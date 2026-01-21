Técnico de PSG le bajó la caña al Sporting de Luis Suárez tras la derrota por Champions League: “Muy injusto”

Luis Enrique habló acerca del partido en Lisboa, y calificó como injusto el resultado final - crédito Rodrigo Antunes / REUTERS

Sporting de Lisboa dio el golpe sobre la mesa y derrotó el 20 de enero de 2026 en el estadio José Alvalade al París Saint Germain (vigente campeón de Europa) por 2-1 por la fecha 7 de la UEFA Champions League.

Durante el partido, el equipo de los Leones (apodo por el cual es conocido el Sporting), quedó cerca a asegurar su clasificación dentro de los 8 mejores de Europa, pero ahora tendrá que visitar al Athletic Club de Bilbao de España.

Por esta razón, en medio de lo ocurrido, y que representó la segunda caída para los vigentes campeones de Europa, el técnico español Luis Enrique expresó su inconformidad tras la derrota de París SG (PSG) frente al Sporting en Lisboa por 2-1, resultado que complica el paso directo del conjunto francés a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El entrenador definió el desenlace como “decepcionante e injusto”, enfatizando que solo vio a un equipo dominante en el terreno de juego y que, desde su perspectiva, resultó complicado hablar de fútbol tras el final del partido.

“Es muy fácil: es fútbol. Es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo. Con esa mentalidad llegaremos muy lejos. El resultado es decepcionante e injusto”, reflexionó.

“Es un deporte de mierda”: la dura reflexión de Luis Enrique

El entrenador español también se mostró decepcionado por el partido, y usó un fuerte calificativo al referirse a la práctica en la cual trabaja:

“Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos muy superiores contra un rival muy bueno. Es muy decepcionante porque es muy injusto. Es difícil hablar de fútbol ahora mismo. El fútbol es una mierda”, dijo.

Buscando asumir la responsabilidad, pero sin ahorrar críticas hacia la fortuna deportiva, el entrenador agregó: "Cuando hay problemas, no os preocupéis, es culpa mía, pero estoy muy satisfecho. Estábamos frustrados, y yo era el más frustrado de todos, porque entiendo a mis jugadores. Perdimos porque es un deporte de mierda; el fútbol es una mierda. Perdimos contra el París FC, empatamos en Bilbao y esta noche pasa lo mismo. Estoy acostumbrado”.

Estas palabras, cargadas de ironía, reflejan no solo la frustración por el resultado, sino también el reconocimiento hacia el esfuerzo de su plantel.

Los elogios de Rui Borges a Luis Javier Suárez

En medio de la intensidad y las emociones que dejó la victoria del cuadro lisboeta, no solo las palabras de Luis Enrique hicieron eco después del partido.

Rui Borges, entrenador del Sporting Club, subrayó tras el encuentro que el rendimiento de Suárez responde a las cualidades que ya esperaba del colombiano, tanto en lo deportivo como en su influencia anímica.

“No me sorprende porque sabíamos lo que nos iba a aportar en cuanto a características, personalidad, carácter... Fue un jugador especialmente importante hoy y le dije que lo íbamos a necesitar, no por los goles, sino porque este iba a ser un partido similar al del Bayern, donde hizo un gran partido”, indicó Borges.

Borges también valoró la capacidad del delantero para responder en duelos de alto nivel como el disputado ante el PSG:

“Marcó dos goles, mérito del equipo también, que funcionó para eso, y tenía su propio carácter y energía, que también es importante. Ellos hicieron un gran partido, es cierto. Aparte de los goles anulados, tuvieron dos disparos peligrosos”, destacó el técnico portugués en sus declaraciones.

Consultado sobre las comparaciones con Viktor Gyökeres, anterior goleador del equipo, Borges afirmó que ambos son buenos delanteros desde sus estilos:

“Ambos son muy buenos, cada uno a su manera, no hay mejores. Son diferentes, goleadores natos, y es imposible compararlos. En cuanto a la prensa, se trata de ponerlos a tierra. Hoy somos los mejores y mañana los peores. Se merecen esta alegría porque trabajaron muchísimo y una vez más hicieron historia para el Sporting”, concluyó.