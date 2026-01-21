Deportes

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Guardar
El cuadro cardenal quiere convertirse
El cuadro cardenal quiere convertirse en el más ganador de la Superliga- crédito Jairo Cassiani / Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la gran final de la Superliga BetPlay 2026 entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

12:09 hsHoy

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Su objetivo es seguir el ejemplo de una institución líder en el país y replicar ese modelo de gestión y éxito deportivo con el Tiburón

Fuad Char, máximo accionista de
Fuad Char, máximo accionista de Junior, dejó claro lo que espera del equipo en la Conmebol Libertadores - crédito Junior FC

Fuad Char es el máximo accionista del Junior de Barranquilla y una de las figuras más influyentes en la historia reciente del club. Bajo su liderazgo, el equipo se consolidó como uno de los referentes del Fútbol Profesional Colombiano, sumando en diciembre de 2025 la undécima estrella de su palmarés.

Leer la nota completa
11:51 hsHoy

Santa Fe vs. Junior FC: hora y dónde ver la gran final de la Superliga de Colombia 2026

La ida, jugada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, terminó en empate 1-1 entre Tiburones y Cardenales. La vuelta será en el estadio El Campín de Bogotá, que definirá el nuevo supercampeón de Colombia

Junior ha ganado dos veces
Junior ha ganado dos veces el título de la Superliga, mientras que Santa Fe puede convertirse en el más veces campeón con cinco trofeos - crédito Colprensa/VizzorImage

La final de la Superliga BetPlay 2026 enfrenta este miércoles a Independiente Santa Fe y Junior en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con la serie empatada 1-1 tras un primer encuentro intenso en Barranquilla.

Leer la nota completa
11:50 hsHoy

Leones y Tiburones van por el primer título de la temporada

El Tiburón quiere dar el
El Tiburón quiere dar el golpe en la altura de Bogotá - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El partido se juega el 21 de enero de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín, de Bogotá, y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del gran partido de vuelta será Jairo Mayorga.

En el duelo de ida, Junior y Santa Fe supieron sacarse chispas y empataron a un gol en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Tras lo que fue el duelo de ida, ambos equipos debutaron en la Liga BetPlay con malos resultados. Por los lados de Independiente Santa Fe, empató a un gol ante Águilas Doradas, el 18 de enero de 2026 en el estadio El Campín.

El gol inicial para Águilas Doradas llegó por medio del atacante Fabián Charales al minuto 17, mientras que el empate final para Santa Fe estuvo a cargo de Christian Mafla al 50 de partido de la parte complementaria.

En Junior de Barranquilla, jugó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez ante Deportes Tolima el mismo día que Santa Fe, y cayó por 2-0.

Los goles del cuadro Vinotinto llegaron por medio de Juan Pablo “Tatay” Torres al minuto 8, y de Jersson González al minuto 20.

En lo que fue el partido de ida de la final, Junior y Santa Fe no se sacaron diferencias y empataron a un gol: el primer tanto fue por parte de los bogotanos, llegó a través de Hugo Rodallega al minuto 45+6, mientras que el empate final del Junior, llegó al minuto 73 gracias a Teófilo Gutiérrez.

