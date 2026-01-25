Marino Hinestroza viajó a Brasil para unirse a Vasco da Gama: el extremo posó con la camiseta del equipo de Río de Janeiro

El extremo atacante, luego de la novela del fichaje frustrado a Boca Juniors, eligió Brasil como su nuevo destino profesional - crédito Vasco da Gama

Marino Hinestroza fue presentado este domingo como nuevo refuerzo de Vasco da Gama, uno de los clubes históricos de Brasil, tras arribar a Río de Janeiro y formalizar su vínculo, según informó el medio colombiano Noticias Caracol. El extremo colombiano de 23 años dejó atrás las especulaciones sobre su posible fichaje por Boca Juniors luego de que el club carioca llegara a un acuerdo para su contratación.

El club brasileño pagará aproximadamente USD5.000.000 (4,2 millones de euros) por el 80 % de los derechos federativos de Hinestroza, de acuerdo con información difundida por el grupo Globo. Antes de firmar oficialmente, el jugador deberá superar el reconocimiento médico y completar los trámites administrativos exigidos por Vasco da Gama, que ya anunció la operación en sus redes sociales.

El propio jugador reconoció que inicialmente tenía la intención de fichar por el conjunto argentino, pero la intervención directa del técnico Fernando Diniz resultó decisiva: “El técnico me llamó y eso fue positivo. Me dio mucha confianza, porque creo que es importante saber qué ve el entrenador en uno.

Eso fue determinante para que viniera aquí”, declaró Hinestroza. Al desembarcar en el aeropuerto internacional de Galeão, el atacante expresó: “Estoy muy feliz de llegar a esta ciudad y vestir una camiseta tan bonita como la del Vasco”.

Durante la temporada pasada en Atlético Nacional, Hinestroza registró siete goles y nueve asistencias en 57 partidos, contribuyendo a los títulos de Liga y Copa de Colombia obtenidos por el club.

Marino Hinestroza y la novela de su fallido fichaje a Boca Juniors

Previo a su viaje a Río de Janeiro, Marino Hinestroza insistió en que su deseo era sumarse al club xeneize, el desenlace terminó favoreciendo a Vasco da Gama, que avanzó rápidamente y formalizó su vínculo.

En las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, antes de tomar su vuelo hacia Río de Janeiro, el futbolista expuso un matiz clave sobre la negociación truncada. Con serenidad pero con firmeza, afirmó: “Yo soy el empleado, la empresa es Nacional. Eso es un tema de empresas”, subrayando que nunca tuvo la última palabra en la operación con Boca Juniors y desplazando la responsabilidad sobre la definición del traspaso a los clubes directamente involucrados.

Durante el proceso, Hinestroza padeció semanas marcadas por la incertidumbre, un hecho que afectó tanto a su entorno personal como a su situación deportiva. Marino no entrenó durante el periodo de espera, y tanto él como su familia sintieron el desgaste de la demora hasta que surgió una opción concreta para relanzar su carrera profesional. El propio jugador señaló: “Esperé pacientemente a que se diera una oportunidad y se dio con Vasco da Gama”.

Hinestroza mencionó que mantuvo su disposición hacia Boca Juniors durante la negociación: “Yo siempre estuve firme con la propuesta de Boca Juniors hasta cuando llegó Vasco da Gama. Hablaron entre clubes y Nacional tomó una decisión”, remitiendo de nuevo toda definición al diálogo entre las instituciones.

El traspaso al Vasco da Gama representa no solo un alivio respecto del periodo de indecisión, también una oportunidad que el futbolista percibe como trascendental para su desarrollo profesional. Antes de partir hacia su nuevo destino, el extremo colombiano expresó su satisfacción: “Contento por este gran paso que voy a dar en mi carrera. Mi familia también lo está”.

La experiencia de Hinestroza en el fútbol brasileño no es inédita. El jugador ya trabajó previamente en el Palmeiras y, a sus 23 años, cuenta también con pasos por Orsomarso, América de Cali, Pachuca y Columbus Crew, lo que otorga a su perfil un recorrido plural en distintos contextos competitivos.

A punto de sumarse a la exigente liga de Brasil, el colombiano ve en este movimiento una plataforma para afianzar su carrera y perfilar opciones de ser convocado por la Selección Colombia con vistas al proceso clasificatorio para el Mundial de 2026. En sus propias palabras, “Siento que va a ser lo mejor para mi carrera, necesitaba nuevos aires y esto es un nuevo reto”.