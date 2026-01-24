Miguel Ángel Borja sorprendió con su nuevo destino en el fútbol: esta es la historia del Al Wasl de Emiratos Árabes

Miguel Ángel Borja afrontará la UAE Pro League y la Champions League 2-crédito @AlWaslSC/X

La transferencia de Miguel Ángel Borja al Al Wasl, club de los Emiratos Árabes Unidos, ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol por implicar un giro inesperado en su carrera deportiva y afectar sus posibilidades de mantenerse en la selección Colombia, que recientemente fue subcampeona de la Copa América 2024.

Tras su salida de River Plate, el exdelantero del Cortuluá, de Atlético Nacional y la selección Colombia parecía tener todo listo para sumarse a la lista de jugadores nacionales que jugaron en la Liga MX, pero la demora de las directivas del cuadro del Distrito Federal para inscribirlo y liberar cupos de extranjeros, impidió que se diera el suceso, y su agente trabajó para conseguir una oportunidad en el fútbol de Medio Oriente.

El anuncio, tanto por parte del jugador, los periodistas especializados en fichajes, sorprendió a los amantes del fútbol; por este motivo, a continuación haremos un repaso por la historia del Al Wasl, uno de los clubes más grandes e históricos del país Emir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Historia del Al Wasl

El club de los emíres tiene una rica historia en su país-crédito @AlWaslSC/X

Al-Wasl es uno de los clubes históricos de Dubái y, a la vez, un símbolo cultural del fútbol en Emiratos Árabes Unidos. Sus raíces se remontan a 1960, cuando un grupo de jóvenes decidió formar un equipo que los uniera para practicar deporte en la zona de Za’abeel (distrito de la capital).

El primer proyecto nació bajo el nombre de Al Zamalek Club, y con el crecimiento de socios y actividades, el club empezó a consolidar una identidad propia dentro del ecosistema deportivo local.

La transformación decisiva llegó en la década de los años 70. Según el relato institucional del club, Al Wasl construyó su vínculo con la ciudad de Dubái desde su sede en Za’abeel, y el nombre actual terminó convirtiéndose en una marca reconocible dentro del deporte emiratí. El equipo juega como local en el estadio Zabeel, inaugurado en 1974, un escenario tradicional del fútbol dubaití que se volvió parte de la memoria popular de varias generaciones.

El recinto deportivo cuenta con una capacidad para más de 8.000 asistentes y ha visto cómo, en este tipo, se levantaron 12 títulos a nivel nacional y dos en el ámbito internacional.

El club de los emíres tiene una rica historia en su país-crédito @AlWaslSC/X

En lo deportivo, Al-Wasl se posicionó históricamente como un protagonista del campeonato nacional gracias a etapas de dominio que lo llevaron a acumular un palmarés relevante. Registros de rendimiento competitivo y títulos lo ubican entre los clubes más ganadores del país, con consagraciones de liga en diferentes eras, incluyendo sus ciclos clásicos y su resurgimiento reciente.

Ese “renacer” se confirmó en la temporada 2023-24, cuando Al-Wasl firmó una campaña de alto impacto: se consagró campeón de la UAE Pro League y completó el doblete doméstico al ganar también la Copa de los Presidentes. Reuters destacó que el club obtuvo su octavo título de liga tras vencer 3-0 a Shabab Al Ahli y que esa temporada lo devolvió al primer plano tras 17 años sin ser campeón liguero.

Los goles de Haris Seferovic, de Fabio Lima y de Adama Diallo, le permitieron al cuadro de los “Al-Fhood” (que traduce al español los Guepardos), conseguir el título nacional.

El peso institucional y simbólico de ese éxito quedó reflejado incluso a nivel gubernamental: The National News reportó que el presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed, recibió al plantel para felicitarlos por el título de copa y el campeonato de liga, un gesto que dimensiona la importancia del club en el deporte del país.

Durante la presente temporada, Al Wasl está cuarto con 25 puntos en la UAE Pro League, a 7 puntos del líder: el Al-Ahli Dubai.

En lo que se refiere al campeonato, volverá a jugar el 28 de enero de 2026, a partir de las 11:00 a. m. frente al Khorfakkan, por la fecha 14.

Además, juega en la Champions League 2, y su próximo partido será el duelo de ida ante el Al Zawraa de Irak, el 10 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 a. m.

A continuación, este es el palmarés del Al Wasl

Liga de Emiratos Árabes Unidos: 8 veces (1981-1982, 1982-1983, 1984-1985, 1987-1988, 1991-1992, 1996-1997, 2006-2007, 2023-2024)

Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos: (1986-1987, 2006-2007, 2023-2024)

Copa Federación de los Emiratos Árabes Unidos: (1992-1993)

Copa de Clubes Campeones del Golfo: 2010

Alexis Pérez y Brahian Palacios: los últimos colombianos en Al Wasl

El colombiano tuvo un paso por dos temporadas en el equipo -crédito @alexisperezf25/Instagram

Uno de los que marcó el camino para los colombianos en Al Wasl fue el exdefensor del Junior, Alexis Pérez.

En el equipo jugó todas las competencias (tanto Supercopa de Emiratos, Liga de Emiratos y la Champions League Asiática), y allí jugó en 68 partidos en 5.426 minutos, marcó cinco goles y asistió en 4 ocasiones.

Su carrera respalda capacidad de adaptación y logros en ligas de Colombia, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos en un corto periodo - crédito @ bpa.11/ Instagram

En la actualidad, el último jugador de nuestro país que se sumó al Al Wasl fue el exdelantero de Atlético Nacional Brahian Palacios.

Durante la temporada 2025-2026, Palacios jugó 18 partidos en 710 minutos, y anotó dos goles, además de realizar una asistencia.