El estilo de Juan Carlos Osorio genera polémica: así lo analiza la prensa brasileña tras su último partido

A pesar de sumar dos victorias en sus primeros partidos con Clube do Remo, el modelo de juego no termina de convencer

Juan Carlos Osorio ha ganado
Juan Carlos Osorio ha ganado sus primeros dos partidos con el Club do Remo, recién ascendido a la liga de Brasil - crédito Club do Remo

Juan Carlos Osorio vive una nueva etapa en su carrera como entrenador en Brasil, país al que regresó con el objetivo de dejar huella y consolidar su legado internacional. El director técnico manizalita fue presentado el 18 de diciembre de 2025 como nuevo timonel del Clube do Remo, equipo histórico de Belém que logró el ansiado ascenso a la primera división tras 32 años de ausencia.

Desde su llegada al fútbol brasileño, el timonel cafetero dejó clara su filosofía ante los medios locales: “Intentaremos dominar a nuestros rivales siempre que sea posible, y cuando no podamos, al menos controlarlos”. Este enfoque de protagonismo y adaptabilidad ha sido una constante en su carrera, tanto en escuadras como en selecciones nacionales.

Juan Carlos Osorio volvió a
Juan Carlos Osorio volvió a ser campeón luego de 12 años sin títulos como entrenador - crédito Club do Remo

La adaptación del ex Atlético Nacional al entorno de Remo no ha estado exenta de desafíos. Si bien conquistó su primer título al frente del conjunto al ganar la Supercopa Grao-Pará, las críticas en la prensa brasileña no se hicieron esperar.

El estilo de juego del técnico colombiano, caracterizado por la rotación de jugadores y la búsqueda de variantes tácticas, ha generado debate y análisis en cada uno de sus pasos.

El reciente triunfo de Remo 2-1 sobre Bragantino en el Campeonato Paranaense fue una muestra de la capacidad de reacción bajo su mando. Aunque el club de Pará inició perdiendo, las modificaciones implementadas por el colombiano en el segundo tiempo resultaron decisivas para la remontada.

Globo Esporte, uno de los principales medios deportivos del país, analizó el desempeño del técnico colombiano: “La alineación inicial parecía confusa en un equipo completamente desarticulado”, señalaron, pero también resaltaron su capacidad de reacción: “Las sustituciones marcaron la diferencia para la segunda victoria del año de Remo y el mantenimiento de su récord de victorias”.

Juan Carlos Osorio dirigiendo a
Juan Carlos Osorio dirigiendo a su actual club de brasil - crédito Clube do Remo

El medio brasileño destacó que, pese a los abucheos del público al finalizar el primer tiempo por la desventaja, el timonel colombiano y su cuerpo técnico supieron ajustar piezas y corregir errores.

Los ingresos de Zé Ricardo y Yago Pikachu fueron determinantes. El primero asistió al segundo para marcar el gol de la victoria, demostrando que la lectura de juego y la toma de decisiones en momentos clave siguen siendo uno de los puntos fuertes del entrenador colombiano.

Las metas que se plantea Juan Carlos Osorio junto a su equipo de trabajo en su etapa en Brasil

Con este triunfo, el estratega mantiene un 100% de efectividad en el arranque del año, aunque la exigencia de la hinchada y la prensa brasileña sigue siendo alta. La misión principal del entrenador es consolidar al Clube do Remo en la élite del fútbol nacional y, si es posible, pelear por un cupo a torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana en la próxima temporada.

La presión por resultados inmediatos es constante, pero el multicampeón del fútbol colombiano cuenta con la experiencia acumulada en clubes y selecciones de alto nivel para afrontar este tipo de retos.

El desempeño de Juan Carlos Osorio durante sus etapas previas en el fútbol brasileño

Juan Carlos Osorio fue entrenador
Juan Carlos Osorio fue entrenador de Atlético Paranaense - crédito Atlético Paranaense

El paso de Osorio por Brasil no es nuevo. Anteriormente dirigió a Sao Paulo y Athletico Paranaense, sumando 40 partidos en el fútbol brasileño, experiencia que ahora busca ampliar y capitalizar en su nueva aventura con Remo.

A lo largo de su carrera, también ha estado al frente de equipos como Atlético Nacional y América de Cali en Colombia, y ha sido seleccionador de México y Paraguay, lo que le ha permitido construir una visión global y flexible del fútbol.

La expectativa en torno a su gestión es alta. Osorio se ha ganado el reconocimiento internacional por su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y por su apuesta por el fútbol ofensivo y la rotación inteligente de sus piezas.

Una región atrapada entre las

Top 10: Este es el

