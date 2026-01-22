Selección Colombia: la feroz competencia entre delanteros por un cupo en el Mundial FIFA 2026

El estratega Néstor Lorenzo tendrá la última palabra sobre los convocados al mundial - crédito FCF

La selección Colombia se alista para afrontar el mayor desafío del ciclo: la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México. Será la séptima aparición de la Tricolor en la máxima cita del fútbol y el país vive la expectativa de una generación que quiere dejar huella.

El técnico Néstor Lorenzo, consciente de la responsabilidad histórica, apunta a superar lo hecho por su compatriota José Néstor Pekerman, que llevó a Colombia a cuartos de final en Brasil 2014 y a los octavos en Rusia 2018.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters

Desde que fue nombrado al frente del equipo nacional en julio de 2022, Lorenzo ha acumulado 42 partidos dirigidos, con un balance de 26 victorias, 11 empates y solo 5 derrotas, lo que le otorga una efectividad del 70,6 %.

Su gestión, la primera como seleccionador principal, ha sido sólida y se ha caracterizado por la confianza en una base de jugadores, especialmente en la zona ofensiva, donde el recambio y la competencia interna se mantienen abiertos.

Los delanteros que luchan por el sueño mundialista

La carrera por un cupo entre los atacantes de la selección Colombia está más abierta y reñida que nunca. El entrenador ha mostrado preferencia por ciertos nombres, pero el rendimiento en clubes y la regularidad serán decisivos para definir la lista final. Para algunos, la Copa del Mundo FIFA 2026 podría ser el último gran escenario; para otros, el debut soñado con la camiseta nacional.

Los que más minutos han sumado con Lorenzo

Borré buscaría disputar su primer mundial, luego de consolidarse como pieza clave en el frente de ataque de la Tricolor - crédito Hugo Penso/EFE

El barranquillero Rafael Santos Borré encabeza la nómina de delanteros frecuentes en las convocatorias de Lorenzo. Aunque debutó bajo el mando de Carlos Queiroz, el actual técnico lo ha tenido en cuenta en 27 compromisos, donde ha convertido cinco goles.

A sus 28 años, Borré buscaría disputar su primer mundial, luego de consolidarse como pieza clave en el frente de ataque de la Tricolor.

Cerca en la disputa aparece Jhon Córdoba, atacante del Krasnodar ruso, que ha participado en 19 partidos bajo la dirección de Néstor Lorenzo y suma siete anotaciones, lo que lo convierte en el goleador del ciclo. Su última aparición fue en el amistoso ante Nueva Zelanda en noviembre de 2025, y todo apunta a que, de mantener su nivel, será uno de los delanteros elegidos para la cita orbital.

Lorenzo ha acumulado 42 partidos dirigidos, con un balance de 26 victorias, 11 empates y solo 5 derrotas - crédito Montaje Infobae (AFP)

Jhon Jader Durán, actualmente en el Fenerbahce, es otro de los nombres que han sumado minutos con el actual seleccionador. Debutó en un amistoso ante Guatemala y ha jugado 17 partidos, con tres goles.

Sin embargo, su presencia en el equipo nacional se ha visto interrumpida tras versiones extraoficiales de un conflicto en el camerino durante el empate ante Perú en las eliminatorias. Su rendimiento en Turquía y su capacidad para dejar atrás episodios extradeportivos serán cruciales para pelear por un lugar en la lista definitiva.

Los veteranos que sueñan con su último mundial

El máximo goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano, Dayro Moreno, atraviesa un gran momento en Once Caldas y ha manifestado públicamente su deseo de vestir la camiseta nacional en la Copa del Mundo.

Aunque suma 33 partidos con la selección y solo ha sido convocado una vez por el argentino, sus registros goleadores lo mantienen como opción latente: “Quiero dejar la vara muy alta (…) Todos queremos ir a ese sueño mundialista. Estoy trabajando cada partido para seguir demostrando que Dayro también puede estar en el mundial”.

Rodallega y Falcao fueron la dupla delantera de la selección Colombia para el 2009, año en que quedaron eliminados del Mundial de la Fifa Sudáfrica 2010 - crédito Colprensa

Por su parte, Radamel Falcao García busca cerrar su carrera internacional con un segundo Mundial. El delantero de Millonarios, máximo goleador histórico de la selección con 36 tantos en 105 partidos, ha sido tenido en cuenta en cinco ocasiones durante el ciclo del timonel gaucho.

Su experiencia, liderazgo y ascendencia sobre los más jóvenes podrían ser argumentos de peso para su inclusión en la lista final, más allá de su aporte en el campo.

Hugo Rodallega, referente de Independiente Santa Fe y con pasado en clubes de Turquía y Brasil, mantiene viva la ilusión de ser llamado nuevamente.

Con 44 partidos y ocho goles en la selección, Rodallega no ha sido citado por Lorenzo, pero sigue en el radar gracias a su regularidad y protagonismo en el fútbol colombiano. “La puerta siempre estará abierta”, afirmó tras el título de Superliga con el conjunto bogotano, reiterando su disposición a aportar en caso de ser requerido.

El desafío de Lorenzo: combinar juventud, experiencia y gol

Con la cita mundialista a la vuelta de la esquina, Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico deberán tomar decisiones clave para confeccionar una nómina equilibrada, capaz de competir en el exigente escenario. La lucha por un puesto en la delantera será uno de los duelos más atractivos en la convocatoria final. Cada gol, cada actuación y cada detalle contará en la carrera por representar a Colombia en el mayor escenario del fútbol. Para unos, será la oportunidad de consagrar una trayectoria; para otros, el inicio de un sueño que puede cambiar sus vidas.