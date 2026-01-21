Hernán Torres se molestó cuando le insinuaron sobre su posible salida de Millonarios: “Ni porque fuera un mago”

El entrenador tolimense es cuestionado por su estilo de juego y cambios a la hora de plantear los partidos - crédito Luis ROBAYO / AFP

Millonarios comenzó con el pie izquierdo su arranque en la Liga BetPlay tras la derrota ante Atlético Bucaramanga, el 17 de enero de 2026 en el estadio Américo Montanini.

Pese a que la directiva del cuadro Embajador ratifica al entrenador tolimense (ídolo y héroe por la estrella 14 que consiguieron los Azules en 2012 ante Medellín), la impaciencia de los hinchas por la forma de juego y los malos resultados de visitante es notoria.

El entrenador tolimense explicó las variantes tácticas de Millonarios, y durante el final de la entrevista se molestó por las insinuaciones de una posible salida del cuadro Embajador - crédito Octavio Mora Gómez Deportes / YouTube

En medio de este contexto, el 20 de enero de 2026, el periodista Octavio Mora Gómez habló con el entrenador tolimense acerca de las variantes tácticas, el estilo de juego de Millonarios y su situación al cargo del cuadro capitalino.

Durante la charla entre Gómez y Torres, al final de la conversación, el periodista le consultó sobre si es consciente de que su puesto está en riesgo por los últimos resultados, y allí Torres, con un tono de molestia y desafío, explicó que entiende la situación que vive:

El entrenador tolimense habló acerca de lo que fue el fracaso de Millonarios, y la planificación para lo que será el torneo colombiano en 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Siempre un equipo grande va a ser impaciente y va a estar inconforme cuando no se gana. Siempre va a haber inconformidad, y eso lo entiende el técnico, los jugadores, y somos conscientes de eso, y nos obliga más a preparar y trabajar lo que estamos ejecutando”, dijo.

En la conversación con Gómez, Torres enfatizó la inestabilidad habitual en la vida de los entrenadores y la precariedad del cargo. Respondió con firmeza a quienes ya especulan sobre su salida:

“Todos los técnicos tenemos la maleta preparada. Uno nunca sabe qué pueda pasar, y menos en un equipo grande como Millonarios. En Millonarios o en cualquier parte, tenemos la maleta lista. Cuando tenga que salir, salimos; o nos quedamos si se consiguen los resultados. Soy consciente de que es con resultados, y estamos trabajando para conseguirlos y ganar… no estoy pensando en irme”, respondió ante las preguntas relativas a su continuidad.

La tensión aumentó cuando se le cuestionó específicamente sobre su permanencia tras el primer revés de la temporada. Torres exclamó que el trabajo de su cuerpo técnico se hace de forma constante:

“Yo sé que Millonarios no espera, ¿pero en la primera fecha ya me está pidiendo que tenga la maleta lista? No, ni porque yo fuera un mago”. El entrenador argumentó que no resulta razonable exigir cambios a esta altura del campeonato por un solo resultado adverso, en referencia a la caída ante Bucaramanga.

Asimismo, el técnico dejó claro su enfoque para afrontar la próxima etapa del torneo, dirigida específicamente al choque ante Junior:

“Los técnicos sabemos que no somos eternos, y que si los resultados no se dan pues los directivos tendrán que tomar decisiones. Ahora trabajar y ganar es la estrategia. Ser sólidos y consolidar un grupo humano, porque estamos armando una nómina importante. Esperamos mejorar y salir a buscar el partido contra Junior”, finalizó Torres.

Hernán Torres tendría sus días contados en la dirección de Millonarios si el equipo no mejora en resultados

El técnico Embajador no comenzó de gran forma el 2026, y la hinchada lo critica de forma constante - crédito Macgiver Barón / Colprensa

La presión sobre Hernán Torres en el banquillo de Millonarios ha alcanzado niveles críticos tras la seguidilla de resultados negativos que arrastran desde el segundo semestre de 2025.

La directiva, según informaron Nicolás Samper y Juan Felipe Cadavid en La FM Más Fútbol, ya gestiona potenciales reemplazos y exige una reacción inmediata antes del debut en la Copa Sudamericana, fijado para el 4 de marzo frente a Atlético Nacional. El panorama se complica aún más ante la exigencia de los hinchas, quienes reclaman cambios tras el mal arranque en la Liga BetPlay y expresan temor a otro fracaso tanto en torneos nacionales como internacionales.

De acuerdo con la información entregada por el periodista Jorge Bermúdez en el programa Espn F90, la dirigencia de Millonarios ha fijado un plazo concreto para el entrenador: cuatro partidos para revertir la situación o afrontar el despido. El propio Bermúdez afirmó:

“Si en cuatro fechas no hay una sumatoria decente de puntos, van a tomar decisiones con el DT”. La secuencia de rivales—Junior, Pasto, Medellín y Deportivo Pereira—será decisiva. El desenlace podría llegar tras el duelo del 5 de febrero ante Pereira en el estadio El Campín, encuentro en el que podría regresar Falcao García tras cumplir su sanción de cuatro jornadas.

La situación de Torres se explica por una serie de factores acumulados. Entre ellos, la eliminación en la anterior campaña, un verano de fuertes inversiones económicas para fortalecer la plantilla—en especial con el retorno de Falcao García, además de los extranjeros Rodrigo Contreras, Edgar Elizalde y Rodrigo Ureña—y la incorporación del director deportivo Ariel Michaloutsos para reorientar el proyecto deportivo. A esto se suma la impaciencia de la afición, cuya protesta ya provocó la destitución de David González en agosto de 2025, luego de la derrota por 2-1 ante Unión Magdalena en Bogotá.

La derrota inaugural ante Atlético Bucaramanga por 2-1 agudizó el clima de descontento, agravado por la falta de protagonismo de varios de los refuerzos que no recibieron minutos en el esquema de Torres. La insistencia de la hinchada, sumada a la insatisfacción interna y la necesidad de resultados inmediatos, sitúan a la actual gestión técnica a prueba, con la amenaza latente de otra reestructuración profunda.

En la esfera directiva, la figura del argentino Ariel Holan ya ganó protagonismo como posible sucesor. Según relataron Nicolás Samper y Juan Felipe Cadavid en La FM Más Fútbol, Holan representa el perfil deseado: “un técnico con carácter, idea clara y capacidad para potenciar planteles competitivos”. La decisión final, remarcaron, dependerá de la evolución del equipo en los encuentros venideros, mientras que la advertencia oficial es clara: la continuidad de Hernán Torres queda supeditada a un giro inmediato en los resultados antes de la cita internacional de marzo.