desenlace terminó favoreciendo a Vasco da Gama, que avanzó rápidamente y formalizó su vínculo.

En las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, antes de tomar su vuelo hacia Río de Janeiro, el futbolista expuso un matiz clave sobre la negociación truncada. Con serenidad pero con firmeza, afirmó: “Yo soy el empleado, la empresa es Nacional. Eso es un tema de empresas”, subrayando que nunca tuvo la última palabra en la operación con Boca Juniors y desplazando la responsabilidad sobre la definición del traspaso a los clubes directamente involucrados.

Durante el proceso, Hinestroza padeció semanas marcadas por la incertidumbre, un hecho que afectó tanto a su entorno personal como a su situación deportiva. Marino no entrenó durante el periodo de espera, y tanto él como su familia sintieron el desgaste de la demora hasta que surgió una opción concreta para relanzar su carrera profesional. El propio jugador señaló: “Esperé pacientemente a que se diera una oportunidad y se dio con Vasco da Gama”.

Marino Hinestroza fue la gran
Marino Hinestroza fue la gran figura de Atlético Nacional en los dos últimos años - crédito Atlético Nacional

Hinestroza mencionó que mantuvo su disposición hacia Boca Juniors durante la negociación: “Yo siempre estuve firme con la propuesta de Boca Juniors hasta cuando llegó Vasco da Gama. Hablaron entre clubes y Nacional tomó una decisión”, remitiendo de nuevo toda definición al diálogo entre las instituciones.

El traspaso al Vasco da Gama representa no solo un alivio respecto del periodo de indecisión, también una oportunidad que el futbolista percibe como trascendental para su desarrollo profesional. Antes de partir hacia su nuevo destino, el extremo colombiano expresó su satisfacción: “Contento por este gran paso que voy a dar en mi carrera. Mi familia también lo está”.

La experiencia de Hinestroza en el fútbol brasileño no es inédita. El jugador ya trabajó previamente en el Palmeiras y, a sus 23 años, cuenta también con pasos por Orsomarso, América de Cali, Pachuca y Columbus Crew, lo que otorga a su perfil un recorrido plural en distintos contextos competitivos.

A punto de sumarse a la exigente liga de Brasil, el colombiano ve en este movimiento una plataforma para afianzar su carrera y perfilar opciones de ser convocado por la Selección Colombia con vistas al proceso clasificatorio para el Mundial de 2026. En sus propias palabras, “Siento que va a ser lo mejor para mi carrera, necesitaba nuevos aires y esto es un nuevo reto”.

Temas Relacionados

Marino HinestrozaVasco da GamaRío de JaneiroAtlético NacionalFichajes ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela: Siga aquí la fecha 2 de la Copa América de Futsal

La Tricolor sacó un empate ante la selección favorita al título, Brasil, y ahora enfrentará a la Vinotinto, que perdió en el debut ante su similar de Chile

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

EN VIVO - Millonarios vs.

Juan Sebastián Molano abandonó la última etapa del Santos Tour Down Under: un canguro lo sacó de la carrera y el encuentro quedó en video

La última etapa de la competencia por carreteras de Australia fue accidentada para uno de los dos colombianos presentes, cuando el animal irrumpió en el pelotón

Juan Sebastián Molano abandonó la

Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido

El duelo en el Empower Field de Denver definirá al campeón de la Conferencia Americana, con el estadounidense de padres colombianos como gran referente de la defensa bostoniana

Los New England Patriots de

Deportivo Cali se hizo grande en Palmaseca: superó al Medellín por 3-1 en la Liga BetPlay

Los azucareros aprovecharon que tenían un hombre de más para vencer a los poderosos con goles de Avilés Hurtado, Stiven Rodríguez, Johan Martínez y el descuento del juvenil Gerónimo Mantilla

Deportivo Cali se hizo grande
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Lorelei Tarón reveló cómo le

Lorelei Tarón reveló cómo le fue en su trasteo a Bogotá tras el regreso del ‘Trigre’ a Millonarios: “No he dormido”

Karina García responde a las críticas por su reencuentro laboral con Yina Calderón y pone fin a los rumores de reconciliación

La reacción de Omar Murillo ante los rumores sobre su sexualidad que sacudieron las redes: “Es un tema que me aterra”

Lucille Dupin propone un diálogo entre lo sintético y lo orgánico en ‘Indiana’: “La idea era volver hacia un estado más puro de mí misma”

En video: Bad Bunny rinde homenaje a Yeison Jiménez durante su segundo concierto en Medellín

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela: Siga aquí la fecha 2 de la Copa América de Futsal

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Juan Sebastián Molano abandonó la última etapa del Santos Tour Down Under: un canguro lo sacó de la carrera y el encuentro quedó en video

Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido

Deportivo Cali se hizo grande en Palmaseca: superó al Medellín por 3-1 en la Liga BetPlay